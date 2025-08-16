विज्ञापन

झाइयों से घिरा दिखता है चेहरा तो बनाकर लगा लें यह फेस पैक, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने कहा एक हफ्ते में दिखेगा असर

Face Pack For Pigmentation: झाइयां होने पर चेहरे पर दाग-धब्बे नजर आने लगते हैं. ऐसा लगता है कि स्किन का निखार कहीं खो गया है. ऐसे में आयुर्वेदिक डॉक्टर से जानिए किस फेस पैक से झाइयां कम होने लगती हैं. 

Pigmentation Face Pack Homemade: इस फेस पैक को लगाने पर निखर जाएगा चेहरा. 

Skin Care: झाइयां होने के कई कारण हो सकते हैं. धूप में जरूरत से ज्यादा रहना, स्किन पर मेलानिन का ज्यादा बनना और केमिकल वाले स्किन केयर प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से भी झाइयां (Pigmentation) हो सकती हैं. गाल या माथे पर झाइयां (Jhaiya) ज्यादा नजर आती हैं. इन झाइयों के कारण चेहरे का निखार खोया हुआ लगता है और स्किन इवन टोन नजर नहीं आती है. ऐसे में इन झाइयों से छुटकारा पाने का तरीका बता रही हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर शोभना. आयुर्वेदिक एक्सपर्ट ने बताया कि किस तरह घरेलू चीजों के इस्तेमाल से झाइयां को कम किया जा सकता है. 

झाइयां कम करने के लिए फेस पैक | Face Pack To Reduce Pigmentation 

सबसे पहले 2 चम्मच चावल के आटे में आधा टमाटर डुबोकर इस टमाटर को पूरे चेहरे पर घिसें. इससे चेहरे की डेड स्किन सेल्स निकलेंगी, ब्लैकहेड्स कम होंगे और चेहरा साफ होगा सो अलग.

अब फेस पैक को बनाने के लिए कटोरी में 2 चम्मच चावल का आटा (Rice Flour) और एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी लें. अब इसमें 2 चम्मच दही डालें और पैक बना लें. इस तैयार फेस पैक को चेहरे पर लगाकर 15 मिनट रखें और फिर धोकर हटा लें. इस फेस पैक को आपको हफ्ते में एक दिन लगाना है. यह दाग-धब्बों और झाइयों को कम करने में अच्छा असर दिखाता है. 

आलू का रस भी दिखाता है असर 

झाइयां कम करने में आलू का रस भी असरदार होता है. आलू के रस को चेहरे पर लगाने के लिए सबसे पहले आलू को घिसें और फिर निचोड़कर उसका रस निकाल लें. इस रस को रूई की मदद से चेहरे पर मला जा सकता है. हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करने से झाइयां कम हो सकती हैं. 

दही में मिलाकर लगाएं यह चीज 

दही में हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाई जा सकती है. औषधीय गुणों से भरपूर हल्दी स्किन को ब्राइटनिंग गुण देती है और दाग-धब्बे कम करने में असरदार होती है. दही से स्किन को एक्सफोलिएटिंग गुण मिलते हैं और त्वचा पर नमी भी बनी रहती है.
 

Lifestyle, Pigmentation, Jhaiya, Face Pack, Dark Spots
