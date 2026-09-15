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शहद के साथ लहसुन खाने के 5 फायदे जानकर हैरान रह जाएंगे आप, जानें बनाने का सही तरीका

कच्चा लहसुन और शहद खाने में अजीब लगता है पर इसके फायदे सुनकर आप भी रोज खाना शुरू कर देंगे. जानें घर पर कैसे बनाएं ये आयुर्वेदिक नुस्खा.

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शहद के साथ लहसुन खाने के 5 फायदे जानकर हैरान रह जाएंगे आप, जानें बनाने का सही तरीका
लहसुन और शहद कब खाना चाहिए?
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क्या आपने कभी कच्चा लहसुन शहद में डुबोकर खाया है? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन आयुर्वेद में इस मेल को किसी वरदान से कम नहीं माना जाता है. जब आप तीखे स्वाद वाले लहसुन को मीठे शहद में मिलाते हैं, तो यह सेहत के लिए एक ऐसा दमदार नुस्खा बन जाता है, जिसके फायदे जानकर आप वाकई चौंक जाएंगे. सबसे अच्छी बात यह है कि इसे घर पर बनाना बेहद आसान है. आज हम आपको बताएंगे कि इस घरेलू नुस्खे को तैयार करने का सही तरीका क्या है और यह आपकी सेहत को कैसे फायदे पहुंचा सकता है.

इसे बनाने का सही और आसान तरीका:

सामग्री: 

  • कच्चा लहसुन (10 से 12 कलियां) 
  • शुद्ध शहद (एक छोटा जार)

बनाने की विधि:

  1. सबसे पहले लहसुन की कलियों को छीलकर साफ कर लें.
  2. अब इन्हें हल्का सा कूट लें या बीच में से चीरा लगा दें ताकि शहद अंदर तक समा जाए.
  3. इसके बाद इन कलियों को एक कांच के जार में डालें और ऊपर से इतना शहद भर दें कि लहसुन पूरी तरह डूब जाए.
  4. 3 से 4 दिन के लिए किसी सूखी जगह पर रख दें बस आपका नुस्खा तैयार है.

कब खाएं?

रोज सुबह खाली पेट इसमें से एक कली चबाकर खाएं.

सेहत के लिए शानदार फायदे

सर्दी-जुकाम और कफ से राहत:

मौसम बदलते ही गले की खराश और जुकाम परेशान करने लगते हैं. लहसुन में मौजूद एंटी-बैक्टीरियल गुण और शहद की गर्माहट मिलकर छाती में जमे बलगम को बाहर निकालते हैं, इससे इम्युनिटी इतनी मजबूत हो जाती है कि आम बीमारियां छू भी नहीं पातीं.

पाचन तंत्र रहता है फिट:

आजकल गलत खानपान की वजह से पेट की समस्याएं आम हो गई हैं. अगर आपको अक्सर गैस, कब्ज या अपच की शिकायत रहती है, तो यह नुस्खा पेट की सफाई करने में गजब का असर दिखा सकता है.

दिल की सेहत के लिए फायदेमंद:

बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है. लहसुन और शहद का यह मेल खून को साफ करने और नसों में जमा होने वाली गंदगी को रोकने में मदद कर सकता है, इससे दिल पर ज्यादा जोर नहीं पड़ता और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है.

वजन घटाने में मददगार:

अगर आप वजन कम करने की जद्दोजहद में लगे हैं, तो सुबह खाली पेट इस नुस्खे को आजमाना शुरू कर सकते हैं. यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज कर सकता है, जिससे जमी हुई चर्बी तेजी से पिघलने लगती है और शरीर एनर्जेटिक महसूस करता है.

चेहरे पर चमक:

खूबसूरत त्वचा कौन नहीं चाहता? यह मिश्रण खून को अंदर से डिटॉक्स यानी साफ करता है. जब खून की गंदगी बाहर निकल जाती है, तो कील-मुंहासों और दाग-धब्बों से छुटकारा मिलने लगता है और चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो आ सकता  है.

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