महिला को प्रेग्नेंट करो और 10 लाख पाओ... बिहार में ये कैसा ठगी गैंग? जानें 'प्रेग्नेंट जॉब' की पूरी कहानी

Bihar Cyber Fraud: नवादा साइबर थाना इंचार्ज और नवादा के पुलिस उपाधीक्षक निशु मल्लिक ने आम लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित किसी भी लालचभरे विज्ञापन या असामान्य दावे पर भरोसा न करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत साइबर थाना या हेल्पलाइन पर दें.

बिहार में साइबर ठगी का अनोखा तरीका
  • नवादा साइबर पुलिस ने नि:संतान महिलाओं को गर्भवती करने का झूठा इनाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है
  • गिरोह सस्ते लोन और फर्जी नौकरी का झूठा दावा कर लोगों से लाखों रुपये की साइबर ठगी करता था
  • विशेष जांच टीम ने मनवा गांव के रंजन कुमार को गिरफ्तार किया और एक नाबालिग को निरुद्ध किया है
नवादा:

बिहार के नवादा में नि:संतान महिलाओं को गर्भवती करने पर 10 लाख रुपये का इनाम देने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. ये गिरोह सस्ते लोन और फर्जी नौकरी दिलाने का झूठा दावा कर लोगों से लाखों रुपये की साइबर ठगी करता है. नवादा साइबर पुलिस ने मामले में बड़ा एक्शन लिया है. इस मामले में विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है.

ठगी गैंग के पास से 4 मोबाइल फोन जब्त

पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान के मुताबिक, गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान नवादा जिले के हिसुआ थाना क्षेत्र के मनवा गांव निवासी सुखदेव प्रसाद के पुत्र रंजन कुमार के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपियों के पास से चार मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं, जिनका उपयोग ठगी में किया जा रहा था. इस संबंध में साइबर थाना कांड संख्या 03/26, दिनांक 7 जनवरी को बीएनएस और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

फर्जी जॉब और सस्ते लोन के नाम पर ठगी

पुलिस के अनुसार आरोपी ‘धनी फाइनेंस', ‘सीबीआई सस्ते लोन', ‘ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब' और ‘प्लेबॉय सर्विस' जैसे भ्रामक नामों का इस्तेमाल कर लोगों को विश्वास में लेते थे. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से आकर्षक विज्ञापन प्रसारित कर लोगों से संपर्क किया जाता था.

ठग मासूमों को ऐसे फंसाते थे

आरोपी यह दावा करते थे कि महिलाओं को गर्भवती करने पर 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा और अगर काम  सफल नहीं भी हुआ तो भी आधा भुगतान किया जाएगा. इस तरह के भ्रामक और अवैध प्रलोभनों में आकर कई लोग अपनी जमा-पूंजी गंवा बैठे. ठग लोगों को किसी मॉडल या फिर सुंदर लड़कियों की तस्वीर भेजकर प्रेग्नेंट करने का ऑफर देते थे. लोभ में आने वाले लोगों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर, होटल किराए के नाम पर जैसे कई चार्ज वसूले जाते थे. 

 ऐसी वसूली तबतक होती रहती थी, जबतक लोग ये बात समझ नहीं जाते कि वे ठगी का शिकार हो रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि लोग सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण शिकायत भी नहीं कर पाते थे. पुलिस के अनुसार नवादा जिले में इससे पहले भी इस तरह के कई साइबर ठगी गिरोह सामने आ चुके हैं. कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

लालचभरे विज्ञापन में न फंसें. पुलिस की अपील

नवादा साइबर थाना इंचार्ज और नवादा के पुलिस उपाधीक्षक निशु मल्लिक ने आम लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित किसी भी लालचभरे विज्ञापन या असामान्य दावे पर भरोसा न करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत साइबर थाना या हेल्पलाइन पर दें.

Bihar News, Nawada Cyber Fraud, Bihar Cyber Fraud, Bihar Pregnant Job, Pregnant Job Gang Busted
