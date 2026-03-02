ईरान हमले के अमेरिका की ओर से पहला आधिकारिक बयान सामने आया है. अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने सोमवार शाम प्रेस कॉफ्रेंस में कहा कि दो दिन पहले, ट्रंप के सीधे आदेश पर, युद्ध विभाग ने ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ शुरू किया — जो इतिहास का सबसे घातक, सबसे जटिल और सबसे सटीक हवाई अभियान है.

उन्होंने आगे कहा कि यह युद्ध हमने शुरू नहीं किया. लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में हम इसे खत्म कर रहे हैं. पेंटागन ने कहा कि यदि आप अमेरिकियों की हत्या करते हैं, यदि आप दुनिया में कहीं भी अमेरिकियों को धमकी देते हैं, तो हम बिना किसी माफी और बिना किसी हिचकिचाहट के आपका पीछा करेंगे और आपको मार देंगे.

जिस शासन ने “अमेरिका की मौत” और “इज़राइल की मौत” के नारे लगाए थे, अंततः उसे अमेरिका और इज़राइल से मौत का सामना करना पड़ा. आज, अपनी हताशा में, दुश्मन का असली चेहरा उजागर हो गया है. ईरानी मिसाइलें और ड्रोन बिना भेदभाव के अपने पड़ोसी देशों के होटलों, हवाई अड्डों, अपार्टमेंटों और अन्य नागरिक ठिकानों पर बरस रहे हैं.

यह एक ऐसे शासन की कायर आतंकवादी रणनीति है, जो दशकों से कायर आतंकवादी तरीकों में लिप्त रहा है. तेहरान बातचीत नहीं कर रहा था; वह समय खरीद रहा था, अपने मिसाइल भंडार को फिर से भरने और अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को पुनः शुरू करने के लिए. उनका लक्ष्य हमें बंधक बनाना था, हमारी सेनाओं पर हमला करने की धमकी देकर.

राष्ट्रपति ट्रंप ऐसे खेल नहीं खेलते. इस युद्ध की शर्तें हमने शुरुआत से अंत तक तय की हैं. हमारी महत्वाकांक्षाएं काल्पनिक आदर्शवादी नहीं हैं. वे यथार्थवादी हैं.