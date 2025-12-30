डॉक्टर ने बताया खून सिर्फ ग्रेविटी से नहीं चलता, बल्कि वेंस में ऐसे लौटता है Blood

अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि शरीर में खून कैसे चलता है. कई लोगों को लगता है कि आर्टरी में खून नीचे की ओर और वेंस में ऊपर की ओर इसलिए चलता है क्योंकि वह ग्रेविटी के खिलाफ वापस लौट रहा होता है. लेकिन कार्डियक एक्सपर्ट्स डॉ. नरेश त्रेहान के अनुसार, यह पूरी तरह सच नहीं है. डॉक्टर बताते हैं कि खून का बहाव सिर्फ़ ग्रेविटी पर निर्भर नहीं करता. असल में दिल एक बहुत ही पावरफुल और एफिशिएंट पंप है, जो 24 घंटे बिना रुके काम करता रहता है. चाहे आप खड़े हों, लेटे हों या उल्टे लटके हों, दिल का पंपिंग सिस्टम खून को लगातार पूरे शरीर में पहुंचाता रहता है.

खून का बहाव किस बात पर निर्भर करता है- (what does blood flow depend)

1. दिल का पंप और ब्लड प्रेशर-



हार्ट की लेफ्ट साइड सबसे ज्यादा ताकतवर होती है. यहीं से हाई प्रेशर के साथ ऑक्सीजन युक्त खून आर्टरीज़ के ज़रिए पूरे शरीर में जाता है. इस प्रेशर की वजह से ही ब्लड सिर से लेकर पैरों तक हर हिस्से में पहुंच पाता है. यह प्रक्रिया ग्रेविटी से नहीं, बल्कि दिल की पंपिंग पावर से होती है.

ये भी पढ़ें- डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल के अलावा ये 4 चीजें हैं आपके दिल की दुश्मन, डॉक्टर से जानें हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर

Photo Credit: Pexels

2. वेंस में खून कैसे लौटता है?



वेंस का काम शरीर के सबसे बारीक हिस्सों से खून को वापस दिल तक लाना होता है. यहां मसल्स बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं. जब हम चलते हैं, उठते-बैठते हैं या पैरों को हिलाते हैं, तो मसल्स वेंस को दबाती हैं और खून को ऊपर की तरफ धकेलती हैं. इसी वजह से लंबे समय तक एक ही जगह खड़े रहने से पैरों में सूजन आ सकती है.



3. क्या ग्रेविटी का असर होता है?



हां, ग्रेविटी का असर होता है, लेकिन वह सेकेंडरी रोल निभाती है. उदाहरण के लिए, लंबे समय तक खड़े रहने पर पैरों में खून जमा हो सकता है, लेकिन दिल और मसल्स मिलकर इस असर को बैलेंस कर लेते हैं. इसलिए ब्लड फ्लो पूरी तरह ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करता.



4. दिल क्यों है सबसे खास अंग-



डॉक्टर बताते हैं कि दिल कुछ सेकेंड के लिए भी रुक जाए, तो इंसान बेहोश हो सकता है. 3–5 मिनट तक अगर ब्रेन को खून और ऑक्सीजन न मिले, तो ब्रेन डैमेज हो सकता है. यही वजह है कि दिल को “Soul of the Body” भी कहा जाता है.

खून का बहाव सिर्फ़ ग्रेविटी से नहीं चलता. दिल का पावरफुल पंप, ब्लड प्रेशर और मसल्स मिलकर पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करते हैं. इसलिए चाहे आप किसी भी पोज़िशन में हों, दिल लगातार खून पंप करता रहता है.

World Health Day पर Dr. Naresh Trehan से जानें बीमारियों से बचने और लंबी उम्र पाने के राज, दिल के डॉक्टर से दिल की बात...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)