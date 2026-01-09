विज्ञापन

शार्क टैंक इंडिया में शुरुआत से जज हैं अमन गुप्ता, उनकी नेटवर्थ कर देगी हैरान, कभी 12 लाख निवेश से कमाया 40 करोड़ मुनाफा

शार्क टैंक इंडिया के जज और बोट के को-फाउंडर अमन गुप्ता को तो आप जानते होंगे, लेकिन उनकी नेटवर्थ कितनी है और कैसे उन्होंने 12 लाख का निवेश कर 40 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया आइए आपको बताते हैं.

शार्क टैंक इंडिया में शुरुआत से हैं अमन गुप्ता
नई दिल्ली:

शार्क टैंक इंडिया का 5वां सीजन शुरू हो गया है, जिसमें कुछ नए जज के साथ 9 पुराने जज नजर आ रहे हैं. इसमें बोट के को-फाउंडर अमन गुप्ता का नाम भी शामिल हैं, जिन्होंने हाल ही में एक ऐसी कहानी शेयर की, जिसने हर किसी को चौंका दिया. उन्होंने बताया कि कैसे उनका सिर्फ 12 लाख रुपए का निवेश चार साल में बढ़कर 40 करोड़ रुपए हो गया, यानी कि उन्होंने 333 गुना रिटर्न मिला. ये निवेश किसी टेक कंपनी या बड़े स्टार्टअप में नहीं बल्कि एक भुजिया और चिप्स बनाने वाली देसी स्नैक्स ब्रांड Let's Try में किया गया था. आइए आपको बताते हैं उनके इस इन्वेस्टमेंट के बारे में और कैसे उन्होंने करोड़ों रुपए वसूले.

शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 की कहानी

लेट्स ट्राई ब्रांड शार्क टैंक इंडिया के पहले सीजन में आया था, उस समय ये कंपनी केवल 6-7 महीने पुरानी थी. इस कंपनी के ओनर नितिन विनोद कालरा ने बताया था कि उन्होंने सिर्फ पांच महीना में 16 लाख रुपए का रेवेन्यू कमा लिया हैं. उन्होंने कंपनी की 2 प्रतिशत हिस्सेदारी के बदले 45 लाख रुपए मांगे थे. हालांकि, उनके चिप्स और भुजिया की कीमत हल्दीराम जैसे बड़े ब्रांड से करीब 15 प्रतिशत ज्यादा थी, फिर भी उनका आत्मविश्वास बहुत मजबूत था.

शो के दौरान अमन गुप्ता को बिजनेस मॉडल से ज्यादा इसके संस्थापक का जुनून पसंद आया, उन्होंने साफ कहा कि मैं नंबरों में नहीं इंसानों में निवेश करता हूं. अमन गुप्ता और अनुपम मित्तल ने शुरुआत में एक साथ निवेश करने का फैसला किया, लेकिन बाद में ड्यू डिलिजेंस के बाद अनुपम पीछे हट गए. इसके बाद अमन गुप्ता ने अकेले इसमें इन्वेस्ट किया. अमन ने कंपनी में 7 से 8% तक की हिस्सेदारी के लिए 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया.

4 साल में हुआ 333 गुना मुनाफा

आज यही लेट्स ट्राई ब्रांड करीब 324 करोड़ रुपए का बिजनेस बना चुका है. अमन की हिस्सेदारी की कीमत अब 40 करोड़ रुपए आंकी जा रही है. अमन गुप्ता ने बताया कि ये शार्क टैंक इंडिया के इतिहास में अब तक का उनका सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है. ये कहानी साबित करती हैं कि कभी-कभी बड़े मुनाफे का रास्ता बड़े ब्रांड्स नहीं बल्कि सही इंसान पर भरोसा करने से निकलता है.

अमन गुप्ता की नेटवर्थ

अमन गुप्ता की नेटवर्थ करीब 720 करोड़ रुपए के आसपास है, वो बोट कंपनी के को-फाउंडर है. इसके अलावा वो शार्क टैंक इंडिया में एक जज के रूप में नजर आते हैं, जिसके लिए वो 6 से 7 लाख रुपए हर एपिसोड का लेते हैं. इसके अलावा वो कई स्टार्टअप में भी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं.

