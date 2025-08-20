बीयर पीने के फायदे और नुकसान | Benefits and Side Effects of Drinking Beer

Benefits of drinking beer: लोग कई कारणों से बीयर पीते हैं. वहीं अक्सर कहा जाता है कि बीयर सीमित मात्रा पी जाए तो इसके कई संभावित लाभ भी हैं. हालांकि कुछ लोग रिफ्रेश होने के लिए बीयर पीते हैं, तो कुछ सामाजिक मेलजोल बढ़ाने के लिए पीते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं, बीयर पीने के फायदे और नुकसान के बारे में. इसी के साथ जानेंगे क्या इसे पीने से पथरी ठीक हो जाती है?

बीयर की पोषण संबंधी जानकारी | Nutrition Information

एक नियमित बियर के कैन (लगभग 12 औंस) में शामिल हैं:

कैलोरी: 153

प्रोटीन: 2 ग्राम

वसा: 1 ग्राम से कम

कार्बोहाइड्रेट: 13 ग्राम

फाइबर: 1 ग्राम से कम

चीनी: 1 ग्राम से कम

बीयर इनका एक उत्कृष्ट स्रोत है | Beer is an excellent source of:

पोटेशियम

मैग्नीशियम

कैल्शियम

फॉस्फोरस

नियासिन

फोलेट

बीयर में आमतौर पर ये विटामिन होते हैं:

विटामिन B1, या थायमिन

विटामिन B2, या राइबोफ्लेविन

विटामिन B3, या नियासिन

विटामिन B5, या पैंटोथेनिक एसिड

विटामिन B6

फोलेट

कोलीन

विटामिन B12, या कोबालामाइन

विटामिन A

विटामिन E

विटामिन D

विटामिन K

बीयर पीने के संभावित फायदे | Potential Health Benefits of Drinking Beer | Beer ke Sambhavit Fayde

1. हार्ट हेल्थ : स्टडी से पता चलता है कि बीयर का सेवन अगर सीमित मात्रा में किया जाए, तो दिल से जुड़ी बीमारी का खतरा कम हो सकता है.

2. ब्रेन हेल्थ : कुछ रिसर्च बताते हैं कि मध्यम मात्रा में बीयर का सेवन अल्जाइमर रोग के जोखिम को कम कर सकता है.

3. हड्डियों की हेल्थ : बीयर सिलिकॉन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में योगदान दे सकता है.

4. किडनी की हेल्थ : बीयर का मध्यम सेवन किडनी की पथरी के जोखिम को कम करने से जुड़ा हुआ है. यही नहीं जिन लोगों को पथरी होती है, उन्हें बीयर पीने की सलाह दी जाती है.

5. बीयर से डायबिटीज की संभावना होती है कम : हार्वर्ड के शोधकर्ताओं ने पाया कि मिडिल ऐज के पुरुष, जो प्रतिदिन एक या दो गिलास बीयर पीते हैं, उनमें टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा 25 प्रतिशत तक कम हो जाता है.

6. वजन कम करने बीयर करता है मदद : यह बात अजीब लग सकती है, क्योंकि हमने शराब के भारी प्रभावों के आधार पर इसे 'बीयर बेली' नाम दिया है, लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि बीयर आपको कुछ वजन कम करने में मदद कर सकती है.

7. बीयर पीने से बनते हैं क्रिएटिव : कॉन्शियसनेस एंड कॉग्निशन पत्रिका में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार, एक या दो बियर पीने से आप ज्यादा स्मार्ट नहीं बनेंगे, लेकिन यह आपकी क्रिएटिविटी को जरूर बढ़ा सकता है.

बीयर पीने के नुकसान | Disadvantages of drinking Beer | Pine ke Nuksan

- जरूरत से ज्यादा बीयर के सेवन से फैटी लिवर रोग, एल्कोहॉलिक हेपेटाइटिस और सिरोसिस हो सकता है, जिससे लिवर फेल होने की संभावना है.

- लंबे समय तक अत्यधिक शराब पीने से मुंह, गले, लिवर, ब्रेस्ट और आंतों के कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है.

- बीयर का सेवन, अत्यधिक मात्रा में,हाई ब्लड प्रेशर हृदय रोग और स्ट्रोक का कारण बन सकता है.

