किस फल में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है?

जब भी हमारी सेहत और डाइट की बात आती है, तो दिमाग में सबसे पहले फलों का ख्याल जरूर आता है. हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि फल खाने से शरीर को ताकत, विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं. लेकिन जब प्रोटीन की बात छिड़ती है, तो हम तुरंत दालों, पनीर, अंडे या चिकन की तरफ देखने लगते हैं. पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई ऐसा फल भी है जिसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता हो? अगर आप भी यही मानते हैं कि फलों में प्रोटीन बिल्कुल नहीं होता, तो ये आपकी इस गलतफहमी को पूरी तरह दूर कर देगा.

फलों की दुनिया का छुपा रुस्तम

जिस फल में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, वो है अमरूद. जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने. जब बात आती है कि किस फल में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो अमरूद का नाम सबसे ऊपर आता है.

अमरूद में कितना प्रोटीन होता है?

अमरूद में एक कप यानी करीब 165 ग्राम में लगभग 4.2 ग्राम प्रोटीन होता है, अगर 100 ग्राम की बात करें तो इसमें करीब 2.6 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है.

प्रोटीन की मात्रा:

एक कप कटा हुआ अमरूद (165 ग्राम) में: 4.2 ग्राम

100 ग्राम अमरूद में: 2.6 ग्राम

एक मीडियम साइज के पूरे अमरूद (लगभग 55 ग्राम) में: 1.4 ग्राम

अमरूद में प्रोटीन के अलावा और क्या-क्या मिलता है?

विटामिन सी का पावरहाउस: हम अक्सर सोचते हैं कि संतरा या नींबू ही विटामिन-सी का सबसे बड़ा सोर्स हैं, लेकिन सच तो यह है कि अमरूद में संतरे से भी कई गुना ज्यादा विटामिन-सी पाया जाता है. यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को लोहे जैसी मजबूती देता है.

पेट के लिए वरदान: इसमें भरपूर मात्रा में डाइटरी फाइबर होता है. अगर आपको कब्ज की शिकायत रहती है या सुबह पेट साफ होने में दिक्कत होती है, तो अमरूद खाना किसी अचूक औषधि से कम नहीं है.

कम कैलोरी, ज्यादा ताकत: सबसे अच्छी बात यह है कि यह वजन नहीं बढ़ने देता. इसमें कैलोरी बहुत कम होती है, जिससे पेट भी भर जाता है और शरीर को भारी मात्रा में पोषण भी मिल जाता है.

Source: medanta

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