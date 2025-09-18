विज्ञापन
विशेष लिंक

आज क्या बनाऊं: दुबले-पतले शरीर से हैं परेशान तो इन लड्डूओं को डाइट में करें शामिल, तेजी से बढ़ेगा वजन

Weight Gain Laddu: इन लड्डूओं को सही मात्रा में और नियमित रूप से खाया जाए तो धीरे-धीरे वजन बढ़ने लगता है और शरीर तंदुरुस्त हो जाता है. अगर आप भी अपने दुबले-पतले शरीर से परेशान हैं और वजन को बढ़ाना चाहते हैं तो इन्हें डाइट में जरूर शामिल करें.

Read Time: 3 mins
Share
आज क्या बनाऊं: दुबले-पतले शरीर से हैं परेशान तो इन लड्डूओं को डाइट में करें शामिल, तेजी से बढ़ेगा वजन
Weight Gain Laddu: वजन बढ़ाने के लिए कौन से लड्डू खाएं.

Homemade Laddu Recipe: अक्सर लोग वजन घटाने की बात करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने दुबलेपन से परेशान रहते हैं. शरीर का बहुत ज्यादा दुबला होना न केवल आत्मविश्वास को कम करता है, बल्कि कमजोरी और थकान भी लाता है. वजन बढ़ाने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं, लेकिन अगर बात स्वाद और सेहत दोनों की हो, तो घर के बने लड्डू (Homemade laddu) सबसे बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं. आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों में अलग-अलग तरह के लड्डू बताए गए हैं जो शरीर को ताकत, ऊर्जा और पोषण देते हैं. अगर इन्हें सही मात्रा में और नियमित रूप से खाया जाए तो धीरे-धीरे वजन बढ़ने लगता है और शरीर तंदुरुस्त हो जाता है. चलिए आज आपको ऐसे ही 5 तरह के लड्डू बताते हैं.

5 हेल्दी लड्डू- (5 Healthy Homemade Laddu)

1. आटे और गुड़ के लड्डू-  (Wheat flour and jaggery laddu)

गेहूं के आटे में देसी घी और गुड़ डालकर बनाए गए लड्डू वजन बढ़ाने के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. ये शरीर को कार्बोहाइड्रेट और आयरन देते हैं, जिससे तुरंत ऊर्जा मिलती है. रोजाना एक-दो लड्डू खाने से शरीर मजबूत हो सकता है.

ये भी पढ़ें- आज क्या बनाऊं: रेगुलर डोसा की जगह ट्राई करें ये 5 तरह के हेल्दी डोसा, फटाफट नोट करें रेसिपी 

Latest and Breaking News on NDTV

2. तिल और गुड़ के लड्डू- (Sesame and jaggery laddu)

तिल और गुड़ दोनों ही कैल्शियम और आयरन से भरपूर होते हैं. इनके लड्डू खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं और शरीर में गर्माहट आती है. सर्दियों में शरीर को प्राकृतिक रूप से गर्म रखने का यह एक अच्छा विकल्प है.

3. मूंगफली के लड्डू- (Peanut laddu)

मूंगफली प्रोटीन और हेल्दी फैट का अच्छा सोर्स है. मूंगफली और गुड़ से बने लड्डू मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं और वजन बढ़ाने में मदद करते हैं. ये लड्डू बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए फायदेमंद हैं.

4. मेवा लड्डू - (Dry fruits laddu)

काजू, बादाम, किशमिश और नारियल से बने मेवे के लड्डू बहुत पौष्टिक होते हैं. इनमें अच्छी मात्रा में फैट और प्रोटीन होता है, जो शरीर को ताकत देता है. जिन लोगों का वजन बिल्कुल नहीं बढ़ता, उनके लिए ये लड्डू बेहतरीन हैं.

5. गोंद के लड्डू- (Gond laddu)

गोंद के लड्डू खासतौर पर महिलाओं और बच्चों के लिए फायदेमंद माने जाते हैं. यह शरीर को ऊर्जा, गर्माहट और ताकत देते हैं. इन्हें दूध के साथ खाया जाए तो असर और भी बढ़ जाता है. वजन बढ़ाने के लिए दवाइयों या सप्लीमेंट्स पर निर्भर होने से बेहतर है कि प्राकृतिक और घरेलू उपाय अपनाए जाएं. गोंद, मेवा, तिल और मूंगफली से बने लड्डू स्वादिष्ट भी होते हैं और शरीर को जरूरी पोषण भी देते हैं. नियमित और संतुलित मात्रा में इनका सेवन करने से न सिर्फ वजन बढ़ता है, बल्कि सेहत भी बेहतर होती है.

धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Homemade Laddoo, Weight Gain, 5 Tasty Laddu Recipes For Weight Gain Fast, Vajan Badhane Ke Liye Kaun Se Laddu Khaye, Tasty Way To Gain Weight Naturally, Healthy Sweets, Nutrition, Traditional Recipe
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com