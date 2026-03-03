विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR Update
  • ईरान के IRGC के कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम पर US का हमला, मिसाइल‑ड्रोन लॉन्च साइट्स को भारी नुकसान
  • दुबई के पास ऑस्ट्रेलियाई बेस पर ईरान का अटैक, रक्षा मंत्री बोले- सभी सैनिक सुरक्षित
  • दिल्ली एयरपोर्ट पर आज 80 फ्लाइट कैंसिल, मिडिल ईस्ट जाने वाली 36 और आने वाली 44 उड़ानें रद्द
  • UAE में फंसे भारतीयों की घर वापसी के लिए विशेष उड़ानों का संचालन करेगी स्पाइसजेट
  • UAE एयर डिफेंस की बड़ी कामयाबी: 9 बैलिस्टिक मिसाइल, 6 क्रूज मिसाइल और 148 ड्रोन मार गिराए
  • मिडिल ईस्ट में फ्लाइट संकट गहराया: 4 दिनों में 7 देशों के एयरपोर्ट्स पर 9,500 उड़ानें कैंसिल
  • ईरान ने दुबई की बहुमंजिला इमारत को ड्रोन से बनाया निशाना, बिल्डिंग में US सैनिक थे मौजूद
8 minutes ago

Holi 2026 LIVE Updates: आज यानी 3 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. इसका सूतक काल शुरू हो चुका है और शास्त्रों के अनुसार इस समय कोई भी मांगलिक कार्य करना शुभ नहीं माना जाता है. पंचांग के अनुसार इस साल होलिका दहन की तिथि पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जिसके चलते लोगों में रंगों वाली होली यानी धुलैंडी की तारीख को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है. वहीं, कई जगहों पर कल शाम यानी 2 मार्च को ही होलिका दहन किया जा चुका है. इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, कि चंद्र ग्रहण के कितने घंटे बाद रंगों वाली होली की शुरुआत होगी, क्या मुहूर्त है और विधि क्या है. इसकी जानकारी ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गौरव कुमार दीक्षित ने दी है. होली और चंद्र ग्रहण से जुड़े रहिए इस लाइव ब्लॉग में NDTV के साथ...
 

Mar 03, 2026 11:11 (IST)
Link Copied
Share

Chandra Grahan 2026: सूतक काल में न करें ये 5 काम

आज 3 मार्च को सुबह 6:23 बजे से सूतक काल शुरू हो चुका है. सूतक काल के दौरान सभी मंगलकारी कार्य वर्जित हो जाते हैं. इसके अलावा कुछ अन्य काम भी नहीं करने की सलाह दी जाती है जैसे- सूतक काल में भोजन बनाना, खाना, पूजा-पाठ, हवन, यज्ञ, नए कार्य की शुरुआत या बड़े निवेश वगैरह करने से बचना चाहिए. इस समय नुकीली वस्तुओं जैसे चाकू, कैंची वगैरह का भी उपयोग नहीं करना चाहिए. ग्रहण के दौरान तेल नहीं लगाना चाहिए. बाल और नाखून काटने से भी बचना चाहिए. 

Mar 03, 2026 11:09 (IST)
Link Copied
Share

Holi 2026 Wishes in Hindi: होली पर भेजने के लिए प्यारे संदेश

सात रंगों से बनी रंगोली, खुशियों से भर गई मेरी झोली, रंगों का यह खेल है होली पिचकारी की धार, गुलाल की बौछार अपनों का प्यार, यही है होली का त्योहार. होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

Mar 03, 2026 11:06 (IST)
Link Copied
Share

Holi 2026 LIVE: आज कितने घंटे बाद खेली जाएगी रंगों वाली होली?

ज्योतिषाचार्य के अनुसार चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद, यानी आज शाम लगभग 7:15 बजे के बाद, सोसाइटी और पार्कों में रंगों वाली होली खेली जा सकती है. इसके अलावा, कल दिन में भी पारंपरिक रूप से होली खेली जाएगी, इसलिए लोग दोनों समय में उत्सव का आनंद ले सकते हैं।

Mar 03, 2026 10:58 (IST)
Link Copied
Share

HOLI 2026 LIVE UPDATES: कब है रंगों वाली होली?

रंगों वाली होली होलिका दहन के अगले दिन खेली जाती है. इस साल कई जगहों पर होलिका दहन 2 मार्च को किया गया. लेकिन 3 मार्च को चंद्र ग्रहण होने की वजह से रंगों वाली होली उसी दिन नहीं खेली जाएगी. इसी कारण परंपरागत मान्यता के अनुसार रंगों वाली होली 4 मार्च को मनाई जाएगी.

Mar 03, 2026 10:43 (IST)
Link Copied
Share

Holi 2026 LIVE Updates: 2 मार्च को कई जगहों पर किया गया होलिका दहन

ज्योतिषाचार्य बताते हैं, कि 2 मार्च को देश के कई जगहों पर शाम 6 बजकर 22 मिनट से राते में 9 बजकर 25 मिनट तक होलिका दहन किया जा चुका है. इसके साथ ही कई जगहों पर होलिका दहन चंद्र ग्रहण के बाद किया जाएगा. फिर 4 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी. 

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Holi 2026, Holi 2026 LIVE Updates
Get App for Better Experience
Install Now