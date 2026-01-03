Video: 62 गेंद पर 66 रन, फिर आया हार्दिक पंड्या का तूफान, अगली 6 गेंदों में ठोक दिया शतक

Hardik Pandya Batting video viral: भारत के ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का शानदार नमूना पेश करते हुए शनिवार को यहां विजय हजारे ट्रॉफी के मैच में बड़ौदा की तरफ से खेलते हुए विदर्भ के खिलाफ 93 गेंदों में 133 रन बनाए, जिसमें एक ओवर में लगाए गए पांच छक्के शामिल हैं. बड़ौदा का स्कोर एक समय छह विकेट पर 136 रन था लेकिन इसके बाद हार्दिक ने अपना कमाल दिखाया. उन्होंने अपनी पारी में कुल मिलाकर 11 छक्के और आठ चौके लगाए.इस प्रतियोगिता में अपना पहला मैच खेल रहे हार्दिक ने सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए तूफानी पारी खेली. इस तरह से वह अपने 119वें मैच में लिस्ट ए में अपना पहला शतक जमाने में सफल रहे, उनकी इस पारी की मदद से बड़ौदा ने नौ विकेट पर 293 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाया.

हार्दिक ने 39वें ओवर में विदर्भ के स्पिनर पार्थ रेखाडे को निशाना बनाया. उन्होंने इस ओवर में कुल 34 रन बटोरे, जिसमें पांच छक्के और एक चौका शामिल था. उन्होंने पहली पांच गेंदों पर छक्के लगाए लेकिन आखिरी गेंद पर चौका ही लगा सके. हार्दिक के दबदबे का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि बड़ौदा की तरफ से दूसरा सर्वोच्च स्कोर विष्णु सोलंकी का था जिन्होंने 26 रन बनाए.

6⃣,6⃣,6⃣,6⃣,6⃣,4⃣ 🔥



A maiden List A 💯 brought up in some style 🔥



Hardik Pandya was on 66 off 62 balls against Vidarbha...and then he went berserk in the 39th over to complete his 100, smashing five sixes and a four 💪



Scorecard ▶️ https://t.co/MFFOqaBuhP#VijayHazareTrophy… pic.twitter.com/pQwvwnI7lb — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) January 3, 2026

हार्दिक आखिरकार 92 गेंदों में 133 रन बनाकर आउट हो गए, अपनी पारी के दौरान उन्होंने 11 छक्के और आठ चौके लगाए. यह इस सीज़न में 50 ओवर के टूर्नामेंट में बड़ौदा के लिए पंड्या का पहला मैच है. 32 साल के इस खिलाड़ी ने आखिरी बार यह फॉर्मेट मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था.

कुल मिलाकर, पंड्या ने 119 लिस्ट ए मैच खेले हैं, जिसमें भारत के लिए 94 वनडे, इंडिया ए के लिए आठ और बड़ौदा के लिए 17 मैच शामिल हैं. उनका पिछला सर्वश्रेष्ठ स्कोर 2020 में कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 92 रन नॉट आउट था. कुल मिलाकर, पंड्या ने लिस्ट ए क्रिकेट में 2300 से ज़्यादा रन बनाए हैं.