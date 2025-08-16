विज्ञापन
विशेष लिंक

1 महीने तक सुबह खाली पेट पी लीजिए इन दो मसालों का पानी, फिर देखिए कमाल, बीपी और शुगर के लिए है काल

Methi-Dhaniya ka Pani Pine ke Fayde: अगर आप भी हाई बीपी और शुगर की समस्या से परेशान हैं तो आपको सुबह खाली पेट इन मसालों के पानी का सेवन करने से अनगिनत लाभ मिल सकते हैं और बीपी और डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी मदद मिल सकती है.

Read Time: 4 mins
Share
1 महीने तक सुबह खाली पेट पी लीजिए इन दो मसालों का पानी, फिर देखिए कमाल, बीपी और शुगर के लिए है काल
मेथी और धनिया का पानी सेहत के लिए बेहद लाभदायी होता है.

Methi-Dhaniya Water Benefits: आपका गलत खान-पान आपके शरीर को बीमार कर सकता है. खाने का सही ना होना और खराब लाइफस्टाइल की वजह से आप कई बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं. इसलिए अपनी डाइट में पौष्टिक चीजों को शामिल करना चाहिए. बता दें कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर भी ऐसी ही दो बीमारियां है जिनकी चपेट में आने पर आपको हमेशा दवाएं खानी पड़ती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके किचन में पाई जाने वाली कुछ चीजें इन बीमारियों को दूर रखने की ताकत रखती हैं. मेथी और धनिया उन्ही में से एक हैं. इनका सेवन ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है. आइए जानते हैं किस तरह का इसका सेवन आपकी सेहत को लाभ पहुंचा सकता है.

बीपी और शुगर के लिए मेथी और धनिया का पानी

आज के समय में लोगों की लाइफस्टाइल और खानपान की वजह से अमूमन लोग डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं. इन बीमारियों को जड़ से तो खत्म नहीं किया जा सकता है लेकिन इनको कंट्रोल जरूर किया जा सकता है. मेथी और धनिया के पानी का सुबह खाली पेट सेवन करने से आपको फायदा मिल सकता है.

मेथी पानी के फायदे 

  • मेथी में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं. 
  • मेथी के दानों में सॉल्यूबल फाइबर होता है. यह फाइबर डाइजेशन को स्लो कर देता है जिसकी वजह से शरीर में ग्लूकोज का अवशोषण स्लो हो जाता है. 
  • मेथी के पानी का सेवन आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी सुधारता है. 
  • मेथी का पानी के साथ ही आपको परहेज करने की भी जरूरत है. आप चीनी और मीठी चीजों का सेवन करने से बचें और इसके साथ ही सूजी और मैदे से बनी चीजों का सेवन कम करें. अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां, फल को शामिल करें इसके साथ ही मल्टीग्रेन आटे का सेवन करें. 

मेथी का पानी कैसे बनाएं

मेथी का पानी बनाने के लिए रात को एक गिलास में एक चम्मच मेथी के दानों को भिगो दें. सुबह खाली पेट छानकर इसको पिएं. आप चाहें तो भीगे मेथी के दानों को चबाकर भी खा सकती हैं.

ब्लड प्रेशर के लिए धनिया का पानी 

हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को धनिया का पानी पीने की सलाह दी जाती है. धनिया के बीजों में पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो बॉडी में सोडियम के असर को बैलेंस करता है. 

इसके साथ ही धनिया में एंटी-ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो सूजन को कम करते हैं और ब्लड वेसल्स को नुकसान होने से बचाते हैं. 

अपनी डाइट में फाइबर से भरपूर खाना, जैसे कि स्प्राउट्स, ओट्स, छिलके वाली दालें और मल्टीग्रेन दलिया शामिल करें. ज्‍यादा तला-भुना और बाहर का खाना खाने से बचें. खाना बनाने के लिए घी और राइस ब्रैन ऑयल का उपयोग करना बेहतर होता है.

धनिया का पानी कैसे बनाएं

रात भर के लिए एक चम्मच धनिया के बीजों को एक गिलास पानी में भिगो दें. सुबह छानकर इस पानी को पिएं. आप चाहे तों धनिया के बीजों को पीसकर भी इसमें मिला सकती हैं. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Methi Ka Pani Pine Ke Fayde, Dhaniya Ka Pani Pine Ke Fayde, Methi Dhaniya Seeds Water Benefits, What Happens When You Drink Methi Dhaniya Seeds Water Empty Stomach, Lifestyle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com