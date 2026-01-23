विज्ञापन
आज क्या बनाऊं: स्वाद ही नहीं आयरन से भी भरपूर इडली पोडी, फटाफट नोट करें रेसिपी

Podi Idli Recipe: अगर आप भी रेगुलर इडली खा-खाकर बोर हो गए हैं, तो एक बार जरूर ट्राई करें पोडी इडली, चाट-चाट कर खाएंगे छोटे से लेकर बड़े तक.

Podi Idli: कैसे बनाएं इडली पोड़ी. (Credit: Screenshot From thespicystory Instagram)

Podi Idli Recipe And Benefits: जब भी कुछ हेल्दी खाने का जिक्र होता है इडली और डोसा का नाम सबसे पहले लिया जाता है. इडली एक साउथ इंडियन डिश है, जिसे ब्रेकफास्ट से लेकर लंच और डिनर में कभी भी खाया जा सकता है. अगर आप भी इडली खाने के शौकीन हैं, लेकिन स्वाद में कुछ ट्विस्ट एड करके इसे और हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी रेसिपी बता रहे हैं जिसे thespicystory ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर कर इसकी आसान विधि बताई है. इतना ही नहीं वो इसे खाने के लाभ भी बताती हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

क्या होती है पोडी इडली- (What Is Podi Idli)

पोडी इडली एक साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट है, जिसमें नरम उबली हुई इडली को तीखे और मसालेदार 'इडली पोडी' (जिसे गनपाउडर भी कहा जाता है) और घी या तिल के तेल के साथ टॉस किया जाता है. यह दाल और मसालों से बना एक सूखा पाउडर होता है, जो इडली को चटपटा और स्वादिष्ट बनाता है. 

आयरन से भरपूर यह काली तिल की पोडी आपकी हड्डियों, पाचन और हार्मोनल स्वास्थ्य के लिए अच्छी है. यह बहुत ही वर्स्टाइल है और इसे डोसा, इडली, उत्तपम, उपमा या चावल के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

यहां देखें पोस्टः

कैसे बनाएं इडली पोडी- (How To Make Podi Idli)

  1. एक पैन में 1 चम्मच तेल गर्म करें. 6-7 कली लहसुन मिला कर अच्छी तरह से भुना लें. अब 2 मसालेदार करी पत्ती, 3-4 सूखी लाल मिर्च और एक इमली का टुकड़ा डाल लें. अच्छी तरह से भुना और बाहर निकाल लें.
  2. एक ही कढ़ाई में 1/4 कप काला तिल और 3 चम्मच काली विभाजित उड़द दाल डालें. इसे अच्छी तरह से भुना और बाहर निकाल लें.
  3. सभी सामग्री को मिक्सर जार में 1/4 चम्मच हिंग, स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच गुड़ के साथ एड करें. सब कुछ अच्छी तरह से पाउडर में पीस लें और पोडी तैयार है.
  4. पोडी इडली बनाने के लिए, एक पैन में 1 बड़ा चम्मच घी गरम करें. इसमें 1/2 छोटा चम्मच सरसों के बीज, 1/2 छोटा चम्मच उड़द दाल, 1 टहनी करी पत्ते, 2-3 सूखी लाल मिर्च डालें और कुछ सेकंड के लिए पकने दें
  5. छोटी इडली , काली तिल की पोडी में डाल कर अच्छी तरह से मिक्स कर लें. 1-2 मिनट के लिए पकाएं और आनंद लें!

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

