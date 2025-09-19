Bad Cholesterol को नसों से खींचकर बाहर कर देंगी ये चीजें, फायदे जान आज से ही कर लेंगे डाइट में शामिल

आजकल बदलते लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL – Low Density Lipoprotein) का स्तर बढ़ जाता है. यह कोलेस्ट्रॉल नसों (Arteries) में जमकर ब्लॉकेज पैदा कर सकता है और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है. इसलिए जरूरी है कि हम अपने खानपान पर खास ध्यान दें और ऐसे फूड को अपने खाने में शामिल करें जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL- High Density Lipoprotein) को बढ़ाने में मदद करें.

कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए क्या खाएं- (Bad Cholesterol Ko Kam Karne Ke Liye Kya Khaye)

1. फाइबर से भरपूर डाइट- (Fiber rich diet)

खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए फाइबर रिच डाइट सबसे असरदार तरीका है. ओट्स, जौ, दालें और बीन्स जैसी खाद्य पदार्थ शरीर से अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में मदद करते हैं. रोजाना नाश्ते में ओट्स या दलिया लेना दिल के लिए फायदेमंद होता है. दलिया की रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

2. फल और सब्जियां-

सेब, संतरा, बेरीज और अंगूर जैसे फल पेक्टिन नाम के फाइबर से भरपूर होते हैं, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को घटाने में मदद करता है. हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर और ब्रोकली भी दिल को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी हैं. पालक की रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.



3. ड्राई फ्रूट्स और बीज-

बादाम, अखरोट और अलसी के बीज (Flax Seeds) ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं. ये खराब कोलेस्ट्रॉल घटाने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करते हैं. इसलिए रोजाना एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स लेना फायदेमंद होता है. ड्राई फ्रूट्स लड्डू के लिए यहां क्लिक करें.



4. मछली और ओमेगा-3 फूड्स-

सैल्मन, सार्डिन और टूना जैसी मछलियां ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होती हैं, जो दिल की धड़कन को नियमित रखती हैं और ब्लड क्लॉट्स बनने से रोकती हैं. शाकाहारी लोगों के लिए अलसी, चिया सीड्स और सोया भी अच्छे विकल्प हैं. सोया रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.



5. हेल्दी ऑयल-

खाना बनाने में ऑलिव ऑयल, सूरजमुखी का तेल या राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल करने से शरीर में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल कम होता है. घी और मक्खन का ज्यादा सेवन करने से बचना चाहिए क्योंकि इनमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है, जिससे शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है.

6. ग्रीन टी-

ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. दिन में 1–2 कप ग्रीन टी पीना फायदेमंद हो सकता है. रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

