Peas Toast Recipe: न्यूट्रिशनिस्ट का कहना है कि हरी मटर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही नहीं है. वैज्ञानिक रूप से यह प्रमाणित है कि यह प्रोटीन सेवन, आंतों के स्वास्थ्य, रक्त शर्करा नियंत्रण और हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है.

सिर्फ 5 मिनट में बनाएं प्रोटीन से भरपूर टेस्टी नाश्ता, एक बार खाने से मिलेगा 20 ग्राम Protein
Peas Toast: सिर्फ 5 मिनट में बनाएं नाश्ता.

Peas Toast Recipe: सर्दियों का मौसम यानि हरी मटर का मौसम. हरी सब्जियों को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसे स्वाद और सेहत से भरपूर माना जाता है. सबसे अच्छी बात ये कि मटर से कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती हैं. न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर कर हरी मटर के फायदे बताए हैं.  न्यूट्रिशनिस्ट का कहना है कि हरी मटर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही नहीं है. वैज्ञानिक रूप से यह प्रमाणित है कि यह प्रोटीन सेवन, आंतों के स्वास्थ्य, रक्त शर्करा नियंत्रण और हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है. अगर आप भी प्रोटीन की पूर्ति के लिए हेल्दी डिश तलाश रहे हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं क्योंकि हम आपको एक ऐसी रेसिपी बता रहे हैं, जिसे कम समय में आसानी से बना सकते हैं. 

हरी मटर के फायदे- (Hari Matar Ke Fayde)

  • न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कि हरी मटर में भरपूर मात्रा में प्लांट प्रोटीन और लाइसिन होता है, जो एक आवश्यक अमीनो एसिड है.
  • इसमें घुलनशील फाइबर भरपूर मात्रा में होता है. यह आंतों के बैक्टीरिया को स्वस्थ रखने में मदद करता है और आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता.
  • इसका ग्लाइसेमिक लोड कम होता है. इससे भोजन के बाद शुगर लेवल बेहतर रहता है.
  • इसमें सूजन-रोधी गुणों वाले पॉलीफेनॉल प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं.
  • मटर में मौजूद विटामिन सी पौधों से मिलने वाले आयरन के अवशोषण को बेहतर बनाता है.

अगर आप भी मटर के साथ कुछ टेस्टी नाश्ता बनाना चाहते हैं, तो न्यूट्रिशनिस्ट द्वारा बताई इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं. मटर में दही और पनीर मिलाकर टोस्ट बनाएं, जो प्रोटीन का अच्छा सोर्स है. 

न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कि हाई प्रोटीन मटर ओपन टोस्ट खाने से (20-22 ग्राम प्रोटीन की पूर्ति दूर कर सकते हैं.

कैसे बनाएं प्रोटीन रिच टोस्ट- (How To Make Peas Toast)

सामग्री-

  • हाई प्रोटीन ब्रेड
  • 1 कप हरी मटर
  • 100 ग्राम हंग कर्ड (जमा हुआ)
  • लहसुन
  • नींबू का रस
  • नमक, काली मिर्च, अजवाइन
  • 5 मिलीलीटर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल
  • पनीर, स्प्राउट्स, लाल शिमला मिर्च (टॉपिंग के लिए)

विधि-

  • इस डिश को बनाने के लिए सबसे पहले मटर उबाल लें. हंग कर्ड को मलमल के कपड़े में लटका लें.
  • मटर, लटका हुआ हंग कर्ड, लहसुन, नमक, काली मिर्च, अजवाइन और ऑलिव ऑयल को मिलाकर एक चिकना पेस्ट बना लें.
  • ब्रेड को टोस्ट करें और मटर का पेस्ट लगाएं.
  • कद्दूकस किया हुआ पनीर, स्प्राउट्स और लाल शिमला मिर्च (टॉपिंग के लिए) डालें और मजे लें.

यहां देखें पूरा वीडियो- 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

