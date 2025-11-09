विज्ञापन
रात में इन चीजों को खाने से हो सकता है फैटी लिवर? कहीं आप तो नहीं कर रहे ये गलती

Foods Causing Fatty Liver: अगर आप रात में कुछ खास चीजें खा रहे हैं, तो हो सकता है आप अनजाने में फैटी लिवर जैसी गंभीर बीमारी को न्योता दे रहे हों. जानिए कौन-सी आदतें हैं खतरनाक.

रात में इन चीजों को खाने से हो सकता है फैटी लिवर? कहीं आप तो नहीं कर रहे ये गलती
Foods Causing Fatty Liver: फैटी लिवर एक ऐसी स्थिति है जिसमें लिवर सेल्स में चर्बी जमा होने लगती है.

Night Foods That Damage Liver: आजकल लोग दिनभर काम में व्यस्त रहते हैं और रात को आराम से खाना खाते हैं. लेकिन, कई बार यही रात का खाना हमारी सेहत पर भारी पड़ सकता है. खासकर जब हम तली-भुनी चीजें, भारी भोजन या मीठा रात में खाते हैं और उसके तुरंत बाद सो जाते हैं, तो यह लिवर पर एक्स्ट्रा दबाव डालता है. यही आदतें धीरे-धीरे फैटी लिवर जैसी बीमारी को जन्म देती हैं. फैटी लिवर एक ऐसी स्थिति है जिसमें लिवर सेल्स में चर्बी जमा होने लगती है. जब यह चर्बी लिवर के कुल वजन का 5–10 प्रतिशत से ज्यादा हो जाती है, तो इसे फैटी लिवर कहा जाता है. यह दो प्रकार का होता है अल्कोहॉलिक फैटी लिवर (शराब पीने वालों में) और नॉन-अल्कोहॉलिक फैटी लिवर (गलत खानपान, मोटापा या डायबिटीज के कारण). अच्छी बात यह है कि इसे सही रूटीन और खानपान से रोका जा सकता है.

रात में किन चीजों को खाने से बचना चाहिए? | What Things Should be Avoided Eating at Night?

तली-भुनी चीजें: समोसे, पूड़ी, पकोड़े या फ्राइड राइस जैसे भारी और तले हुए भोजन रात में खाने से लिवर पर फैट जमा होने लगता है.
ज्यादा मीठा या मिठाई: रात में मिठाई, केक या शुगर से भरपूर चीजें खाने से इंसुलिन लेवल बढ़ता है और फैट स्टोरेज तेज हो जाता है.
शराब या सोडा ड्रिंक्स: ये लिवर को सीधा नुकसान पहुंचाते हैं और फैटी लिवर की संभावना को कई गुना बढ़ा देते हैं.
भारी नॉन-वेज खाना: रात में ज्यादा मसालेदार या तला हुआ नॉन-वेज खाने से पाचन धीमा होता है और लिवर पर दबाव बढ़ता है.
खाने के तुरंत बाद सो जाना: यह आदत मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देती है, जिससे खाना ठीक से नहीं पचता और फैट लिवर में जमा होने लगता है.

ऐसा करने पर कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं?

  • पेट के दाहिने हिस्से में हल्का दर्द या भारीपन
  • थकान और कमजोरी
  • भूख कम लगना
  • वजन बढ़ना या अचानक घट जाना
  • त्वचा और आंखों में पीलापन (गंभीर स्थिति में)

अगर ये लक्षण दिखें, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

फैटी लिवर से बचने के लिए क्या करें? | What to Do to Avoid Fatty Liver?

  • रात का खाना हल्का और जल्दी खाएं (शाम 7–8 बजे तक)
  • पालक, ब्रोकली, नींबू, छाछ, ग्रीन टी जैसे चीजें डाइट में शामिल करें.
  • शराब, तली चीजें और मीठा सीमित करें.
  • रोजाना 30 मिनट की वॉक या हल्की एक्सरसाइज करें.
  • त्रिफला चूर्ण या अभयारिष्ट जैसे आयुर्वेदिक उपाय अपनाएं.

रात का खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि सेहत बनाए रखने के लिए होता है. अगर आप गलत चीजें खा रहे हैं या खाने के बाद तुरंत सो रहे हैं, तो यह लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है. फैटी लिवर एक गंभीर लेकिन रोकी जा सकने वाली बीमारी है, बस जरूरत है सही जानकारी और थोड़ी सी सावधानी की.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

