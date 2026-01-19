आज क्या बनाऊं: स्वाद और सेहत से भरपूर है रागी डोसा, फटाफट नोट करें रेसिपी

How To Make Step-by-Step Ragi Dosa Recipe: रागी डोसा एक पौष्टिक और स्वादिष्ट साउथ इंडियन डिश है, जो न सिर्फ स्वाद को बढ़ाने बल्कि, वजन घटाने और डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी मददगार है. आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वस्थ खान-पान एक बड़ी चुनौती बन गया है. ऐसे में रागी एक 'सुपरफूड' के रूप में उभर कर आया है. आपको बता दें कि रागी को (नचनी या मडुआ) के नाम से भी जाना जाता है. अगर आप भी कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं, तो रागी डोसा को डाइट में शामिल कर सकते हैं. इसे बनाना भी आसान है. तो चलि बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

कैसे बनाएं रागी डोसा- (How To Make Ragi Dosa)

सामग्री-

रागी का आटा

चावल का आटा

सूजी

दही

पानी

बारीक कटा प्याज

हरी मिर्च

कढ़ी पत्ता

अदरक

जीरा

नमक

तेल या घी

विधि-

1. बैटर-

सबसे पहले एक बड़े बर्तन में रागी का आटा, चावल का आटा और सूजी को मिला लें. इसमें दही और थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए एक पतला बैटर तैयार करें. ध्यान रहे कि बैटर में लम्ब्स(lumps) न पड़ें.

ये भी पढ़ें- आज क्या बनाऊं: कम तेल में कैसे बनाएं ब्रेड पकौड़ा, नोट करें आसान रेसिपी

2. तड़का-

अब इस बैटर में बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, कढ़ी पत्ता, अदरक, जीरा और नमक डालें. इसे अच्छी तरह मिलाएं और कुछ मिनट के लिए ढककर रख दें. सूजी पानी सोख लेगी, जिससे डोसा कुरकुरा बनेगा.

3. पैन गरम करें-

एक नॉन-स्टिक तवा या लोहे के तवे को मध्यम आंच पर गरम करें. तवे पर थोड़ा तेल लगाकर उसे टिश्यू पेपर या आधे कटे प्याज से पोंछ लें.

4. बैटर डालें-

जब तवा गरम हो जाए, तो बैटर को एक बार फिर से अच्छी तरह चला लें एक गहरे चम्मच की मदद से बैटर को तवे के किनारों से शुरू करते हुए बीच की ओर डालें. रागी डोसा को सामान्य डोसे की तरह फैलाया नहीं जाता, बल्कि इसे तवे पर छिड़का जाता है ताकि इसमें छोटे-छोटे छेद बन सकें.

5. सेंके-

डोसे के किनारों पर थोड़ा तेल या घी डालें. इसे मध्यम आंच पर तब तक पकने दें जब तक कि यह नीचे से सुनहरा और कुरकुरा न हो जाए. रागी डोसा पकने में सामान्य डोसे से थोड़ा अधिक समय लेता है.

6. सर्व-

जब डोसा किनारों को छोड़ने लगे, तो इसे सावधानी से पलटें और सेंक लें. गरमा-गरम रागी डोसा तैयार है!

रागी डोसा के खाने के फायदे- (Ragi Dosa Khane Ke Fayde)

1. हड्डियों-

रागी कैल्शियम का सबसे बड़ा प्राकृतिक सोर्स है, जो हड्डियों और दांतों के लिए अच्छा माना जाता है. अगर आप रोजाना इसका सेवन करते हैं, तो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है.

2. एनीमिया-

रागी में आयरन की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो शरीर में हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने में मददगार हैं.

3. मोटापा-

अगर आप वजन को कम करना चाहते हैं, तो रोजाना रागी डोसा को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

4. डायबिटीज-

अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं, तो रागी को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)