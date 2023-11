बच्चा खाना नहीं खाता है तो क्या करना चाहिए? जानिए बच्चों को क्या खिलाने से भूख बढ़ती है | How to Increase Kids Appetite

Why my kid is not eating food? और आप मानें या न मानें लेकिन नखरे करने वाले बच्चों को खाना खिलाना बहुत बड़ी चुनौती है. अक्‍सर लोग मांओं को कहते हैं कि तुम इसके मुंह में निवाला डाल दिया करो, अरे भई मुंह में डालने के बाद भी चबा कर उसे निगलता तो बच्‍चे को ही है न. तो सिर्फ खाना ठूंसना ही इस समस्‍या का हल नहीं है. अगर आपको भी अपने बच्चे को खाना खिलाने में बहुत मुश्किल होती है, तो बहुत हुई मिन्‍नतें अब जरा जुगत और दिमाग से काम लेना होगा. अगर आपके मन में भी यह सवाल है कि मेरा बच्चा खाना क्यों नहीं खा रहा है? तो चलिए जानते हैं कि अगर बच्‍चा कुछ नहीं खाता है तो आप किन उपायों को अपनाकर उनकी भूख बढ़ा सकते हैं. जानते हैं बच्‍चा खाना न खाए तो उसकी भूख कैसे बढ़ाएं-

बच्‍चा कुछ नहीं खाता है तो क्‍या करें | How to increase kids appetite fast



बच्‍चा कुछ नहीं खाता तो सबसे पहले फोन को दूर करें :

अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो बच्‍चों को खाना खिलाने के लिए उनके सामने फोन या टीवी चला देते हैं, तो ऐसा बिलकुल भी न करें. यह आदत उन्‍हें आगे तक के लिए खराब कर सकती है. बच्‍चों को खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ही फोकस करने दें. इससे वे अगर कम भी खाएंगे तो भी उनके शरीर को लगेगा.

बच्‍चा खाने में नखरे करता है, तो भी उसके नखरों का करें सम्‍मान :

अगर बच्‍चे खाने में नखरे करते हैं, तो आप भी उनके नखरों में जुड़ जाएं. थोड़े समय के लिए ही सही बच्‍चों के साथ बच्‍चा बन जाएं और उनके नखरों पर उन्‍हें डांटने की बजाए कहें कि वह बिलकुल आप पर गया है आपको भी बचपन में ऐसी चीजें खाना पसंद नहीं था. अब उसे दूसरा विकल्‍प दें कि आप इसके बदले में जो दूसरी चीज खाते थे वो ये है और आपको यकीन है कि आपके बच्‍चे को भी वह पसंद आएगी. इससे बच्‍चा आपके जैसा बनने के चक्‍कर में खाना खा लेगा.

बच्‍चा कुछ नहीं खा रहा है तो भी उन्‍हें समझें :

अगर आपका बच्‍चा कुछ चीजों को खाने से मना कर रहा है, तो जबरन उसे खाने को मजबूर न करें. उसे समझें कि कोई चीज उसे क्‍यों पसंद नहीं है. कुछ बच्चे खाना सिर्फ इसलिए नहीं खाते कि उन्हें उसका स्वाद पसंद नहीं आता. आप उसे दूसरा विकल्‍प दे सकते हैं. इससे धीरे-धीरे वह नखरे करना बंद कर देगा.

बच्‍चा खाना नहीं खाए तो ज़बरदस्ती न करें :

इस बात का ध्‍यान रखें कि आप बच्‍चे को खाना खाने के लिए जबरदस्ती न करें. ऐसा करने से वह खाने से पूरी तरह मन चुरा सकता है. और हो सकता है कि अभी तक जो वह खाना खाने से मना करता है उसके पीछे की वजह यही हो कि उसे खाना खाना एक जबरदस्‍ती थोपा जाने वाला काम लग रहा हो.

सबसे जरूरी है ये चिंता छोड़ दें :

अगर आपको इस बात की चिंता है कि आपका बच्‍चा कुछ खाता नहीं है, वह कमजोर हो रहा है. तो चिंता न करें. भूख लगने पर वह खुद ही कुछ न कुछ जरूर खा लेगा.

बच्‍चा खाने से जी चुराता है तो बच्चे के साथ खाएं :

बच्‍चे अपने माता पिता से सबसे ज्‍यादा क्‍लोज होते हैं. तो आप भी अपने बच्‍चों के साथ खाएं. इस दौरान उनसे बातें करते रहें. आपका खाता देख वे भी जरूर खाएंगे.

बच्‍चा खाना नहीं खाता, तो अपनाएं ये घरेलू नुस्‍खे, बच्‍चों की भूख बढ़ाने के तरीके | Bachche ki Bhukh Kaise Badhaye | Kids Appetite: How to increase child appetite

बच्चों को क्या खिलाने से भूख बढ़ती है?

अजवाइन : अगर आपका बच्‍चा खाना नहीं खाता है और पूरा दिन उसे भूख भी महसूस नहीं होती है, तो अजवाइन आपकी मदद कर सकती है. आप बच्‍चे को एक नींबू के रस में दो से तीन चम्मच अजवाइन डालें. बच्‍चों के लिए स्‍वाद को थोड़ा बेहतर करने के लिए आप इसमें काला नमक एड कर सकते हैं. यह बच्‍चों को कुछ दिनों तक देने से उनकी भूख बढ़ेगी. आप इसे हल्‍के गर्म पानी के साथ दे सकते हैं.

आंवला : आंवला जहां सेहत को दूसरे लाभ भी देगा वहीं यह आपके बच्‍चे की भूख भी बढ़ाएगा. आपको करना बस इतना है कि एक कप पानी में दो चम्मच आंवले का जूस, नींबू का जूस और शहद मिलाकर बच्‍चे को रोजाना सुबह खाली पेट देना है. इससे बच्‍चे की भूख में सुधार होगा.

