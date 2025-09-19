सर्दियों में स्किन को अंदर से रखना है हेल्दी और सॉफ्ट, तो इन चीजों को डाइट में करें शामिल

Winter Skin Care Diet Tips: सर्दियों का मौसम अपने साथ कई तरह की दिक्कतें लेकर आता है, जिनमें सबसे आम समस्या है - स्किन का रूखा और बेजान हो जाना. ठंडी हवाएं, नमी की कमी और गर्म पानी का ज्यादा इस्तेमाल स्किन की प्राकृतिक चमक छीन लेते हैं. लेकिन अगर खानपान सही हो, तो स्किन को भीतर से पोषण दिया जा सकता है, जिससे वो सर्दियों में भी नर्म, मुलायम और दमकती हुई बनी रहती है. तो इस मौसम में थोड़ा सोच-समझकर खाएं और स्किन को दें वो पोषण जिसकी उसे ज़रूरत है. इस आर्टिकल में हम बात करेंगे उन चीज़ों की जो सर्दियों में खाने चाहिए और उन चीज़ों की जो नुकसान पहुंचा सकती हैं.

सर्दियों में क्या खाने से नहीं ड्राई होती स्किन- (Winter Skin Care Diet Tips)

सर्दियों में क्या खाएं?

1. रंग-बिरंगे फल और सब्जियां-

गाजर, पपीता, आंवला, संतरा और शकरकंद जैसे फल-सब्जियां स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होती हैं. इनमें मौजूद विटामिन और पोषक तत्व स्किन को मजबूती देते हैं और रूखापन कम करते हैं.

2. सूखे मेवे और बीज-

बादाम, अखरोट और अलसी के बीज ओमेगा-3 फैटी एसिड्स से भरपूर होते हैं. ये स्किन की नमी को बनाए रखने में मदद करते हैं और स्किन को भीतर से चमकदार बना सकते हैं.



3. हरी सब्जियां-

पालक, सरसों, बथुआ और मेथी जैसी हरी सब्जियां स्किन को जरूरी पोषण देती हैं. इनका नियमित सेवन स्किन को सूखने से रोकता है और उसे नरम बनाए रख सकता है.



4. शहद-

शहद ना सिर्फ खाने में फायदेमंद है बल्कि ये एक नेचुरल मॉइस्चराइजर भी है. रोज़ एक चम्मच शहद खाने से स्किन की चमक बनी रहती है. शक्कर की जगह आप शहद की चाय का सेवन कर सकते हैं.



5. नारियल का तेल-

इसका सेवन सीमित मात्रा में करने से शरीर को अंदर से नमी मिलती है और स्किन मुलायम रहती है. इसे आप सलाद में डालकर भी खा सकते हैं.



किन चीज़ों से बचें?

1. तले-भुने और मसालेदार खाने से दूरी बनाएं-

पकौड़े, समोसे, और बहुत ज्यादा मसालेदार खाना शरीर में सूजन और मुंहासों को बढ़ावा दे सकता है. सर्दियों में वैसे भी स्किन संवेदनशील हो जाती है, ऐसे में इनसे बचना बेहतर है.



2. बहुत ज्यादा मिठाइयां और जंक फूड-

बाजार की मिठाइयां, चिप्स, नमकीन आदि में ऐसे तत्व होते हैं जो स्किन की सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं. इससे स्किन रूखी हो सकती है और समय से पहले झुर्रियां दिखने लगती हैं.

