स्वाद और सेहत का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, डॉक्टर से जानिए वजन बढ़ाने के लिए कैसे बनाएं ये स्मूदी

Winters Me Weight Gain Kaise Kare: यहां हम आपको Dr. Amina Hassan द्वारा बताई गई स्वाद और सेहत का परफेक्ट कॉम्बिनेशन वेट गेन स्मूदी के बारे में बताने वाले हैं.

Read Time: 2 mins
Sardiyo me weight gain kaise kare

Winters Me Weight Gain Kaise Kare: कई लोग वजन कम को लेकर चिंता में रहते हैं, तो कुछ वजन बढ़ाने को लेकर, लेकिन आज हम इस स्टोरी में वजन बढ़ाने के बारे में बात करने वाले हैं. जो लोग दुबलेपन से परेशान हैं वेट गेन करने के लिए जंक फूड या गलत फैट से भरपूर डाइट ले रहे हैं, आज से बदल लें अपनी यह आदत. यहां हम आपको Dr. Amina Hassan द्वारा बताई गई स्वाद और सेहत का परफेक्ट कॉम्बिनेशन वेट गेन स्मूदी के बारे में बताने वाले हैं. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कैसे बनाई जाती है यह स्मूदी.

सर्दियों में वजन कैसे बढ़ाएं?

अगर आप अंडर वेट हैं और आपको तेजी से अपना वजन बढ़ाना है, तो आप इस स्मूदी को अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं. यहां जानें घर पर कैसे बनाए यह स्मूदी.

सामग्री

  • केला 
  • ओट्स 
  • फैट मिल्क 
  • पीनट बटर
  • बर्फ (इच्छानुसार)

स्मूदी बनाने की विधि?

अगर आप घर पर बैठे एक महीने में 4 से 5 किलो वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो यह स्मूदी एक बेहतरीन विकल्प बन सकती है. इसे बनाने के लिए एक बड़ा केला लें और स्लाइस में काट लें, फिर एक कटोरी ओट्स की लें और एक गिलास फैट मिल्क लें इन सबको एक साथ मिक्सर में डालकर 2 चम्मच पीनट बटर मिला दें. आप चाहें, तो इसमें बर्फ के टुकड़े भी मिला सकते हैं. इन सबको अच्छी तरह मिला कर पीस लें और फिर पिएं. ये ड्रिंक न सिर्फ आपका वजन बढ़ाने में मदद करेगी, बल्कि आपको एनर्जेटिक भी रखेगी.

इस स्मूदी को कब पिएं?

आप चाहें, तो इस ड्रिंक को सुबह नाश्ते में पी सकते हैं. सुबह की शुरुआत अगर आप इसके साथ करेंगे तो यह एक बेहतरीन हेल्दी विकल्प हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

