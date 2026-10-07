आईसीसी टी20 रैंकिंग में वैभव सूर्यवंशी और श्रेयस अय्यर ने लगाई छलांग, शुभमन गिल वनडे लिस्ट में टॉप पर

भारत के T20 कप्तान श्रेयस अय्यर बुधवार को सबसे छोटे फ़ॉर्मेट की ताज़ा ICC रैंकिंग में अपने करियर की सबसे अच्छी सातवीं रैंक पर पहुंच गए, जबकि वनडे कप्तान शुभमन गिल 50-ओवर की बैटिंग लिस्ट में टॉप पर बने हुए हैं. गलवार को लखनऊ में वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ सीरीज़ के पहले मैच में अय्यर की 43 गेंदों पर नाबाद 102 रनों की पारी (जिसमें 10 चौके और छह छक्के शामिल थे) ने T20 वर्ल्ड चैंपियन टीम को आठ विकेट से शानदार जीत दिलाई.

इस ज़बरदस्त पारी की वजह से अय्यर 18 स्थान ऊपर चढ़ गए हैं और इस फ़ॉर्मेट में भारत के तीसरे सबसे ऊंची रैंकिंग वाले बल्लेबाज़ बन गए हैं. ICC की एक रिलीज़ के अनुसार, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा टॉप दो स्थानों पर बने हुए हैं और तिलक वर्मा 10वें स्थान पर हैं, जिससे टॉप 10 में भारत के चार बल्लेबाज़ शामिल हो गए हैं. युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी आठ स्थान ऊपर चढ़कर 46वें स्थान पर पहुंच गए हैं.

वेस्टइंडीज़ के बल्लेबाज़ शेरफेन रदरफ़ोर्ड की तेज़-तर्रार 56 रनों की पारी ने उन्हें 10 स्थान ऊपर 37वें स्थान पर पहुंचा दिया है, जबकि पाकिस्तान के हसन नवाज़ (62 स्थान ऊपर चढ़कर 48वें स्थान पर) एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन के बाद लिस्ट में ऊपर आए हैं.

एशियाई खेलों के सेमीफ़ाइनल और फ़ाइनल में अबरार अहमद का प्रदर्शन (बिना किसी विकेट के 29 रन और एक विकेट के लिए 29 रन) उन्हें गेंदबाज़ों की रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर बनाए रखने के लिए काफ़ी नहीं था.

लेग-स्पिनर राशिद खान आठवीं बार टॉप पर लौटे हैं; वे पहले ही किसी भी अन्य खिलाड़ी की तुलना में नंबर 1 के तौर पर दोगुने से ज़्यादा समय बिता चुके हैं. भारत के बाएं हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल ने पिछले हफ़्ते तीन मैचों में दो-दो विकेट लिए, जिससे वे 16 स्थान ऊपर चढ़कर सातवें स्थान पर पहुंच गए.

वनडे रैंकिंग में गिल का दबदबा जारी

गुवाहाटी में वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ दूसरे मैच में नाबाद 223 रन बनाने के बाद गिल ने वनडे बैटिंग रैंकिंग में टॉप पर अपनी स्थिति मज़बूत कर ली. इस फ़ॉर्मेट में उनके दूसरे दोहरे शतक – जो वनडे में रन चेज़ के दौरान बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर भी है – ने उन्हें 25 रेटिंग पॉइंट हासिल करने और अपने करियर के बेस्ट 841 रेटिंग पॉइंट की बराबरी करने में मदद की है.

पूर्व कप्तान विराट कोहली दूसरे से तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में शानदार शतक लगाने के बाद KL राहुल सात पायदान ऊपर चढ़कर 10वें स्थान के साथ टॉप 10 में वापस आ गए हैं.



(PTI इनपुट के साथ)



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