Holi 2026 LIVE Updates: आज यानी 3 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. इसका सूतक काल शुरू हो चुका है और शास्त्रों के अनुसार इस समय कोई भी मांगलिक कार्य करना शुभ नहीं माना जाता है. पंचांग के अनुसार इस साल होलिका दहन की तिथि पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जिसके चलते लोगों में रंगों वाली होली यानी धुलैंडी की तारीख को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है. वहीं, कई जगहों पर कल शाम यानी 2 मार्च को ही होलिका दहन किया जा चुका है. इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, कि चंद्र ग्रहण के कितने घंटे बाद रंगों वाली होली की शुरुआत होगी, क्या मुहूर्त है और विधि क्या है. इसकी जानकारी ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गौरव कुमार दीक्षित ने दी है. होली और चंद्र ग्रहण से जुड़े रहिए इस लाइव ब्लॉग में NDTV के साथ...
Chandra Grahan 2026: सूतक काल में न करें ये 5 काम
आज 3 मार्च को सुबह 6:23 बजे से सूतक काल शुरू हो चुका है. सूतक काल के दौरान सभी मंगलकारी कार्य वर्जित हो जाते हैं. इसके अलावा कुछ अन्य काम भी नहीं करने की सलाह दी जाती है जैसे- सूतक काल में भोजन बनाना, खाना, पूजा-पाठ, हवन, यज्ञ, नए कार्य की शुरुआत या बड़े निवेश वगैरह करने से बचना चाहिए. इस समय नुकीली वस्तुओं जैसे चाकू, कैंची वगैरह का भी उपयोग नहीं करना चाहिए. ग्रहण के दौरान तेल नहीं लगाना चाहिए. बाल और नाखून काटने से भी बचना चाहिए.
Holi 2026 Wishes in Hindi: होली पर भेजने के लिए प्यारे संदेश
सात रंगों से बनी रंगोली, खुशियों से भर गई मेरी झोली, रंगों का यह खेल है होली पिचकारी की धार, गुलाल की बौछार अपनों का प्यार, यही है होली का त्योहार. होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!
Holi 2026 LIVE: आज कितने घंटे बाद खेली जाएगी रंगों वाली होली?
ज्योतिषाचार्य के अनुसार चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद, यानी आज शाम लगभग 7:15 बजे के बाद, सोसाइटी और पार्कों में रंगों वाली होली खेली जा सकती है. इसके अलावा, कल दिन में भी पारंपरिक रूप से होली खेली जाएगी, इसलिए लोग दोनों समय में उत्सव का आनंद ले सकते हैं।
HOLI 2026 LIVE UPDATES: कब है रंगों वाली होली?
रंगों वाली होली होलिका दहन के अगले दिन खेली जाती है. इस साल कई जगहों पर होलिका दहन 2 मार्च को किया गया. लेकिन 3 मार्च को चंद्र ग्रहण होने की वजह से रंगों वाली होली उसी दिन नहीं खेली जाएगी. इसी कारण परंपरागत मान्यता के अनुसार रंगों वाली होली 4 मार्च को मनाई जाएगी.
Holi 2026 LIVE Updates: 2 मार्च को कई जगहों पर किया गया होलिका दहन
ज्योतिषाचार्य बताते हैं, कि 2 मार्च को देश के कई जगहों पर शाम 6 बजकर 22 मिनट से राते में 9 बजकर 25 मिनट तक होलिका दहन किया जा चुका है. इसके साथ ही कई जगहों पर होलिका दहन चंद्र ग्रहण के बाद किया जाएगा. फिर 4 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी.