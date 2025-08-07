क्या दही साइनस की दिक्कत बढ़ाता है? जानें दही कब खाना चाहिए और कब नहीं, क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Curd Effects On Sinus Health: साइनस एक बीमारी है जो नाक की हड्डी और चेहरे में मौजूद हवा से भरी गुहाओं में सूजन या संक्रमण के कारण होती है. ऐसे में इसका सही समय पर इलाज करना जरूरी है. साथ ही इस दौरान पता होना चाहिए कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं. वहीं साइनस से पीड़ित लोगों का प्रश्न होता है, कि क्या इस स्थिति में दही का सेवन किया जा सकता है या नहीं है, तो आइए इस बारे में जानते हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशन FMRI गुड़गांव की डॉक्टर दीप्ति खटूजा का क्या कहना है.

दही को लेकर क्या कहती हैं डॉक्टर?

डॉक्टर ने बताया कि हमारे देश में पुरानी परंपरा के अनुसार बताया गया है कि दही की तासीर ठंडी होती है. ऐसे में हम सभी ने अपने-अपने घरों में देखा है कि हमें सर्दियों के दौरान अक्सर दही का सेवन न करने की सलाह दी जाती है. हालांकि नेचुरोपैथी के अनुसार दही के सेवन करने के अलग-अलग मायने हैं. वहीं डॉक्टर ने आगे कहा, कि यह सच है कि लोग सर्दियों में दही का सेवन कम कर देते हैं, लेकिन मैं खुद सर्दियों में दही खाती हूं, लेकिन अभी तक मुझे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है.

क्या साइनस में दही का सेवन करना सही है?

साइनस में दही का सेवन करने के प्रश्न का जवाब देते हुए डॉक्टर ने कहा, देखिए हर किसी का शरीर अलग-अलग होता है, ऐसे में दही का रिएक्शन भी अलग-अलग होता है. वहीं कफ- कोल्ड के दौरान दही खाने से अक्सर सर्दी लगने की संभावना ज्यादा होती है.

डॉक्टर ने कहा, वहीं अगर आप साइनस से पीड़ित हैं और दही खा लेते हैं, तो कोई नुकसान नहीं होगा. आप साइनस में दही का सेवन कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें फ्रिज से निकाले गए ठंडे दही की बजाए, रूम टेंपरेचर पर ताजा जमा हुआ दही खाना खाएं. यह सेहत के लिए सबसे सही माना गया है. बता दें, दही में नेचुरल प्रोबायोटिक्स होते हैं, तो शरीर को काफी लाभ पहुंचाते हैं.

