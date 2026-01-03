IND vs NZ: मो. शमी के आगे का रास्ता बंद, सरफराज की छूटी बस! NZ के खिलाफ तीन वनडे के लिए टीम का एलान

Team India Squad for ODI Series vs NZ: BCCI के चयनकर्ताओं की टीम ने ऑनलाइन बैठक कर न्यूज़ूलैंड के ख़िलाफ़ तीन वनडे की सीरीज़ के लिए टीम का एलान किया तो तस्वीर से बहुत सारी धुंध हट गईं. ये साफ़ हो गया कि चयनकर्ताओं ने अगले महीने होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप को टॉप प्रायोरिटी पर रखा है. ये भी साफ़ हो गया कि अगले साल 2027 के वनडे वर्ल्ड कप के लिए कोर टीम तैयार की जा रही है.

मो. शमी का आगे का रास्ता बंद!

मो. शमी ने आज भी विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी में असम के ख़िलाफ़ 55 रन देकर 3 विकेट लिए. लेकिन वो चयनकर्ताओं को संतुष्ट नहीं कर सके. मो. शमी बार-बार मीडिया में आकर बयान देते रहे हैं कि वो फ़िट हैं और मैदान पर मैचों में गेंदबाज़ी कर रहे हैं और विकेट निकाल रहे हैं. मगर ये साफ़ हो गया कि चयनकर्ताओं की वनडे वर्ल्ड कप के प्लान में मो. शमी फ़िलहाल तो शामिल नहीं हैं.

मौजूदा वनडे टीम में मो. सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह जैसे पेसर्स को जगह दी गई है. जसप्रीत बुमराह को रेस्ट या आराम दिया गया है. इसका मतलब साफ़ है कि शमी को इशारा कर दिया गया है.

लिस्ट-A की पिछली सभी पांच पारियों में उन्होंने विकेट ज़रूर लिए हैं. पिछली चार पारियों में उन्होंने 11 विकेट झटके हैं. लेकिन क्या चयनकर्ता 35 साल के मो. शमी को वर्ल्ड कप 2027 वर्ल्ड कप में अपना रोल अदा कर सकेंगे, ऐसा फ़िलहाल नहीं लगता.

बच गए पंत!

विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी में ऋषब पंत ने आज सर्विसेज़ के ख़िलाफ़ 37 गेंदों पर नाबाद 63 रनों की मैच विनिंग पारी खेली. उन्हें लेकर कहा जा रहा था कि चयनकर्ता उनके ख़ासकर गुवाहाटी टेस्ट में शॉट सेलेक्शन को लेकर खुश नहीं थे. पंत पर शॉट सेलेक्शन को लेकर ऑस्ट्रेलिया में भी सवाल उठते रहे. पंत को न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ तीन वनडे की सीरीज़ में एक तरह से जीवन दान मिला है.

ईशान किशन को वनडे में मौका नहीं

ईशान किशन ने लंबे समय बाद टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं का भरोसा जीतकर टी-20 वर्ल्ड कप में वापसी की. सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट के फ़ाइनल में शतकीय पारी खेलकर झारखंड को ऐतिहासिक जीत दिलाई. लेकिन संभवत: टी-20 वर्ल्ड कप के मद्देनज़र ईशान को अभी वनडे टीम में शामिल नहीं किया गया.

वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले ईशान किशन विजय हज़ारे में भी चमकते दिखे हैं. उन्होंने अपनी आख़िरी दो पारियों में हरियाणा और कर्नाटक के ख़िलाफ़ शतकीय पारियां भी खेलीं. उनके लिए आगे अभी और मौक़े आ सकते हैं.

फिर छूट गए सरफराज खान

आज के चयन से पहले पूर्व भारतीय कप्तान और पूर्व मुख्य चयनकर्ता दिलीप वेंगसारकर ने सरफ़राज़ ख़ान के टीम में जगह नहीं मिल पाने को लेकर हैरानी जताई थी. टाइम्स ऑफ़ इंडिया को दिये एक बयान में उन्होंने कहा, “मुझे हैरानी है कि सरफ़राज़ का चयन टीम इंडिया के किसी फॉर्मैट में कैसे नहीं हो पा रहा है. मैंने उन्हें (देवदत्त) पडिक्कल के साथ धर्मशाला में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ एक अहम सेशन में बैटिंग करते देखा. उन्होंने शानदार खेल दिखाया था, अच्छी पार्टनरशिप की और टीम इंडिया को टेस्ट में जीत भी दिलाई.”

सरफराज खान ने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ 2024 में वानखेड़े स्टेडियम में अपना आख़िरी टेस्ट मैच खेला था. लेकिन उस मैच में उनका बल्ला नहीं बोला. लेकिन विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी में वो शानदार फॉर्म में दिख रहे हैं.

सरफराज खान ने विजय हजारे ट्रॉफी के अफने आख़िरी मैच में में गोवा के ख़िलाफ़ 75 गेंदों पर 157 रन की तूफ़ानी पारी खेली (9 चौके, 14 छक्के). पिछली पांच पारियों में उनके नाम 3 अर्धशतक और एक शतक है. इन सबके बावजूद सरफ़राज़ ख़ान का इंतज़ार और लंबा हो गया है.

भारत बनाम न्यूज़ीलैंड, तीन वनडे मैच

वडोदरा (11 जनवरी),

राजकोट (14 जनवरी) और

इंदौर (18 जनवरी)