आज क्या बनाऊं: झारखंड-छत्तीसगढ़ स्टाइल डुबकी कढ़ी कैसे बनाएं? नोट करें आसान रेसिपी

Dubki Kadhi Recipe: कढ़ी का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है. भारतीय लोगों के लिए एक कम्फर्ट फूड है, जिसे वो कभी भी खा सकते हैं. भारत में आपको कढ़ी के अलग-अलग वर्जन मिल जाएंगे. जैसे पंजाबी कढ़ी, साउथ इंडियन कढ़ी, महाराष्ट्रीयन कढ़ी. हर राज्य का अपना एक अलग स्वाद और बनाने का तरीका है. आज हम आपको डूबकी कढ़ी के बारे में बता रहे हैं, जिसे झारखंड-छत्तीसगढ़ में बनाया जाता है.

क्या खास है इस कढ़ी में- (What Is The Special In Dubki Kadhi)

डुबकी कढ़ी छत्तीसगढ़ और झारखंड की एक पारंपरिक देसी डिश है, जो वहां की ग्रामीण रसोई में पीढ़ियों से बनाई जाती रही है. यह सिर्फ एक रेसिपी नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ और झारखंड की सांस्कृतिक पहचान और देसी स्वाद की विरासत. इस कढ़ी की सबसे खास बात यह है कि इसमें बेसन नहीं, बल्कि उड़द दाल से बनी डुबकियां डाली जाती हैं, जो इसे बाकी कढ़ियों से बिल्कुल अलग और खास बनाती हैं.

उड़द दाल को पीसकर मसालों के साथ डुबकियां तैयार की जाती हैं, जिन्हें खट्टी दही की कढ़ी में पकाया जाता है. दाल की ये नरम डुबकियां कढ़ी का पूरा स्वाद अपने अंदर समा लेती हैं और खाने में बेहद हल्की व स्वादिष्ट लगती हैं. यही वजह है कि यह डिश सादा होते हुए भी बहुत भरपेट और पौष्टिक मानी जाती है.

डुबकी कढ़ी का इतिहास- (History Of Dubki Kadhi)

इतिहास की बात करें तो डुबकी कढ़ी की शुरुआत उस समय से जुड़ी है जब छत्तीसगढ़ और झारखंड के गांवों में कम सामग्री में ज़्यादा लोगों के लिए भोजन तैयार किया जाता था. उड़द दाल, दही और देसी मसालों से बनने वाली यह डिश रोज़मर्रा के खाने का अहम हिस्सा रही है.

किस चीज के साथ खाया जाता है डुबकी कढ़ी को-

डुबकी कढ़ी को आमतौर पर सादे चावल, मांड (माड़) या देसी रोटी के साथ खाया जाता है.

कैसे बनाएं डूबकी कढ़ी- (How To Make Dubki Kadhi)

सामग्री-

1 छिलका रहित उड़द दाल (बिना पॉलिश की हुई)

1 छोटा चम्मच जीरा

1 बड़ा चम्मच साबुत हरा धनिया

1 छोटा चम्मच काली मिर्च

1/2 इंच अदरक का टुकड़ा

4-5 हरी मिर्च

2 मध्यम आकार के प्याज

1 लीटर छाछ

2 बड़े चम्मच सरसों का तेल

1 सूखी लाल मिर्च

1 छोटा चम्मच जीरा

1/2 छोटा चम्मच मेथी दाना

1/2 छोटा चम्मच सरसों के दाने

10-12 करी पत्ते

1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

स्वादानुसार नमक

तड़का लगाने के लिए-

1/2 छोटा चम्मच अजवाइन

1 छोटा चम्मच हींग

1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल

1/2 इंच अदरक, बारीक कटा हुआ

3-4 लहसुन की कलियां, बारीक कटी हुई

1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

विधि-

इस कढ़ी को बनाने के लिए एक कप उड़द दाल ली है. इसको पहले से भिगो के रख दें. लगभग 3 से 4 घंटे भिगो लीजिए. उड़द की दाल और अच्छी तरह से वॉश करना है. एक बार पानी को डिस्कार्ड कर लेंगे. इसमें एक छोटा चम्मच जीरा, एक बड़ा चम्मच साबुत धनिया और थोड़ी सी काली मिर्च. एक छोटा सा टुकड़ा आधा इंच का अदरक का और चार पांच हरी मिर्च. अब पीसेंगे इसमें दाल. बिल्कुल क्रश और मोटी-मोटी रहना चाहिए. दरदरा रखने के लिए इसमें ज्यादा पानी न डालें. गाढ़ी दाल पीस लें. अब 2 प्याज लें इसको स्लाइस में काट लें. एक चम्मच उड़द की दाल का पेस्ट डालें. गाढ़ापन बहुत ज्यादा आ जाएगा इससे. इसमें छाछ डालें. अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे. उड़द की दाल छाछ के साथ में मिक्स करें. उसके बाद ही 1 लीटर छाछ लें. ये थोड़ी सी खट्टी होनी चाहिए. दही का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं. एक लोहे की कढ़ाई लें. इसमें हल्का सा तेल डालें. क्योंकि यह सरसों के तेल में बनती है. सरसों का तेल डालने के बाद एक सूखी लाल मिर्च. बहुत ज्यादा भी गरम नहीं होना, थोड़ा सा जीरा, आधी छोटी चम्मच मेथी दाना. मेथी दाना से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और सरसों के दाने सभी चीजें अच्छी तरह से चटकनी चाहिए. फिर कड़ी पत्ता डालें. प्याज हल्का सा ब्राउन करना है पूरी तरह से ब्राउन करने की कोई जरूरत नहीं है. कुछ मसाले जैसे हल्दी पाउडर एक छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच और धनिया पाउडर डालें. सूखे मसाले हल्का सा तेल के साथ में फ्राई कर लीजिए. अब इसमें छाछ डालें छाछ फटने से पहले जो हमने छाछ पहले से रखी थी ना तैयार करके वो ऐड कर दें. जैसे ही इसे डालें लगातार स्टर करते रहें. वरना छाछ करल हो जाएगी. दही का भी हो जाती है. अब इसमें उबाल आने दें. उबाल आने के बाद इसको लगातार स्टर करने की जरूरत नहीं है. लेकिन जैसे ही उबाल आता है, एक काम शुरू करना है पहले तो इसमें नमक डाल देते हैं. नमक बीपी के हिसाब से डालें और थोड़ी सी अजवाइन डालें. अजवाइन बहुत ही अच्छी रहती है. जब भी आप उड़द का कुछ काम कर रहे हो ना अजवाइन और हींग जरूर डालें. आधी छोटी चम्मच अजवाइन, थोड़ा सा नमक,डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें. गाढ़ापन चेक कीजिए पहले. न गाढ़ी और न पतली हो. इसको फेंटते रहिए. कम से कम 3-4 मिनट इसको अच्छी तरह फेंटिए. अब बनाएंगे बिना तेल की पकौड़ियां. सीधा पानी में मतलब कि कढ़ी में फ्राई हो जाएगी. छोटी-छोटी सी बनानी है. कम से कम 10 से 15 मिनट तक धीमी-धीमी आंच पे पकाना है. गाढ़ी ज्यादा लगे तो हल्का सा पानी मिला सकते हैं. गर्म पानी मिलाएं. लोहे के बर्तन में बना रहे हो कोई भी खाना उसको साफ करते रहिए स्क्रैप करते रहिए. खाना बन गया, तो तुरंत पलट लें. अब एक तड़का लगाना है. एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल. तेल गरम हो गया है, तो सबसे पहले लहसुन का तड़का, लहसुन के साथ-साथ अदरक के लच्छे. हींग, थोड़ी सूखी लाल मिर्च, जैसे आपने सूखी लाल मिर्च डाली गैस की फ्लेम बंद और ये तड़का सीधा कढ़ी डालें. कढ़ी में तड़का को अच्छी तरह से मिक्स करें. फटाफट से इसको कवर करना है. बिना धनिए के, फिर धनिया को फाइन चॉप कर लें और कढ़ी में डालें. कढ़ी बनकर तैयार है इसे आप चावल के साथ मजे लें.

