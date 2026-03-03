Holi 2026 LIVE Updates: आज यानी 3 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. इसका सूतक काल शुरू हो चुका है और शास्त्रों के अनुसार इस समय कोई भी मांगलिक कार्य करना शुभ नहीं माना जाता है. पंचांग के अनुसार इस साल होलिका दहन की तिथि पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जिसके चलते लोगों में रंगों वाली होली यानी धुलैंडी की तारीख को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है. वहीं, कई जगहों पर कल शाम यानी 2 मार्च को ही होलिका दहन किया जा चुका है. इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, कि चंद्र ग्रहण के कितने घंटे बाद रंगों वाली होली की शुरुआत होगी, क्या मुहूर्त है और विधि क्या है. इसकी जानकारी ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गौरव कुमार दीक्षित ने दी है. होली और चंद्र ग्रहण से जुड़े रहिए इस लाइव ब्लॉग में NDTV के साथ...

