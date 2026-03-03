Holi Celebration 2026 Live Updates: होली कब है? अकसर हर किसी की जुबान पर यही सवाल रहता है. होली 2026 में भी खूब पहेली बनी हुई है क्योंकि चंद्र ग्रहण के चक्कर में होलिका दहन 2 मार्च को हुआ तो होली रंगों वाली होली 4 मार्च को है. लेकिन देश के कई हिस्सों में होली का सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है. वैसे होलिका दहन की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. प्रियंका चोपड़ा ने होलिका दहन के बहाने विश्व में शांति का संदेश दिया. वहीं शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा ने भी होलिका दहन किया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
होली भारत में बड़े उत्साह से मनाई जा रही है. इस वर्ष चंद्रग्रहण के कारण तिथि में भ्रम है, कुछ राज्यों में 3 मार्च को और अधिकांश में 4 मार्च को रंग वाली होली मनाई जा रही है. होलिका दहन 2 मार्च को हुआ. महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में होली 3 मार्च को खेली जा रही है. इस तरह चंद्र ग्रहण की वजह से तिथि में यह अंतर आया.
पौराणिक कथा के अनुसार, असुर राजा हिरण्यकशिपु को वरदान था कि उसे न दिन में मारा जा सकता है, ना रात में, ना घर में, ना बाहर. उसने अपने पुत्र प्रह्लाद को भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ने को कहा, लेकिन प्रह्लाद नहीं माने. क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका (जिसे अग्नि से सुरक्षा का वरदान था) को प्रह्लाद के साथ आग में बैठाया. लेकिन भगवान की कृपा से प्रह्लाद बच गए और होलिका जल गई. इस घटना की याद में होलिका दहन किया जाता है. अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है, जो वसंत ऋतु के आगमन, समानता और नफरत भूलकर भाईचारे का संदेश देती है
अब बात करें बॉलीवुड की होली की तो सितारों की होली के तो क्या कहने. कुछ सितारों ने तो होली की बधाई भी दे दी है. जिसमें अक्षय कुमार और सनी देओल के नाम प्रमुखता से आते हैं.
होली सेलिब्रेशन 2026 लाइव अपडेट्स | Holi Celebration 2026 Live Updates
Holi 2026 Celebration Live: कृति सेनन ने परिवार संग शेयर कीं होली की खूबसूरत तस्वीरें
कृति सेनन ने मंगलवार को परिवार संग होली मनाई है. उन्होंने होली की कई तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जो वायरल हो रहा है.
Holi 2026 Celebration Live: विक्की कौशल और कटरीना कैफ ने मनाई होली
कटरीना कैफ ने पत्नी विक्की कौशल के अलावा देवर और बहन के साथ होली मनाई हैं. उन्होंने होली की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया है और फैंस को होली की बधाई दी है.
Holi 2026 Celebration Live: वरुण धवन ने बीवी संग मनाई होली, तस्वीर वायरल
बॉर्डर 2 एक्टर वरुण धवन ने पत्नी नताशा दलाल संग होली खेली है. अपनी होली की तस्वीरों को एक्टर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. इसके साथ ही उन्होंने फैंस को होली की बधाई दी है.
Holi 2026 Celebration Live: बेटी संग सोहा अली खान ने मनाई होली
एक्ट्रेस सोहा अली खान ने अपनी बेटी संग होली मनाई हैं. मां-बेटी होली के रंग में रंगी नजर आ रही हैं.
Holi 2026 Celebration Live: होली के रंग में डूबीं आकांक्षा पुरी
टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी होली के रंग में डूबी हुई आईं नजर.
Holi 2026 Celebration Live: रणदीप हुड्डा ने बीवी संग मनाई होली, शेयर की फोटो
रणदीप हुड्डा ने पत्नी लिन लैशराम के साथ होली खेलने की फोटो शेयर की हैं. उन्होंने लिखा है, इन रंगों और इस मुस्कान और इस परिवार के लिए आभारी हूं. हैप्पी होली.
Grateful for these colours, these smiles, and this family. #HappyHoli 🌈@linlaish #AshaHooda #RanbirHooda @palle_singh pic.twitter.com/Mmp5xjjOUQ— Randeep Hooda (@RandeepHooda) March 3, 2026
Holi 2026 Celebration Live: अमिताभ बच्चन ने दी होली की शुभकामनाएं, बोले- होरी खेलें रघु बीरा अवध में...
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी होली की बधाई दी है. बिग बी ने एक्स पर लिखा है, होली की अनेक बधाई और शुभकामनाएं, 'होरी खेलें रघु बीरा अवध में, होरी खेलें रघु बीरा...'
T 5673 - होली की अनेक बधाई और शुभकामनाएँ— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 3, 2026
" होरी खेलें रघु बीरा अवध में , होरी खेलें रघु बीरा ..." 🎶
Holi 2026 Celebration Live: अक्षय कुमार ने खेली भूत होली, शेयर किया मजेदार वीडियो
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर होली की बधाई दी है. उन्होंने अपनी फिल्म 'भूत बंगला' का प्रमोशन करते हुए मैसेज लिखा है, 'इस होली, डर और नफरत का भूत भगाइए, खुशियों और अपनों के साथ जीवन को रंगीन बनाइए. आपको और आपके परिवार को होली की शुभकामनाएं.' सुरक्षित होली खेलें.
इस होली, डर और नफ़रत का भूत भगाइए,— Akshay Kumar (@akshaykumar) March 3, 2026
खुशियों और अपनों के साथ जीवन को रंगीन बनाइए।
आपको और आपके परिवार को होली की शुभकामनाएं। 🌸
Have a safe Holi! ✨ pic.twitter.com/U50UOUMs0S
Holi 2026 LIVE Updates: विवेक ओबेरॉय ने कहा होली मुबारक, लिखा- सत्ता के नशे में अंधा पिता...
बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय ने भी सोशल मीडिया पर होली की बधाई दी है. विवेक ने लिखा है, 'एक ऐसी कहानी जो सदियों पुरानी है. सत्ता के नशे में अंधा पिता. आस्था में अडिग एक बालक. हिरण्यकश्यपु की कहानी, वह राजा जिसका अहंकार चाहता था कि लोग उसकी पूजा-अर्चना करें…और उसका पुत्र प्रल्हाद, जिसका हृदय केवल भगवान विष्णु के लिए धड़कता था. जब भक्ति को नष्ट करने के लिए जलाई गई आग ने उसकी रक्षा की, तो यह वह चमत्कार बन गया जिसे हम आज मनाते हैं. रंगों के त्योहार होली पर सूर्योदय के साथ, वही कहानी जीवंत हो उठती है, लपटों में नहीं, बल्कि गुलाल में. पिछली रात की आग ने अहंकार और भय को जला दिया…और आज, हम शेष बचे हुए रंगों से दुनिया को रंगते हैं: आनंद, क्षमा, हंसी, एकता. होली की शुभकामनाएं.'
A tale as old as time.— Vivek Anand Oberoi (@vivekoberoi) March 3, 2026
A father blinded by power.
A child anchored in faith.
The story of Hiranyakashyapu, the king whose ego demanded worship…
And his son Pralhad, whose heart beat only for Vishnu Bhagwan.
When a fire lit to destroy devotion ended up protecting it, it became… pic.twitter.com/ryGqb0ZhMT
Holi 2026 Celebration Live: रणदीप हुड्डा ने भी कहा होली मुबारक
बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने भी फैन्स को होली की बधाई दी है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर हैप्पी होली लिखा है.
#HappyHoli ❤️ pic.twitter.com/5Z6yNJBFGJ— Randeep Hooda (@RandeepHooda) March 3, 2026