Rice Flour Face Pack At Home: आज हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा सुंदरऔर स्वस्थ दिखे. लेकिन एक्ने और पिग्मेंटेशन की वजह से चेहरे पर दाग-धब्बे आ जाते हैं. इससे स्किन की नेचुरल चमक फीकी पड़ जाती है. ऐसे में चावल का आटा आपकी स्किन के लिए किसी जादुई नुस्खे से कम नहीं है. चावल के आटे में मौजूद विटामिन-बी, विटामिन-ई और एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन को निखारने, दाग-धब्बों (Rice Flour to Remove Dark Spots) को हल्का करने और ग्लो वापस लाने में मदद करते (Rice Flour Face Pack for skin whitening) हैं. अगर आप भी बेदाग और चमकदार स्किन चाहती हैं, तो इन आसान और असरदार फेस पैक को अपना कर आपकी त्वचा हेल्दी और ग्लोइंग बन जाएगी.

1. चावल का आटा में दूध मिलाकर फेस पैक बनाएं

स्किन ब्राइटनिंग के लिए यह फेस पैक काफी असरदार है. यह पैक स्किन को ब्राइट और फ्रेश बनाने के लिए काफी अच्छा है. दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड डेड स्किन सेल्स हटाकर निखार लाता है. इसके साथ ही चावल का आटा स्किन को एक्सफोलिएट कर ग्लो बढ़ाता है. हल्दी के एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण दाग-धब्बों को कम करने में मदद करता है.

सामग्री

2 चम्मच चावल का आटा

1 चम्मच कच्चा दूध

1 चुटकी हल्दी

बनाने की विधि

एक बाउल में चावल का आटा, दूध और हल्दी मिलाकर स्मूद पेस्ट तैयार करें.

रूखी त्वचा के लिए इसमें गुलाबजल मिला सकती हैं.

पैक को चेहरे पर लगाकर 15–20 मिनट तक सूखने दें.

हल्के हाथों से स्क्रब करते हुए ठंडे पानी से धो लें.

2. चावल का आटा और शहद को मिलाकर फेस पैक बनाएं

मॉइश्चराइजिंग और एंटी-एजिंग के लिए इस फेस पैक का इस्तेमाल करें. यह फेस पैक स्किन को गहराई से पोषण देता है. यह एजिंग के असर को कम करता है. शहद स्किन को मॉइश्चराइज कर बैक्टीरिया से बचाता है. इसेक साथ ही एलोवेरा जेल ठंडक और हाइड्रेशन देता है. चावल का आटा त्वचा की रंगत को समान करता है.

सामग्री

2 चम्मच चावल का आटा

1 चम्मच शहद

1 चम्मच एलोवेरा जेल

बनाने की विधि

सभी सामग्री को मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें.

चेहरे और गर्दन पर समान रूप से लगाएं.

20 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें.

3. चावल का आटा और दही को मिलाकर फेस पैक बनाएं

ऑयली स्किन और एक्ने कंट्रोल के लिए चावल का आटा और दही को मिलाकर फेस पैक बनाएं. ऑयली स्किन और एक्ने की समस्या के लिए यह पैक बेहद असरदार है. दही का लैक्टिक एसिड एक्ने और ब्लैकहेड्स को कम करता है. वहीं नींबू का रस अतिरिक्त ऑयल को नियंत्रित करता है. चावल का आटा पोर्स को टाइट कर स्किन को मुलायम बनाता है.

सामग्री

2 चम्मच चावल का आटा

1 चम्मच दही

1 चम्मच नींबू का रस

बनाने की विधि

सभी सामग्री को मिलाकर पेस्ट तैयार करें.

चेहरे पर लगाकर 15 मिनट तक रखें.

गीले हाथों से हल्का मसाज करते हुए धो लें.



