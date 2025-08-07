विज्ञापन
हार्ट अटैक से बचने के 5 तरीके, रोज करेंगे फॉलो तो हार्ट रहेगा हमेशा हेल्दी और सुपर एक्टिव

Heart Attack Prevention Tips: हार्ट अटैक की घटनाएं बहुत आम हो गई है. लेकिन, अगर हम रोज कुछ आसान आदतें अपनाएं, तो हमारा दिल हमेशा हेल्दी और सुपर एक्टिव रह सकता है. आइए जानते हैं ऐसे 5 आसान तरीके के बारे में.

हार्ट अटैक से बचने के 5 तरीके, रोज करेंगे फॉलो तो हार्ट रहेगा हमेशा हेल्दी और सुपर एक्टिव
Heart Attack Prevention Tips: दिल को हेल्दी रखने के लिए क्या करें?

Daily Habits For Heart Health: भागदौड़ भरी जिंदगी, गलत खानपान और तनाव भरे माहौल में हार्ट अटैक का खतरा तेजी से बढ़ रहा है. आजकल युवा भी दिल की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, जो पहले सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित थीं. लेकिन, अच्छी बात यह है कि कुछ आसान और असरदार आदतों को अपनाकर हम अपने दिल को लंबे समय तक हेल्दी और एक्टिव रख सकते हैं. इस लेख में हम आपको बताएंगे हार्ट अटैक से बचने के 5 ऐसे आसान तरीके, जिन्हें अगर आप रोजाना फॉलो करेंगे, तो आपका दिल न सिर्फ हेल्दी रहेगा बल्कि सुपर एक्टिव भी बना रहेगा. तो चलिए जानते हैं वो जरूरी टिप्स जो आपके दिल को देंगे नई ताकत.

हार्ट अटैक से बचने के लिए अपनाएं ये उपाय (Follow These Measures To Avoid Heart Attack)

1. रोजाना वॉक या एक्सरसाइज करें

शरीर को एक्टिव रखना दिल के लिए सबसे जरूरी है. रोज कम से कम 30 मिनट की वॉक करें. हल्की एक्सरसाइज जैसे योग, स्ट्रेचिंग या साइकलिंग भी फायदेमंद है. इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और दिल मजबूत बनता है.

2. हेल्दी डाइट अपनाएं

जो खाना हम खाते हैं, वही हमारे दिल की सेहत तय करता है. हरी सब्जियां, फल, ओट्स, नट्स और फाइबर युक्त चीजें खाएं. तले हुए, ज्यादा नमक और शक्कर वाले खाने से बचें. ओमेगा-3 फैटी एसिड (जैसे मछली, अलसी के बीज) दिल के लिए बहुत अच्छे होते हैं.

3. तनाव से दूर रहें

ज्यादा तनाव दिल पर बुरा असर डालता है. रोज कुछ समय मेडिटेशन या गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें. पॉजिटिव सोच रखें और छोटी-छोटी बातों को दिल पर न लें. अच्छी नींद लें, क्योंकि नींद की कमी भी दिल की बीमारी का कारण बन सकती है.

4. स्मोकिंग और शराब से दूरी बनाएं

धूम्रपान और ज्यादा शराब पीना दिल के लिए बहुत नुकसानदायक है. अगर आप स्मोकिंग करते हैं, तो इसे छोड़ने की कोशिश करें. शराब का सेवन सीमित मात्रा में करें या पूरी तरह बंद करें. इससे दिल की धमनियाँ साफ रहती हैं और हार्ट अटैक का खतरा कम होता है.

5. रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं

कई बार दिल की बीमारी बिना लक्षणों के भी हो सकती है. साल में एक बार ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर की जांच जरूर कराएं. अगर परिवार में दिल की बीमारी का इतिहास है, तो और भी सतर्क रहें. डॉक्टर की सलाह से समय-समय पर ECG या अन्य टेस्ट कराना फायदेमंद होता है.

दिल की सेहत हमारे हाथ में है. अगर हम रोज इन 5 आसान आदतों को अपनाएं, तो हार्ट अटैक का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है. हेल्दी लाइफस्टाइल न सिर्फ दिल को मजबूत बनाती है, बल्कि पूरे शरीर को एनर्जेटिक और एक्टिव रखती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

