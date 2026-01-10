सिर्फ एक टीका और थोड़ी सी सावधानी, हर महिला जीत सकती है Cervical Cancer से जंग

Cervical Health Awareness Month 2206 : भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर कई चुनौतियां हैं, लेकिन ''सर्वाइकल कैंसर (गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर)'' एक ऐसी बीमारी है जिसके आंकड़े डराने वाले हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में हर आठ मिनट में एक महिला की मौत इस कैंसर की वजह से होती है.आपको बता दें कि जनवरी का महीना 'सर्वाइकल हेल्थ अवेयरनेस मंथ' यानी इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने का महीना है. अच्छी खबर यह है कि अगर सही समय पर कदम उठाए जाएं, तो इस कैंसर को 100% रोका जा सकता है.

क्या है सर्वाइकल कैंसर और क्यों होता है?

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने शुक्रवार को कहा कि सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन, स्क्रीनिंग और शुरुआती इलाज बहुत जरूरी हैं. ये कैंसर गर्भाशय के निचले हिस्से यानी सर्विक्स में होता है, और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (एचपीवी) का संक्रमण इसका प्रमुख कारण माना जाता है.

हालांकि एचपीवी संक्रमण का मतलब कैंसर नहीं है, लेकिन इसके लिए टेस्टिंग या स्क्रीनिंग की जरूरत होती है ताकि पता चल सके कि इससे सर्विक्स में कोई बदलाव हुआ है या नहीं.

एम्स दिल्ली के आईआरसीएच में प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी की वैज्ञानिक डॉ. सुजाता पाठक ने आईएएनएस को बताया, “सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं को होने वाले सबसे आम कैंसर हैं. भारत में, हर आठ मिनट में एक महिला की सर्वाइकल कैंसर से मौत हो जाती है. इससे पता चलता है कि यह कितना बड़ा बोझ है. कई देशों में मौतों का आंकड़ा कम है. सर्वाइकल कैंसर को पूरी तरह से रोका भी जा सकता है. अगर समय पर स्क्रीनिंग की जाए या सही उम्र में वैक्सीनेशन दिया जाए, तो इसे 100 प्रतिशत रोका जा सकता है.”

बचाव के तीन सबसे बड़े हथियार

दिल्ली के एक अस्पताल में गाइनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. राहुल डी. मोदी ने कहा, “सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम मॉडर्न मेडिसिन में कैंसर कंट्रोल के सबसे सफल उदाहरणों में से एक है. यह बीमारी मुख्य रूप से हाई-रिस्क एचपीवी के लगातार संक्रमण के कारण होती है. इसे वैक्सीनेशन, स्क्रीनिंग और शुरुआती इलाज के मेल से काफी हद तक रोका जा सकता है.”

जागरूकता ही असली समाधान है

विशेषज्ञों ने बताया कि जागरूकता की कमी के कारण, भारत में इस बीमारी का बोझ बहुत बढ़ता जा रहा है. पाठक ने बताया कि एचपीवी वैक्सीन 2006 से उपलब्ध है, लेकिन जागरूकता बहुत कम है. हाल ही में, जागरूकता बढ़ी है क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने सर्वाइकल कैंसर को एक बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम घोषित किया है.

डॉ. मोदी ने आईएएनएस को बताया, “यौन गतिविधि शुरू करने से पहले किशोरों के लिए एचपीवी वैक्सीनेशन की सलाह दी जाती है, जो सबसे ज्यादा ऑन्कोजेनिक एचपीवी टाइप से बचाकर ज्यादातर सर्वाइकल कैंसर के मामलों को रोक सकता है. वैक्सीनेशन प्रोग्राम एचपीवी संक्रमण, प्री-कैंसर घावों और भविष्य में कैंसर के मामलों को काफी कम कर देते हैं.”

एचपीवी वैक्सीन बहुत सुरक्षित और अच्छी तरह से टेस्ट की गई है. दूसरी वैक्सीन की तरह, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, लालिमा या एक दिन के लिए हल्का बुखार जैसे मामूली साइड इफेक्ट हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि इसके कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं हैं.

9 से 14 साल की लड़कियों को वैक्सीन लगवानी चाहिए. उन्हें दो डोज की जरूरत होती है. इस उम्र से ऊपर, तीन डोज की जरूरत होती है. डब्ल्यूएचओ के अनुसार, एक डोज भी 20 साल तक सुरक्षा दे सकती है. वैक्सीनेशन के अलावा, पीरियड्स के दौरान स्वच्छता बनाए रखना और पूरी इम्यूनिटी बनाए रखना भी जरूरी है.

लगभग 90 प्रतिशत मामलों में, एचपीवी संक्रमण दो साल के अंदर अपने आप ठीक हो जाता है. स्क्रीनिंग भी उतनी ही जरूरी भूमिका निभाती है. पैप स्मीयर और एचपीवी डीएनए टेस्टिंग जैसे टेस्ट सर्विक्स में कैंसर से पहले होने वाले बदलावों का पता लगाने में मदद करते हैं, इससे बहुत पहले कि वे इनवेसिव कैंसर में बदल जाएं. एम्स दिल्ली ने सर्वाइकल कैंसर के लिए एक महीने की फ्री स्क्रीनिंग भी शुरू की है.

पाठक ने कहा, "कैंसर को आमतौर पर होने में 15-20 साल लगते हैं, जिससे हमें स्क्रीनिंग और इलाज के लिए काफी समय मिल जाता है." उन्होंने आगे कहा कि सही समय पर स्क्रीनिंग से कैंसर होने से पहले बदलावों का पता लगाने में मदद मिलती है. एम्स दिल्ली ने सर्वाइकल कैंसर के लिए एक महीने की फ्री स्क्रीनिंग भी शुरू की है.

सर्वाइकल कैंसर के लक्षण

लक्षण देर से दिखते हैं, लेकिन एक बार दिखने के बाद, कैंसर अक्सर पहले से ही बढ़ चुका होता है. देर से दिखने वाले लक्षणों में मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग, पीरियड्स के बीच ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा सफेद पानी निकलना, पेट में दर्द या पीठ के निचले हिस्से में दर्द शामिल हो सकते हैं.

पाठक ने आईएएनएस को बताया कि इन लक्षणों का मतलब हमेशा कैंसर नहीं होता है, लेकिन इन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)