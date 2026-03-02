विज्ञापन
14 minutes ago

US, Israel Attack Iran Live Updates: ईरान युद्ध पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं. इजरायल और अमेरिका के ताबड़तोड़ हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई. खामेनेई की मौत ने मिडिल ईस्ट की आग को बेकाबू कर दिया है. एक और इजरायल और अमेरिका ईरान में मिसाइल अटैक कर रहा है वहीं ईरान भी जमकर पटलवार कर रहा है. ईरान ने इजरायल के अलावा खाड़ी के उन देशों को भी टारगेट किया है, जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं. ईरान की मिसाइलों ने दुबई, कुवैत, बहरीन, कतर और ओमान जैसे देशों के आसमान को लाल कर दिया है, तो उधर व्हाइट हाउस से राष्ट्रपति ट्रंप के सख्त आदेशों ने युद्ध की दिशा बदल दी है.

इस तनाव का सीधा असर भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ रहा है. कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और मिडिल ईस्ट में CBSE की परीक्षाएं तक टाल दी गई हैं. ईरान युद्ध से जुड़े बड़े अपडेट जानने के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ.

ईरान युद्ध से जुड़े बड़े अपडेट्स

  • ईरान का दावा: 27 अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला.
  • बड़ी क्षति: दुबई और ओमान में कई ठिकानों को निशाना बनाया गया, शेयर बाजार बंद.
  • अमेरिका की चेतावनी: राष्ट्रपति ट्रंप ने और भी घातक हमलों के संकेत दिए.
  • भारतीयों के लिए अलर्ट: विदेश मंत्रालय स्थिति पर नजर बनाए हुए है. CBSE परीक्षाएं स्थगित.

Mar 02, 2026 21:18 (IST)
ईरान-इजरायल जंग को लेकर बिहार सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

इजरायल और ईरान के बीच चल रहे तनाव को लेकर बिहार सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी की है. बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने ट्वीट कर दी जानकारी. पश्चिम एशिया में जारी तनावपूर्ण परिस्थितियों के मद्देनजर वहां रह रहे प्रवासी बिहारियों की सुरक्षा एवं सहायता के लिए बिहार सरकार पूरी तरह सतर्क है.
किसी भी प्रकार की सहायता, जानकारी या समस्या के समाधान हेतु विशेष हेल्पलाइन नंबर +91 7217788114 जारी किया गया है.

Mar 02, 2026 20:40 (IST)
इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने NDTV से बातचीत में PM मोदी को समर्थन के लिए कहा- थैंक्यू

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एनडीटीवी से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है. नेतन्याहू ने सोमवार को जंग के बीच एनडीटीवी ने बात की. जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के समर्थन के लिए धन्यवाद, मालूम हो कि पीएम मोदी ने नेतन्याहू से रविवार को फोन पर बात की थी.

नेतन्याहू ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा- उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से संकट पर चर्चा की. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को उनकी मित्रता के लिए धन्यवाद दिया.

Mar 02, 2026 20:04 (IST)
एयर इंडिया एक्सप्रेस की गल्फ देशों की उड़ान की अपडेट

एयर इंडिया एक्सप्रेस की गल्फ देशों की 3 मार्च की उड़ान को लेकर अपडेट जारी किया गया है. जिसमें बताया गया कि 3 मार्च को दुबई, अबू धाबी, शारजाह, दोहा, बहरीन, कुवैत सिटी, रियाद, जेद्दा और सलालाह से आने-जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं. फिलहाल, 3 मार्च के लिए केवल मस्कट जाने वाली उड़ानें ही उपलब्ध हैं.

Mar 02, 2026 19:49 (IST)
एमिरेट्स एयरलाइंस आज शाम से सीमित संख्या शुरू करेगा विमानों की उड़ान

एमिरेट्स एयरलाइंस ने 2 मार्च की शाम से सीमित संख्या में उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है, जिनमें पहले से बुकिंग करा चुके यात्रियों को प्राथमिकता दी जाएगी. जिन यात्रियों की उड़ानें पुनर्निर्धारित की गई हैं, उनसे एमिरेट्स एयरलाइंस सीधे संपर्क करके उन्हें इन सीमित उड़ानों में यात्रा करने की सुविधा प्रदान करेगी. एमिरेट्स एयरलाइंस यात्रियों से अनुरोध करती है कि वे सूचित किए जाने तक हवाई अड्डे की ओर प्रस्थान न करें.

Mar 02, 2026 19:33 (IST)
ट्रेनिंग के लिए भारत से पाकिस्तान सीमा से लगे इलाकों में एयर स्पेस बंद किए

भारत ने पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा के दक्षिणी हिस्से के निकट भारतीय वायुसेना के अभ्यास के लिए एयर स्पेस बंद किए है. इसकी अधिसूचना जारी की गई है.

Mar 02, 2026 19:31 (IST)
ईरान के साथ जंग में अमेरिका के 4 सैनिकों की मौत

ईरान के साथ जारी जंग में अमेरिका के 4 सैनिकों को मौत हुई है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने एक एक्स पोस्ट में इस बात की जानकारी दी है. पोस्ट में बताया गया कि ईरान जंग में घायल हुए एक सैनिक की इलाज के दौरान मौत हो गई. इससे पहले CENTCOM ने तीन अन्य अमेरिकी सैनिकों की मौत की पुष्टि की थी. ऐसे में अब तक इस जंग में 4 अमेरिकी सैनिकों की जान जा चुकी है.

Mar 02, 2026 19:25 (IST)
ईरान, इजरायल-अमेरिका के बीच जारी युद्ध का भारत पर क्या असर

ईरान, इजरायल-अमेरिका के बीच जारी युद्ध की वजह से भारत के निर्यात पर बड़ा असर पड़ा है. शिपिंग एजेंसियों ने कंटेनर चार्ज 400 डॉलर से बढ़ाकर 2500 डॉलर कर दिए हैं, जिससे अरबों डॉलर के कंसाइनमेंट रास्ते में फंस गए हैं. राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने वाणिज्य मंत्री से तत्काल हस्तक्षेप और बैठक बुलाने की मांग की है.
पढ़ें पूरी खबर- ईरान, इजरायल-अमेरिका के बीच जारी युद्ध का भारत पर क्या असर

Mar 02, 2026 19:01 (IST)
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की पत्नी की मौत

इजरायल, अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातु्ल्ला अली खामेनेई के बाद अब उनकी पत्नी की भी मौत हो गई. मिली जानकारी के अनुसार अमेरिका-इजरायल के हमले में अयातुल्ला खामेनेई की घायल हो गई थी. उनका इलाज चल रहा था. 

Mar 02, 2026 18:51 (IST)
ईरान हमले पर अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ का बड़ा बयान

ईरान हमले के अमेरिका की ओर से पहला आधिकारिक बयान सामने आया है. अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने सोमवार शाम प्रेस कॉफ्रेंस में कहा कि दो दिन पहले, ट्रंप के सीधे आदेश पर, युद्ध विभाग ने ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ शुरू किया — जो इतिहास का सबसे घातक, सबसे जटिल और सबसे सटीक हवाई अभियान है.

उन्होंने आगे कहा कि यह युद्ध हमने शुरू नहीं किया. लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में हम इसे खत्म कर रहे हैं. पेंटागन ने कहा कि यदि आप अमेरिकियों की हत्या करते हैं, यदि आप दुनिया में कहीं भी अमेरिकियों को धमकी देते हैं, तो हम बिना किसी माफी और बिना किसी हिचकिचाहट के आपका पीछा करेंगे और आपको मार देंगे.

जिस शासन ने “अमेरिका की मौत” और “इज़राइल की मौत” के नारे लगाए थे, अंततः उसे अमेरिका और इज़राइल से मौत का सामना करना पड़ा. आज, अपनी हताशा में, दुश्मन का असली चेहरा उजागर हो गया है. ईरानी मिसाइलें और ड्रोन बिना भेदभाव के अपने पड़ोसी देशों के होटलों, हवाई अड्डों, अपार्टमेंटों और अन्य नागरिक ठिकानों पर बरस रहे हैं.

यह एक ऐसे शासन की कायर आतंकवादी रणनीति है, जो दशकों से कायर आतंकवादी तरीकों में लिप्त रहा है. तेहरान बातचीत नहीं कर रहा था; वह समय खरीद रहा था, अपने मिसाइल भंडार को फिर से भरने और अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को पुनः शुरू करने के लिए. उनका लक्ष्य हमें बंधक बनाना था, हमारी सेनाओं पर हमला करने की धमकी देकर.

राष्ट्रपति ट्रंप ऐसे खेल नहीं खेलते. इस युद्ध की शर्तें हमने शुरुआत से अंत तक तय की हैं. हमारी महत्वाकांक्षाएं काल्पनिक आदर्शवादी नहीं हैं. वे यथार्थवादी हैं.

Mar 02, 2026 18:42 (IST)
पेंटागन ने कहा- यह युद्ध हमने शुरू नहीं किया, लेकिन समाप्त कर करेंगे

ईरान पर हमले को लेकर पेंटागन ने प्रेस कॉफ्रेंस में कहा कि यह हमारा अब तक का सबसे घातक ऑपरेशन था. ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा. यह जंग हमने शुरू नहीं किया लेकिन  समाप्त हम करेंगे. पेंटागन ने आगे कहा कि दशकों से ईरान अमेरिका को निशाना बना रहा था. अमेरिका के रक्षा मंत्री ने ईरान की परमाणु ब्लैकमेल की कोशिश की. 

Mar 02, 2026 18:36 (IST)
पाकिस्तान वायु सेना के अभ्यास के कारण लाहौर और कराची हवाई अड्डों पर एयरस्पेस बंद

पाकिस्तान वायु सेना के अभ्यास के कारण लाहौर और कराची हवाई अड्डों पर एयरस्पेस बंद किया गया है. पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने लाहौर और कराची में उड़ान सूचना क्षेत्रों के अस्थायी बंद होने के बारे में पायलटों को चेतावनी देते हुए NOTAM जारी किया है. नोटिस में पुष्टि की गई है कि पाकिस्तान वायु सेना द्वारा किए जा रहे बड़े पैमाने के सैन्य अभ्यासों के कारण हवाई क्षेत्र के कुछ हिस्से प्रतिबंधित रहेंगे.

अधिकारियों ने कहा कि 3 मार्च से 31 मार्च तक वाणिज्यिक उड़ान संचालन बाधित रहेगा क्योंकि हवाई मार्ग अलग-अलग समय अंतराल पर बंद रहेंगे. यह कदम ऐसे संवेदनशील समय में उठाया गया है, जब पहले की रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि अमेरिका-ईरान और इज़राइल संघर्ष से जुड़े भू-राजनीतिक तनावों के कारण बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के जवाब में विभिन्न एयरलाइनों की 70 से अधिक अंतरराष्ट्रीय उड़ानें निर्धारित समय पर रद्द की गई थीं.

Mar 02, 2026 18:23 (IST)
पीएम मोदी ने बहरीन के राजा और सऊदी के युवराज से की बात

गल्फ देशों में जंग के बीच आज प्रधानमंत्री ने दो महत्वपूर्ण टेलीफोन वार्ताएं कीं. उन्होंने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा से बात की. उन्होंने सऊदी अरब के युवराज और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से भी बात की. प्रधानमंत्री ने दोनों देशों पर हुए हमलों की निंदा की और दोनों देशों में रहने वाले भारतीय समुदाय की कुशलक्षेम पर चर्चा की.

Mar 02, 2026 18:11 (IST)
हमले के बाद कतर एनर्जी ने प्रोडक्शन किया बंद

कतर एनर्जी ने कहा कि उसने रास लफ़्फ़ान इंडस्ट्रियल सिटी और मेसाईद इंडस्ट्रियल सिटी में अपनी ऑपरेटिंग फैसिलिटी पर मिलिट्री हमलों के बाद लिक्विफाइड नेचुरल गैस और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन बंद कर दिया है.

कतर के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि एक ड्रोन ने रास लफ़्फ़ान में कतर एनर्जी की फैसिलिटी को टारगेट किया. कंपनी ने यह नहीं बताया कि यह सस्पेंशन कब तक रहेगा.

Mar 02, 2026 18:00 (IST)
US-Iran WAR LIVE: इजरायल के हमले में हिजबुल्लाह खुफिया मुख्यालय का चीफ मारा गया

इजरायल के हमले में हिजबुल्लाह खुफिया मुख्यालय का चीफ मारा गया है. इस बात की पुष्टि इजरायल डिफेंस फोर्स ने की है. IDF ने बताया बीते रात बेरूत में एक सटीक हमले में आतंकवादी हसन मकलाद मारा गया. हसन मकलाद आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय के प्रमुख के रूप में कार्यरत था.

Mar 02, 2026 17:35 (IST)
सैय्यद मजीद इब्न रजा ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री

IRNA के अनुसार, ब्रिगेडियर जनरल सैय्यद मजीद इब्न रजा को ईरान का कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है.

Mar 02, 2026 17:15 (IST)
ओमान में ऑयल टैंकर पर हमला, 1 भारतीय की मौत

ओमान ने बताया कि ओमान की खाड़ी में मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाले एक ऑयल टैंकर पर हमला हुआ, जिससे उसमें सवार एक नाविक की मौत हो गई. हमला ड्रोन बोट के जरिए किया गया. जहाज की पहचान MKD VYOM के तौर पर हुई है. इस हमले में जिसकी मौत हुई है, वह भारतीय था. जब से जंग शुरू हुई है, तब से ईरान लगातार होर्मुज स्ट्रेट के पास आने वाले जहाजों पर हमले कर रहा है.

Mar 02, 2026 16:52 (IST)
नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ की मौत, ईरान का दावा

ईरान लगातार इजरायल पर हमले कर रहा है. ईरान ने दावा किया था कि उसने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस पर हमला किया है. अब ईरान ने एक हमले में नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ त्जाची ब्रेबरमैन के मारे जाने का दावा किया है.

Mar 02, 2026 16:44 (IST)
अमेरिका ने F-15 गिरने की बात मानी

ईरान ने कुवैत में अमेरिका के F-15 मार गिराने का दावा किया था. अब इस पर अमेरिका का बयान आ गया है. अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने तीन F-15 गिरने की बात कबूल कर ली है. हालांकि, अमेरिका का दावा है कि ये तीनों फ्रेंडली फायर में गिरे यानी गलती से ही एक-दूसरे पर फायर कर दिया.

Mar 02, 2026 16:07 (IST)
ईरान का आरोप- न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हुआ हमला

ईरान का आरोप है कि US और इजराइल ने उसकी नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया है. इन दावों के बावजूद, IAEA चीफ राफेल ग्रॉसी ने कहा कि अभी ईरानी न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान का कोई सबूत नहीं है. संभावित रेडियोलॉजिकल खतरों की चेतावनी देते हुए, ग्रॉसी ने मिलिट्री कंट्रोल की अपील की और इस बात पर जोर दिया कि न्यूक्लियर डिप्लोमेसी और भी मुश्किल है, लेकिन यह कभी नामुमकिन नहीं है.

Mar 02, 2026 15:43 (IST)
ईरान का दावा- नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला

ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस पर हमला करने का दावा किया है. साथ ही इजरायल के एयरफोर्स कमांडर के ऑफिस पर मिसाइलों से हमला किया गया है. IRGC ने दावा किया कि 'ऑपरेशन ट्रुथ प्रॉमिस 4' के तहत इजरायली पीएम और एयरफोर्स कमांडर के ऑफिस को मिसाइलों से निशाना बनाया गया है.

Mar 02, 2026 15:06 (IST)
US-Israel Strikes On Iran Live: हवाई सेवा बंद होने से राजस्थान के लोग दुबई में फंसे

ईरान पर इजरायल-अमेरिका के हवाई हमलों के बाद मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच, खाड़ी क्षेत्र के कुछ हिस्सों के लिए उड़ान सेवाएं बाधित हो गई हैं. कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जिससे राजस्थान के कई लोग दुबई और अबू धाबी में फंस गए हैं. राजस्थान के डीग जिले से ज्योतिषियों का एक समूह 28 फरवरी को दुबई में एक ज्योतिष सम्मेलन में भाग लेने के लिए गया था. उन्हें 1 मार्च को भारत लौटना था, लेकिन अचानक हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध लगने के कारण उनकी उड़ानें रद्द हो गईं. फंसे हुए लोगों में डीग के ज्योतिषी रंगनाथ शर्मा भी शामिल हैं, जो दुबई में ही हैं.

Mar 02, 2026 14:59 (IST)
US-Iran WAR LIVE:उत्‍तरी सीमा पर 1 लाख रिजर्व सैनिक तैनात, इजरायल सेना प्रवक्‍ता बोले- सभी विकल्‍प खुले

इजरायली सेना ने अब नए टारगेट सेट कर लिये हैं. इजरायल के सेना प्रवक्ता एफी डेफरिन का कहना है कि इजरायल ने देश की उत्तर सीमा पर लगभग एक लाख रिजर्व सैनिक तैनात किए हैं. इन सैनिकों में दर्जनों बटालियन शामिल हैं. डेफरिन ने बताया सभी विकल्प हमारे सामने खुले हैं.

Mar 02, 2026 14:48 (IST)
US, Israel Attack Iran Live: ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट जारी

कुवैत के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी सेनाओं के साथ मिलजुलकर टेक्निकल उपाय किए गए थे. उन्होंने पुष्टि की कि संबंधित अधिकारी घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच कर रहे हैं.  अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमलों के बीच, साइबर सिक्योरिटी वॉचडॉग नेटब्लॉक्स ने दावा किया है कि ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट अब 48 घंटे से ज्यादा समय से जारी है. इससे पहले, ईरान ने सोमवार को दावा किया कि कुवैत में एक अमेरिकी एफ-15 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक विमान को गिरते हुए और हवा में ही पायलट को इजेक्ट करते देखा जा सकता है.

Mar 02, 2026 14:29 (IST)
