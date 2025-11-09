विज्ञापन
सिर्फ 5 मिनट में आपके ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती हैं ये 4 चीजें, खाने-पीने से पहले 100 बार सोचें!

Blood Pressure: कुछ फूड्स और पीने वाली चीजें ब्लड प्रेशर को तेजी से बढ़ा सकते हैं. अगर आप गलती से इन चीजों का सेवन करते हैं तो आज जान लें क्यों इन्हें सोच समझकर खाना पीना चाहिए.

Foods that Increase Blood Pressure Fast: भागदौड़ भरी जिंदगी में हाई ब्लड प्रेशर (High Blood Pressure) एक आम लेकिन खतरनाक बीमारी बन चुकी है. इसे साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण धीरे-धीरे उभरते हैं, लेकिन असर दिल, किडनी और दिमाग पर गहरा होता है. कई बार हम अनजाने में ऐसी चीजें खा लेते हैं जो कुछ ही मिनटों में ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती हैं. खासकर वे लोग जो पहले से हाई बीपी के मरीज हैं, उन्हें इन फूड्स से खास सावधानी बरतनी चाहिए. ब्लड प्रेशर बढ़ने पर सिरदर्द, चक्कर, घबराहट, थकान और यहां तक कि स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है. इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि कौन-सी चीजें हमारे बीपी को अचानक बढ़ा सकती हैं. आइए जानते हैं ऐसे 4 फूड्स के बारे में जो सिर्फ 2 मिनट में ब्लड प्रेशर को ऊपर चढ़ा सकते हैं.

ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली फूड्स और ड्रिंक्स | Food And Drinks That Increase Blood Pressure

1. नमकीन स्नैक्स और चिप्स

चिप्स, नमकीन, सेव, भुजिया जैसे स्नैक्स में सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. सोडियम शरीर में पानी को रोकता है, जिससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है और बीपी तेजी से ऊपर जाता है. सिर्फ एक मुट्ठी नमकीन भी 2 मिनट में असर दिखा सकती है.

2. सॉफ्ट ड्रिंक्स और मीठे जूस

कोल्ड ड्रिंक्स, पैक्ड फ्रूट जूस और एनर्जी ड्रिंक्स में हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप और कैफीन होता है. ये इंसुलिन रेसिस्टेंस और ब्लड प्रेशर दोनों को बढ़ाते हैं. खासकर खाली पेट पीने पर इनका असर और तेज होता है.

3. प्रोसेस्ड और फास्ट फूड

बर्गर, पिज्जा, सॉसेज, फ्रेंच फ्राइज जैसे फूड्स में सोडियम, ट्रांस फैट और प्रिज़र्वेटिव्स की भरमार होती है. ये धमनियों को संकुचित करते हैं और ब्लड फ्लो पर दबाव डालते हैं. इनका असर खाने के कुछ ही मिनटों में महसूस हो सकता है.

4. बहुत ज्यादा मीठा, मिठाई, केक, कुकीज

ज्यादा शुगर लेने से इंसुलिन स्पाइक होता है, जिससे ब्लड प्रेशर असंतुलित हो सकता है. खासकर डायबिटीज और बीपी के मरीजों के लिए यह डबल खतरा है. मीठा खाने के तुरंत बाद दिल की धड़कन तेज हो सकती है.

इन फूड्स से क्या हो सकता है नुकसान? | What Harm Can These Foods Cause?

  • सिरदर्द और चक्कर
  • दिल की धड़कन तेज होना
  • घबराहट और बेचैनी
  • स्ट्रोक या हार्ट अटैक का खतरा
  • किडनी पर दबाव

ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए क्या करें? | What to Do to Keep Blood Pressure Under Control?

  • कम नमक और कम शुगर वाला भोजन लें.
  • फ्रेश फल, सब्ज़ियां और फाइबर से भरपूर डाइट अपनाएं.
  • रेगुलर वॉक और योग करें.
  • कैफीन और प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाएं.
  • पानी भरपूर पिएं और तनाव से बचें.

ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना सिर्फ दवाओं से नहीं, बल्कि सही खानपान और जागरूकता से भी संभव है. अगर आप इन 4 फूड्स को पहचानकर समय रहते सावधानी बरतते हैं, तो आप खुद को कई गंभीर बीमारियों से बचा सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

