लोहे के तवे पर डोसा कैसे बनाएं? लोहे के तवे पर बार-बार चिपकता है डोसा तो अपनाएं ये आसान तरीका

Dosa Making Tips: लोहे के तवे पर बार-बार चिपकता है डोसा, तो ट्राई करें ये ट्रिक फिर नहीं होगी कोई झंझट बनेगा टेस्टी और परफेक्ट डोसा.

Dosa Tips: कैसे बनाएं परफेक्ट डोसा.

Dosa Making Trick: सुबह-सुबह नाश्ता बनाने की हड़बड़ी के बीच अगर रेसिपी बिगड़ जाए तो गुस्सा आना लाजमी है. कई बार डोसा बनाते हुए ये तवे पर चिपक जाता है और बना बनाया काम बिगड़ जाता है. अगर आप भी इस तरह की परेशानी का सामना करते हैं तो आज हम आपके लिए एक खास ट्रिक लेकर आए हैं. इस ट्रिक के साथ आप सामान्य लोहे के तवे पर भी आराम से डोसा बना सकते हैं और ये चिपकेगा बिल्कुल भी नहीं. आइए इस ट्रिक को जानते हैं.

इस ट्रिक से लोहे के तवे पर नहीं चिपकेगा डोसा- (This trick will prevent dosa from sticking to the iron pan.)

अगर आप लोहे के तवे को गर्म करके सीधे ही डोसा इस पर फैला देते हैं तो डोसे का बैटर इस पर चिपक जाता है. डोसा न चिपके इसके लिए आप सबसे पहले तवे को गर्म करें और फिर इस पर नमक फैला दें. नमक को डालकर आप कुछ समय के लिए इसे रगड़े और फिर नमक को तवे से हटा दें. अब इस तवे पर थोड़ा तेल लगाएं. आखिर में इस पर पानी छिड़के. अब साफ और सूखे कपड़े से पानी को पोंछ दें. अब इस तवे पर आप डोसे को फैलाएं और इसे क्रिस्पी होने तक सेंक लें. इस तरह आपका डोसा कभी भी नहीं चिपकेगा. 

Photo Credit: Unsplash

डोसा का रेसिपी- (Dosa recipe)

चावल, दाल और मेथी के दानों को कई बार अच्छी तरह धो लें. अब उन्हें अलग-अलग कटोरों में भिगो दें. कम से कम 7-8 घंटे या रात भर के लिए इन्हें भिगो कर रखें. भीगी हुई चीज़ों से पानी निकाल दें. अब ब्लेंडर में डाल कर सभी को पीस लें. घोल को स्मूद रखें और बहुत ज्यादा गाढ़ा न करें. इसे ऐसा रखें कि आप इसे तवे पर आसानी से फैला सकें. बैटर को 7-8 घंटे फर्मेंट होने के ले रख दें और बनाने से पहले इसे अच्छे से फेंट लें. ऊपर बताए तरीके से तवे पर या नॉन स्टिक पैन पर डोसे को सेंक लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

