विटामिन A खाने के फायदे और नुकसान | Vitamin A Khane Ke Fayde Aur Nuksan

Vitamin A Khane Ke Fayde Aur Nuksan: विटामिन A स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद फायदेमंद होता है. यह एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो कुछ खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है. यह सबसे ज्यादा आंखों की रोशनी के लिए लाभकारी होता है. विटामिन ए को रेटिनोल भी कहा जाता है, इसका कारण यह है कि यह आंखों में रेटिना बनाने वाले पिगमेंट के निर्माण में बहुत सहायक होता है. दुनियाभर में अंधेपन का कारण विटामिन A की कमी ही है. क्या है विटामिन A और क्या है इसके फायदे-नुकसान आइए जानते हैं.

क्या है विटामिन A?

विटामिन A एक प्रभावशाली एंटीऑक्सीडेंट हैं, जो फ्री रेडिकल्स से बचाव करता है. डॉक्टर की मानें तो शारीरिक विकास के लिए विटामिन A बहुत जरूरी है. खासकर नवजात शिशु और बच्चों के लिए. विटामिन A से दांत, टिश्यू, स्किन, हड्डियां और श्लेष्मा झिल्लियां सब स्वस्थ रहती हैं. इसके अलावा इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए विटामिन A भी बहुत लाभदायक है.

विटामिन A के फायदे | Vitamin A Benefits | Vitamin A Khane Ke Fayde

विटामिन A के एक नहीं बल्कि कई फायदे हैं. इससे आंखों की रोशनी तेज होती है और मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं. अस्थमा, डायबिटीज और दिल संबंधी बीमारी वाले लोगों को विटामिन A का भरपूर सेवन करना चाहिए. इसलिए डॉक्टर विटामिन A युक्त आहार लेने की सलाह देते हैं, जिससे चेहरा जवान रहता है. इससे इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होता है. अस्थमा, डायबिटीज और अन्य रोगों में भी यह लाभदायक होता है.

विटामिन A की कमी से नुकसान (Harmful effects of vitamin A deficiency)

किसी भी चीज को कम और ज्यादा मात्रा में लेने के नुकसान भी होते हैं. अगर हम बात करें कि विटामिन A की कमी से क्या नुकसान होते हैं, तो इसमें दांतों का कमजोर होना, स्किन में रूखापन, निमोनिया, सर्दी जुकाम, रूखे बाल, थकान, बार-बार दस्त लगना, साइनस, वजन घटना, नींद ना आना और रतौंधी शामिल हैं. स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रतिदिन 1300 माइक्रोग्राम विटामिन A लेने की सलाह दी जाती है.

विटामिन A की ज्यादा मात्रा से नुकसान | Harmful effects of excess intake of vitamin A | Vitamin A Ke Nuksan

अगर विटामिन A की मात्रा जरूरत से ज्यादा ली जाए तो इससे बाल झड़ना, दस्त, सिरदर्द, थकावट, स्किन में रूखापन, हड्डी और जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं होने लगती हैं. इसके अलावा लड़कियों में असमय मासिक धर्म की भी समस्या हो जाती है. गर्भावस्था के दौरान ज्यादा विटामिन A लेने से गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान होता है.

विटामिन A के स्रोत | Vitamin A Sources

मछली का तेल

डेयरी प्रोडक्ट

अंडे

शकरकंद

गाजर

पालक

आम

पपीता

हरी पत्तेदार सब्जियां.

