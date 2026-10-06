बिजली बिल ज्यादा आए तो व्हाट्सएप पर करें शिकायत, उपभोक्ता खुद भेज सकेंगे मीटर रीडिंग, नोट करें UPPCL का हेल्पलाइन नंबर

UPPCL WhatsApp Chatbot: अगर आप उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) के उपभोक्ता हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. अब आपको बिजली से संबंधित छोटे-छोटे कामों के लिए बिजली विभाग के दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. दरअसल, UPPCL ने वॉट्सऐप सेवा की शुरुआत की है. जिसकी मदद से अब आप घर बैठे बिजली विभाग से संबंधित काम आसानी से निपटा सकेंगे. इस संबंध में UPPCL ने सभी मंडलों के लिए अलग-अलग व्हाट्सएप नंबर जारी कर दी है. जानिए अपने क्षेत्र के डिस्कॉम का आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर और इसका इस्तेमाल करने की पूरी प्रक्रिया.

दरअसल, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल सेवाओं को और आसान बनाते हुए DISCOM वार व्हाट्सएप चैटबौट सेवा की शुरुआत की है. इसकी मदद से अब पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल और केस्को के उपभोक्ता घर बैठे अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर बिजली बिल की जानकारी, ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने और सेल्फ बिल जनरेट जैसी 24×7 सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं.

यूपीपीसीएल व्हाट्सएप हेल्पलाइन नं. एक नजर में

डिस्कॉम का नाम व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर प्रमुख सेवाएं मध्यांचल (MVVNL) 7669003409 बिल जांच, शिकायत, सेल्फ बिलिंग पूर्वांचल (PuVVNL) 8010968292 24x7 बिजली संबंधी डिजिटल मदद पश्चिमांचल (PVVNL) 7859804803 तुरंत व्हाट्सएप बिल प्राप्ति व पेमेंट लिंक दक्षिणांचल (DVVNL) 8010957826 ऑनलाइन शिकायत ट्रैकिंग व मीटर रीडिंग केस्को (KESCo Kanpur) 8287835233 कानपुर शहर के उपभोक्ताओं के लिए सहायता

बिजली दफ्तर के चक्कर लगाने से मिली मुक्ति

उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए UPPCL ने व्हाट्सएप चैटबॉट आधारित डिजिटल सेवा का विस्तार किया है. अब उपभोक्ताओं को बिल संबंधी सामान्य जानकारियों, नया बिल निकालने या मीटर रीडिंग की शिकायत दर्ज कराने के लिए बिजली उपकेंद्र या डिस्कॉम ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी. यह सुविधा 24 घंटे और 7 दिन उपलब्ध है, जिससे उपभोक्ता अपने स्मार्टफ़ोन के जरिए कुछ ही सेकंड में अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं.

व्हाट्सएप चैटबॉट पर मिलेगी ये प्रमुख डिजिटल सेवाएं

बिजली उपभोक्ता अपने खाता संख्या के जरिए तुरंत नया बिजली बिल देखें और डाउनलोड कर सकेंगे.

अगर आपके पास बिल नहीं पहुंचा है, तो खुद मीटर रीडिंग की फोटो अपलोड करके तुरंत बिल जनरेट कर सकते हैं.

पावर कट, वोल्टेज की समस्या या गलत बिलिंग से जुड़ी शिकायत दर्ज करें और उसका स्टेटस ट्रैक करें.

सीधे व्हाट्सएप चैट से सुरक्षित बिल भुगतान के लिए ऑनलाइन पेमेंट लिंक प्राप्त कर सकते हैं.

ऐसे करें व्हाट्सएप चैटबॉट का इस्तेमाल