भूलकर भी ना खाएं पैकेज फूड, कैंसर और डायबिटीज का बढ़ रहा खतरा, नई स्टडी में शॉकिंग खुलासा

Packaged Food Ke Nuksan: दुनियाभर में पैकेज फूड धड़ल्ले से बिकता है और लोग इस बात की परवाह किए बिना कि यह हेल्थ के लिए कितना नुकसानदायक है, इसे बड़े चाव से खाते हैं. कई स्टडीज में इस बात पर मुहर लग चुकी है कि पैकेज फूड हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है. इसमें ब्रेड, पनीर, सॉस, स्नैक और ड्रिंक आदि रोजमर्रा की खाने-पीने की चीजें शामिल हैं, जो शरीर में जहर घोलने का काम कर रही हैं. बावजूद इसके लोग इन्हें खाना नहीं भूल रहे हैं. पैकेज फूड को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए उनमें कुछ इस प्रिजर्वेटिव्स (Food Preservatives) मिलाए जाते हैं, जो कि एक तरह से 'जहरीले' केमिकल्स हैं. इन पैकेज फूड के जरिए यह प्रिजर्वेटिव्स शरीर के अंदर जाकर खतरनाक और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों को जन्म देते हैं. आइए जानते हैं पैकेज फूड में मिलने वाले यह प्रिजर्वेटिव्स (केमिकल्स) हेल्थ के लिहाज से कितने खतरनाक हैं और इनसे सबसे ज्यादा किन बीमारियां को खतरा बढ़ता है.

14 साल से चल रही स्टडी | Food Preservatives Studies

पैकेज फूड में मिले इन प्रिजर्वेटिव्स के केमिकल्स शरीर में धीरे-धीरे कैंसर के लक्षणों को पैदा करते हैं. पैकेज फूड के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में दो नई बड़ी स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. पैकेज फूड का सेवन करने से लोगों में कैंसर और डायबिटीज टाइप 2 का खतरा ज्यादा बढ़ रहा है. फ्रांस नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम के मेडिकल डेटा के आधार पर साल 2009 में द न्यूट्री नेट-सेंट की स्टडी में तकरीबन 2 लाख लोगों की डाइट और लाइफस्टाइल पर एक स्टडी की गई. हेल्थ पर हुई यह स्टडी दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी है. बीते 14 सालों से इसपर रिसर्च जारी है, जिसमें पता चला है कि पैकेज फूड में मिले प्रिजर्वेटिव्स से लोगों की सेहत पर कितना असर पड़ रहा है.

फूड प्रिजर्वेटिव और कैंसर | Food Preservatives And Cancer

स्टडी में पाया गया है कि फूड प्रिजर्वेटिव्स में सोडियम नाइट्रेट मिलाया जाता है, जो कि प्रोस्टेट कैंसर का कारण बनता है. इसमें पोटेशियम नाइट्रेट भी मिला होता है, जिससे महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और कई तरह के कैंसर का खतरा बढ़ता है. फूड प्रिजर्वेटिव में मौजूद पोटेशियम सोर्बेट से भी ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा है. इसके अलावा एसेटेट और एसिटिक एसिड से भी ब्रेस्ट कैंसर होता है. यह सभी केमिकल्स फूड को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए उनमें मिलाया जाता है.

फूड प्रिजर्वेटिव और डायबिटीज | Food Preservatives And Diabetes

दूसरी स्टडी डायबिटीज पर हुई, जिसमें पता चला कि पैकेज फूड में मिलने वाले 12 फूड प्रिजर्वेटिव्स केमिकल्स से लोगों में हाई डायबिटीज का खतरा बढ़ रहा है. इस स्टडी में लोगों में टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ने का पता चला है. नेचर कम्युनिकेशन में छपी इस स्टडी के मुताबिक, फूड प्रिजर्वेटिव से लोगों में टाइप 2 डायबिटीज का 50 फीसदी तक खतरा बढ़ रहा है. ब्रेड, ड्रिंक, पैकेज्ड स्नैक्स और रेडी टू ईट मील में ये 12 फूड प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं, जो डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण बन रहे हैं. ब्रेड और स्नैक्स में मिले प्रिजर्वेटिव्स केमिकल से लोगों में डायबिटीज की समस्या ज्यादा हो रही है. स्टडी के अनुसार, पैकेज फूड का ज्यादा सेवन करने वाले ग्रुप में 50 फीसदी लोग डायबिटीज की चपेट में आ रहे हैं.

हेल्थ एक्सपर्ट ने दी ये सलाह | Health Expert on Food Preservatives

फूड प्रिजर्वेटिव्स केमिकल्स के नुकसान को देखते हुए हेल्थ एक्सपर्ट ने चिंता जताई है. उन्होंने लोगों को कम से कम पैकेज फूड खाने की सलाह दी है. एक्सपर्ट का कहना है कि लोगों को फ्रेश फूड ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए.

