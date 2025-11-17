विज्ञापन
140 साल तक कैसे जिएं? ChatGPT ने खोले लंबी उम्र जीने राज, बताए निरोगी रहने के सिर्फ 4 नियम

Longevity Secrets: चैट जीपीटी ने ब्लू जोन के लोगों की लाइफस्टाइल का विश्लेषण कर बताया कि लंबी उम्र सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से नहीं, बल्कि कम तनाव, मजबूत रिश्ते, उद्देश्यपूर्ण जीवन और शरीर की प्राकृतिक रिदम पर निर्भर करती है. गलत रिश्ते, टॉक्सिक माहौल और उद्देश्यहीन जीवन आपकी उम्र तेजी से घटा देते हैं.

ब्लू जोन्स के लोगों में क्रॉनिक स्ट्रेस बेहद कम पाया जाता है.

Longevity Secrets: दुनिया भर में लोग लंबी उम्र का रहस्य जानने के लिए डाइट, सुपर फूड और एक्सरसाइज रूटीन पर भरोसा करते हैं. लेकिन लंबी और हेल्दी लाइफ सिर्फ खाने या वर्कआउट पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपके नर्वस सिस्टम की शांति और जीवन में तनाव के स्तर पर भी उतना ही निर्भर करती है. हाल ही में चैट जीपीटी से 140 साल तक जीने के राज के बारे में पूछा गया. इसमें जो जवाब मिला उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. ब्लू जोन में रहने वाले लोगों के डेटा का विश्लेषण करने के बाद चैट जीपीटी ने निष्कर्ष निकाला कि ब्लू जोन्स के लोगों में क्रॉनिक स्ट्रेस बेहद कम पाया जाता है.

वे छोटी-छोटी बातों को दिल पर नहीं लेते, बीच-बीच में आराम करना जानते हैं और अपने शरीर के संकेतों को समझ कर उसी के अनुसार लाइफस्टाइल अपनाते हैं. वे न सिर्फ ज्यादा चलने-फिरने वाली लाइफस्टाइल का हिस्सा होते हैं, बल्कि अपने रिश्तों को समय और महत्व भी देते हैं, चाहे परिवार हो या दोस्त हो.

लंबी उम्र जीने के 4 नियम क्या हैं? | What are the 4 rules for living a long life?

आइए जानते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिनकी वजह से आपकी उम्र लगातार कम होती जाती है-

लंबी उम्र का पहला नियम:

इसमें शामिल हैं ऐसी चीजें करना जिन्हें करने से आपके मन को सुकून नहीं मिलता और उन्हें आप केवल समाज के डर से करते हैं. आपको अपनी नौकरी से नफरत हैं लेकिन आप फिर भी पैसा कमाने के लिए उस काम को कर रहे हैं. इससे आपके उम्र 15 साल कम होती है. अपने आपको ऐसे लोगों के साथ रखना जिनका आपके जीवन में कोई भी महत्व नहीं है. इससे आपकी उम्र 8 साल कम हो सकती है.  रोजाना एक टॉक्सिक माहौल में रहने से आपकी एजिंग तेजी से बढ़ती हैं.

लंबी उम्र का दूसरा नियम

आपके शरीर को विटामिन से ज्यादा सामाजिक रिश्तों की जरूरत होती है. क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है. अकेला रहना आपके लिए उतना ही खतरनाक है जितना कि एक दिन में 15 सिगरेट पीना है. जिन लोगों के सामाजिक रिश्ते अच्छे होते हैं वो लोग 50 फीसदी ज्यादा जीते हैं. जरूरी है कि आप अपने जीवन में बहुत सारे दोस्त बनाने की बजाय कम और अच्छे दोस्त बनाएं.

लंबी उम्र का तीसरा नियम

लंबी उम्र तक जीने के लिए आपके जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य का होना जरूरी है. इससे आपकी उम्र 7 साल और ज्यादा बढ़ सकती है. अगर आपके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है तो आप बागवानी,  पेंटिंग या परिवार का ख्याल रख सकते हैं.

लंबी उम्र का चौथा नियम

सोने पर ही सोने जाएं और भूख लगने पर ही खाना खाएं. लंबा जीने के लिए आपको कोई मुश्किल डाइट फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है. जरूरी है कि आप अपनी बॉडी के नेचुरल रिदम को फॉलो करें.

चैट जीपीटी के मुताबिक, सार्डिनिया और इकारिया में रहने वाले लोगों को करीब से देखने पर एक दिलचस्प पैटर्न सामने आता है. ये लोग न तो अपनी जिंदगी को दौड़ बनाते हैं और न ही खुद को लगातार धक्का देते रहते हैं. इसके बजाय, वे सादगी से जीते हैं, उद्देश्य के साथ जीते हैं और अपनी कम्युनिटी से गहराई से जुड़े रहते हैं. उनका जीवन आधुनिक दुनिया की जल्दबाजी, हर समय परफॉर्म करने के दबाव से दूर होता है.

मजबूत सामाजिक रिश्ते, जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य और भावनात्मक स्थिरता शरीर के अंदर उन रिएक्शन को एक्टिव करती है जो बीमारियों को दूर रखती हैं और उम्र बढ़ाती हैं. इसका मतलब यह नहीं कि हेल्दी खाना या रेगुलर एक्सरसाइज जरूरी नहीं है. ये दोनों ही जरूरी है. लेकिन अगर आपकी मानसिक शांति, रिश्तों की गहराई और स्ट्रेस को संभालने की क्षमता कमजोर है, तो बाकी सभी चीजें अधूरी रह जाती हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

