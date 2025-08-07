विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या दही साइनस की दिक्कत बढ़ाता है? जानें दही कब खाना चाहिए और कब नहीं, क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Does Curd Cause Sinus: अगर आप साइनस की बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आइए जानते हैं इस स्थित में दही का सेवन किया जा सकता है या नहीं. यहां जानिए क्या कहती हैं डॉक्टर.

Read Time: 3 mins
Share
क्या दही साइनस की दिक्कत बढ़ाता है? जानें दही कब खाना चाहिए और कब नहीं, क्या कहते हैं एक्सपर्ट
दही का सेवन सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है.

Curd Effects On Sinus Health: साइनस एक बीमारी है जो नाक की हड्डी और चेहरे में मौजूद हवा से भरी गुहाओं में सूजन या संक्रमण के कारण होती है. ऐसे में इसका सही समय पर इलाज करना जरूरी है. साथ ही इस दौरान पता होना चाहिए कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं. वहीं साइनस से पीड़ित लोगों का प्रश्न होता है, कि क्या इस स्थिति में दही का सेवन किया जा सकता है या नहीं है, तो आइए इस बारे में जानते हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशन FMRI गुड़गांव की डॉक्टर दीप्ति खटूजा का क्या कहना है.

यह भी पढ़ें: हार्ट अटैक से बचने के 5 तरीके, रोज करेंगे फॉलो तो हार्ट रहेगा हमेशा हेल्दी और सुपर एक्टिव

दही को लेकर क्या कहती हैं डॉक्टर?

डॉक्टर ने बताया कि हमारे देश में पुरानी परंपरा के अनुसार बताया गया है कि दही की तासीर ठंडी होती है. ऐसे में हम सभी ने अपने-अपने घरों में देखा है कि हमें सर्दियों के दौरान अक्सर दही का सेवन न करने की सलाह दी जाती है. हालांकि  नेचुरोपैथी के अनुसार दही के सेवन करने के अलग-अलग मायने हैं. वहीं डॉक्टर ने आगे कहा, कि यह सच है कि लोग सर्दियों में दही का सेवन कम कर देते हैं, लेकिन मैं खुद सर्दियों में दही खाती हूं, लेकिन अभी तक मुझे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है.

क्या साइनस में दही का सेवन करना सही है?

साइनस में दही का सेवन करने के प्रश्न का जवाब देते हुए डॉक्टर ने कहा, देखिए हर किसी का शरीर अलग-अलग होता है, ऐसे में दही का रिएक्शन भी अलग-अलग होता है. वहीं कफ- कोल्ड के दौरान दही खाने से अक्सर सर्दी लगने की संभावना ज्यादा होती है.

यह भी पढ़ें: सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ पी लें ये चीज, आने लगेगा चेहरे पर निखार, ग्लोइंग स्किन पाने का आसान तरीका

डॉक्टर ने कहा, वहीं अगर आप साइनस से पीड़ित हैं और दही खा लेते हैं, तो कोई नुकसान नहीं होगा. आप साइनस में दही का सेवन कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें फ्रिज से निकाले गए ठंडे दही की बजाए, रूम टेंपरेचर पर ताजा जमा हुआ दही खाना  खाएं. यह सेहत के लिए सबसे सही माना गया है. बता दें, दही में नेचुरल प्रोबायोटिक्स होते हैं, तो शरीर को काफी लाभ पहुंचाते हैं.

साइनस में खा सकते हैं दही,  क्या सर्दियों में खा सकते हैं दही, क्या दही ठंडा होता है क्या सर्दियों में खा सकते हैं दही, क्या दही ठंडा होता है, फ्रिज से निकाली गई दही सही होती है.

Famous Dietician ने बताई High Uric Acid, Weight Loss के लिए Best Diet

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Curd In Sinus, Curd And Sinus Problem, Does Curd Cause Sinus, Curd Effects On Sinus Health, Curd And Mucus Production, When To Avoid Curd, Curd In Cold And Cough, Curd Side Effects In Sinusitis, Curd And Respiratory Issues, Expert Opinion On Curd And Sinus, Curd Consumption In Winter, Is Curd Bad For Sinus Infection, Should You Eat Curd During Cold And Flu, How Curd Affects Sinus And Mucus, Best Time To Eat Curd For Sinus Patients, Curd And Blocked Nose Connection, Ayurvedic View On Curd And Sinus, Curd Allergy Symptoms In Sinus Sufferers, Curd Vs Yogurt For Sinus Relief
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com