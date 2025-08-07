क्या है Blue Zone Diet जिसे फॉलो करने से 100 साल से ज्यादा जीते हैं लोग? जानिए क्या खाते हैं लोग

Blue Zone Diet: शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए जितनी जरूरी एक्सरसाइज होती है, उतनी ही जरूरी एक डाइट भी है. आपको बता दें, हेल्दी डाइट के कई प्रकार होते हैं, ऐसे में लोग अक्सर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि उनके लिए कौन सी डाइट सही है और कौन सी नहीं. वहीं अगर आप लंबे समय तक जीने की इच्छा रखते हैं तो हम आपको "Blue Zone Diet" के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें दावा किया गया है कि इस डाइट को फॉलो करने वाले लोग अक्सर 100 साल तक जीते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में क्या है हेड क्लिनिकल न्यूट्रिशन FMRI गुड़गांव की डॉक्टर दीप्ति खटूजा का कहना.

यह भी पढ़ें: क्या दही साइनस की दिक्कत बढ़ाता है? जानें दही कब खाना चाहिए और कब नहीं, क्या कहते हैं एक्सपर्ट

आखिर क्या है ब्लू जोन डाइट?

सबसे पहले आपको बता दें, ब्लू जोन (Blue Zone) दुनिया में एक ऐसा क्षेत्र है, जहां के बारे में दावा किया जाता है कि यहां के लोग 100 साल की आयु के बाद भी लंबे समय तक जीवित रहते हैं. अब आप यह सोच रहे होंगे की आखिर यह कैसे संभव है, तो आपको बता दें, यहां के लोग शहरों की तुलना में एक बेहतरीन लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं.

दरअसल यहां के लोग रोजमर्रा की जिंदगी में फिजिकल एक्टिविटी तो करते ही हैं, साथ ही हेल्दी डाइट का सेवन करते हैं. जो " Blue Zone" डाइट में शामिल होता है. इसी वजह से यहां के लोगों में बीमार होने की दर भी काफी कम होती है.

यह भी पढ़ें: हार्ट अटैक से बचने के 5 तरीके, रोज करेंगे फॉलो तो हार्ट रहेगा हमेशा हेल्दी और सुपर एक्टिव

कैसी होती है ब्लू जोन डाइट (What Is Blue Zone Diet)

देखिए, "Blue Zone Diet" में हर एक फूड का खास महत्व है, जो सेहत के लिए जरूरी है. ऐसे में डॉक्टर दीप्ति खटूजा ने ब्लू जोन डाइट के बारे में बताया कि, "यह एक बेहद ही हेल्दी डाइट का कॉन्सेप्ट है, जिसमें 95 प्रतिशत जो डाइट का हिस्सा वेजिटेरियन सोर्स यानी प्लांट बेस्ड है, वहीं डाइट में 5 प्रतिशत हिस्सा नॉनवेज से आता है." यानी इस डाइट में नॉनवेज फूड्स की मात्रा काफी कम होती है.

ब्लू जोन डाइट को फॉलो करने वाले जीते हैं 100 साल तक?

देखिए ब्लू जोन डाइट लंबी उम्र और 100 साल तक जीने की संभावना से जुड़ा है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है. यह डाइट ज्यादातर प्लांट बेस्ड है और हेल्दी फूड्स का सेवन करने पर जोर देती है. ये सच है कि इस डाइट को फॉलो करने के बाद आपको शरीर में खुद ब खुद काफी बदलाव देखने को मिलेंगे, लेकिन इसे फॉलो करने पर व्यक्तिगत परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं. ऐसे में अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, तो इस डाइट को अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना न भूलें.

h3>How to Control Constipation: गैस, अपच, अफारा, कब्ज के घरेलू नुस्खे

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)