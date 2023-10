क्‍या करें कि बच्‍चों से मोबाइल फोन ज्‍यादा इस्‍तेमाल करने की आदत को छुड़ाया जा सके.

How to Keep Children Away From Mobile : आजकल ज्‍यादातर परिजनों की एक ही शिकायत है कि उनका बच्‍चा मोबाइल फोन के लिए रोता रहता है और उसे इसकी लत हो गई है. बच्‍चों (Children) का मोबाइल फोन से चिपक कर रहना उनकी सेहत, पढ़ाई और शरीर‍िक और मानिसक विकास पर असर कर सकता है. यह बहुत जरूरी है कि बच्‍चों के फोन इस्‍तेमाल करने के समय को कंट्रोल में रखा जाए. लेकिन बच्‍चों को मोबाइल फोन से दूर रख पाना ही आजकल पेरेंट्स के लिए सबसे मुश्किल काम है. कहीं न कहीं वो खुद भी इसके पीछे का कारण हो सकते हैं. क्‍योंकि ज्‍यादातर पेरेंट्स खुद भ्‍ी हर वक्‍त मोबाइल (Mobile) पर कुछ न कुछ करते रहते हैं. ऐसे में ऐसे क्‍या उपाय किए जाएं कि बच्‍चों से मोबाइल फोन ज्‍यादा इस्‍तेमाल करने की आदत को छुड़ाया जा सके.

बच्‍चों की फोन की आदत छुड़ाने के लिए ऑर्डर न दें, खुद समझें