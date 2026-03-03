Holi Celebration 2026 Live Updates: होली कब है? अकसर हर किसी की जुबान पर यही सवाल रहता है. होली 2026 में भी खूब पहेली बनी हुई है क्योंकि चंद्र ग्रहण के चक्कर में होलिका दहन 2 मार्च को हुआ तो होली रंगों वाली होली 4 मार्च को है. लेकिन देश के कई हिस्सों में होली का सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है. वैसे होलिका दहन की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. प्रियंका चोपड़ा ने होलिका दहन के बहाने विश्व में शांति का संदेश दिया. वहीं शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा ने भी होलिका दहन किया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

होली भारत में बड़े उत्साह से मनाई जा रही है. इस वर्ष चंद्रग्रहण के कारण तिथि में भ्रम है, कुछ राज्यों में 3 मार्च को और अधिकांश में 4 मार्च को रंग वाली होली मनाई जा रही है. होलिका दहन 2 मार्च को हुआ. महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में होली 3 मार्च को खेली जा रही है. इस तरह चंद्र ग्रहण की वजह से तिथि में यह अंतर आया.

पौराणिक कथा के अनुसार, असुर राजा हिरण्यकशिपु को वरदान था कि उसे न दिन में मारा जा सकता है, ना रात में, ना घर में, ना बाहर. उसने अपने पुत्र प्रह्लाद को भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ने को कहा, लेकिन प्रह्लाद नहीं माने. क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका (जिसे अग्नि से सुरक्षा का वरदान था) को प्रह्लाद के साथ आग में बैठाया. लेकिन भगवान की कृपा से प्रह्लाद बच गए और होलिका जल गई. इस घटना की याद में होलिका दहन किया जाता है. अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है, जो वसंत ऋतु के आगमन, समानता और नफरत भूलकर भाईचारे का संदेश देती है

अब बात करें बॉलीवुड की होली की तो सितारों की होली के तो क्या कहने. कुछ सितारों ने तो होली की बधाई भी दे दी है. जिसमें अक्षय कुमार और सनी देओल के नाम प्रमुखता से आते हैं.

होली सेलिब्रेशन 2026 लाइव अपडेट्स | Holi Celebration 2026 Live Updates