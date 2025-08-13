विज्ञापन

मैक मोहन की बेटी विनती की 10 खूबसूरत फोटो, 7वीं में गालों के तिल पर आ जाएगा दिल, लोग बोले- प्रीति जिंटा को देती है टक्कर

शोले में मैक मोहन ने सांभा का किरदार निभाया था. फिल्म में डाकू बने माइक मोहन की बेटी विनती खूबसूरती में कई हीरोइनों को टक्कर देती हैं.

Read Time: 2 mins
Share
मैक मोहन की बेटी विनती की 10 खूबसूरत फोटो, 7वीं में गालों के तिल पर आ जाएगा दिल, लोग बोले- प्रीति जिंटा को देती है टक्कर
शोले के सांभा मैक मोहन की बेटी विनती की फोटो वायरल
नई दिल्ली:

इंडियन सिनेमा की आइकॉनिक फिल्म शोले इस स्वतंत्रता दिवस अपने 50 साल पूरे करने जा रही है. फिल्म का एक-एक किरदार आज भी लोगों की जुबां पर रटा हुआ है. फिल्म के सबसे मजेदार किरदारों में से एक 'सांभा' तो सभी को याद ही होगा. इस किरदार को निभाया था एक्टर मैकमोहन ने. यह किरदार एक्टर की जिंदगी में अमर हो चुका है. हालांकि ऐसा कोई किरदार नहीं था, लेकिन जावेद अख्तर ने 'गब्बर' की बादशाहत को दर्शाने के लिए यह किरदार तैयार किया था. मैक मोहन हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी दोनों बेटियां सोशल मीडिया और पर्दे के पीछे खूब चर्चित हैं.

मैक मोहन की दो बेटियां विनती माकिजानी और मंजरी माकिजानी है. विनती खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं.


विनती ने पिता की तरह फिल्मी लाइन चुना है. वह पर्दे के पीछे फिल्म मेकिंग में हाथ आजमा रही हैं.


विनती ने बहन मंजरी के साथ मिलकर साल 2021 में स्केटबोर्डिंग पर बेस्ड फिल्म स्केटर गर्ल बनाई थी, जो नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.


फिल्म का निर्देशन मंजरी ने किया था और विनती फिल्म की निर्माता थीं. विनती ने बड़े प्रोजेक्ट पर भी काम किया है.


उन्हें ने फिल्ममेकर करण जौहर की फिल्म माय नेम इज खान के साथ-साथ द नेक्स्ट बिग थिंग यू ईट में भी काम किया था.


फिल्म प्रोड्यूसर के अलावा विनती एक राइटर, प्रोडक्शन डिजाइनर और आर्टिस्ट डायरेक्टर भी हैं.


वह मैक स्टेज कंपनी और लिविंग ग्रेस फाउंडेशन की ऑनर भी हैं. विनती ज्यादातर अपनी बहन के काम में हाथ बंटाती हैं.


विनती इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक्टिव हैं, जहां उनके बायो में प्रोड्यूसर और मैक प्रोडक्शंस लिखा हुआ है.


इंस्टाग्राम पर विनती को 40 हजार से ज्यादा फैंस फॉलो करते हैं. वह सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें भी शेयर करती रहती हैं.

विनती ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वह आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ खड़ी हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mac Mohan, Mac Mohan Daughter, Mac Mohan Daughter Photo, Mac Mohan Daughters Vinati Manjari, Mac Mohan Movies
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com