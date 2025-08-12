Diabetes के लिए काल है ये हरी पत्ती, इनको खाकर मीठे की तरफ भूलकर भी नहीं देखेंगे आप, जानिए सेवन का तरीका

How to Control Blood Sugar: डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसकी चपेट में आने के बाद जीवनभर या तो दवाएं खानी पड़ती हैं वहीं अपने खान-पान का भी खास ख्याल रखना पड़ता है. डायबिटीज को मैनेज करना करना हेल्थ और बीमारी से जुड़ी जटिलताओं को रोकने के लिए जरूरी है. डायबिटीज मैनेजमेंट में डाइट बड़ी भूमिका निभाता है. बैलेंस डाइट जिसमें मुख्य रूप से फाइबर से भरपूर और कम चीनी वाले फूड्स शामिल हों, ब्लड शुगर लेवल को स्थिर करने में मदद कर सकता है. कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स (जीआई) वाले फूड्स खासतौर से फायदेमंद होते हैं क्योंकि इनका ब्लड शुगर पर धीमा प्रभाव पड़ता है, जिससे स्पाइक्स को रोका जा सकता है.

कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है कि कि लोगों की शुगर कभी कंट्रोल में रहती है तो कभी आसमान छू लेती है. ऐसे में लोगों को कई बार इंसुलिन शुरु करना पड़ता है. ऐसे में आज हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताएंगे जो डायबिटीज को कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सकता है. आप दवाइयों के साथ इसका सेवन करने से आपका डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा. आर्युवेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने एक ऐसे पत्ते के बारे में बताया है जो आपकी शुगर के लिए काल के समान है. हम बात कर रहे हैं गुड़मार की. डॉक्टर ने बताया कि गुड़मार जिसका मतलब होता है गुड़ को मारने वाला और आर्युवेद में इसे मधुनाशिनी कहा गया है.

डायबिटीज को कंट्रोल करेगा गुड़मार

इसके पत्तों को चबाने के बाद आपके मुंह से मीठा स्वाद ही चला जाता है. अगर आप इसको खाने के बाद कुछ मिठाई भी खाएं तो भी आपको इसका स्वाद मीठा नहीं लगेगा. ये सिर्फ जुबान तक ही सीमित नही है बल्कि इस पत्ते में जिमनेमिक एसिड नाम के कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज के अब्जार्पशन को भी स्लो कर देते हैं और पैनक्रियाज को इंसुलिन बनाने के लिए एक्टिवेट करते हैं. इसके साथ ही ये पेट की अग्नि को तेज करता है, मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग बनाता है और आपके पैंक्रियाज को लांग टर्म में सपोर्ट करता है.

ये भी पढ़ें: सिर से लेकर पैर तक की बीमारियों के लिए फायदेमंद है मोरिंगा की पत्तियां, जानें खाने के अनगिनत फायदे

स्टडी में हुआ खुलासा

Drugs.com में छपी एक स्टडी के मुताबिक तीन महीने तक गुड़मार का इस्तेमाल करने से फास्टिंग शुगर में 26 मिलीग्राम तक की गिरावट देखी गई और GbA1c में भी करीब 1 परसेंट तक की कमी आई. मतलब ये पत्ता सिर्फ टेस्ट ब्लॉक नहीं करता बॉडी की इंसुलिन सेंसटिविटी को भी बढ़ॉता है और पैंक्रियाज के बीटा सेल्स को उन्हें रिजनरेट करने में भी मदद करता है.

कैसे करें इस्तेमाल

पत्तियां

गुड़मार की आप फ्रेश पत्तियों को चबाकर खा सकते हैं. आप रोज सुबह या फिर लंच के पहले इनको चबाकर खा लें.

पाउडर

आप इसको पाउडर के तौर पर भी खा सकते हैं. इसके लिए आप एक या आधा चम्मच गुड़मार का पाउडर पानी के साथ मिलाकर खाली पेट या फिर खाने से कुछ देर पहले इस पानी का सेवन कर लीजिए.

काढ़ा

इसकी पत्तियों की 5-7 पत्तियों को एक कप पानी में उबालकर इसे छानकर पी लीजिए. आप इसे दोपहर के खाने से पहले या फिर रात के खाने से पहले या फिर दोनों समय ले सकते हैं.

ध्यान रखें ये बातें

अगर आप डायबिटीज की दवाएं खा रहे हैं तो इससे शुगर ज्यादा लो भी हो सकती है. इसलिए इस्तेमाल करते समय शुगर को मॉनिटर करते रहें.



History Of Laddu: मिठाई नहीं दवाई के तौर पर खाया जाता था लड्डू, जानिए लड्डू का इतिहास|Swaad Ka Safar

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)