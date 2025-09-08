सुबह नाश्ते में क्या खाएं? यहां हैं ब्रेकफास्ट के लिए दमदार ऑप्शन, पढ़के ही आजाएगा मुंह में पानी

Chai Ke Sath Kya Khaye: सुबह की शुरुआत हो या शाम को ऑफिस से घर लौटने के बाद की थकान, एक कप गर्म चाय सब कुछ बेहतर बना देती है. चाय की चुस्की के बिना तो कई लोगों का दिन नहीं कटता. अक्सर लोग चाय के साथ बिस्किट, समोसे, पकोड़े या तरह-तरह के तले हुए स्नैक्स खाते हैं, जो स्वादिष्ट जरूर होते हैं, लेकिन सेहत के उतने ही खतरनाक भी हैं. चाय के साथ हेल्दी क्या खाएं? अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो इस स्टोरी में बने रहिए. आज हम आपको कुछ हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हे आप चाय के साथ खा सकते हैं.

चाय के साथ क्या खाना अच्छा है?

भुना चना: भुना चना एक सस्ता और हेल्दी स्नैक है, जो प्रोटीन और फाइबर से भरपूर है. इसका सेवन पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और साथ ही साथ पेट से जुड़ी समस्याओं को भी दूर रखता है. आप चाय के साथ इसका सेवन कर सकते हैं.

पोहा: नाश्ते में सूखा पोहा शामिल किया जा सकता है. अगर आप कुछ हल्का भारी लेकिन हेल्दी खाना चाहते हैं, तो ये एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. आप चाहें, तो पोहा को और हेल्दी बनाने के लिए इनमें सब्जियां मिलाकर सेवन कर सकते हैं. यह स्वाद के साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है.

मूंग दाल चिल्ला: मूंग दाल चीला एक टेस्टी प्रोटीन रिच नाश्ता है. इसमें मौजूद कॉपर, फोलेट, राइबोफ्लेविन, विटामिन, विटामिन सी, फाइबर, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन बी -6, नियासिन और थायमिन शरीर को कई समस्याओं से दूर रखने में मदद कर सकते हैं. चाय के साथ इसका सेवन अच्छा विकल्प हो सकता है.

मखाना: मखाना एक हल्का, क्रंची और हेल्दी स्नैक है जो एंटीऑक्सिडेंट्स और प्रोटीन से भरपूर है. इसे हल्का घी और मसालों में भूनकर चाय के साथ खाया जा सकता है. हेल्दी और टेस्टी की तलाश में हैं? चाय के साथ इसे जरूर ट्राई करें.

