US Venezuela Tentions: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया गया है और देश से बाहर ले जाया गया है. उन्होंने पुष्टि की कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला और उसके नेता के खिलाफ "बड़े पैमाने पर हमला" किया था. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर चलाए गए इस अभियान में मादुरो की पत्नी को भी पकड़ लिया गया है. इससे पहले, अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकस पर जोरदार हमला किया है. काराकस में एक के बाद एक सात धमाके सुनाई दिए हैं. वेनेजुएला ने अमेरिका पर अपने कई राज्यों में असैन्य और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले करने का आरोप लगाया है.
काराकस में करीब 30 मिनट तक धमाके सुनाई दिए. इस दौरान कई इलाकों के लोग सड़कों पर दौड़ पड़े, जबकि अन्य लोगों ने धमाकों की आवाज सुनने और देखने की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है. शुक्रवार को वेनेजुएला ने कहा था कि वह मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर बातचीत के लिए तैयार है. वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने पहले से रिकॉर्ड किए गए और गुरुवार को प्रसारित एक साक्षात्कार में कहा था कि अमेरिका वेनेजुएला में सरकार बदलने के लिए दबाव बनाना और उसके विशाल तेल भंडार तक पहुंच हासिल करना चाहता है.
US Attck on Venezuela Live Updates:
वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ा: डोनाल्ड ट्रंप
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया गया है और देश से बाहर ले जाया गया है. उन्होंने पुष्टि की कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला और उसके नेता के खिलाफ "बड़े पैमाने पर हमला" किया था. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर चलाए गए इस अभियान में मादुरो की पत्नी को भी पकड़ लिया गया है. ट्रंप ने कहा कि वह शनिवार सुबह इस संबंध में एक बयान जारी करेंगे.
'बड़े पैमाने पर हमला' किया... वेनेजुएला पर हमले को लेकर बोले ट्रंप
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर 'बड़े पैमाने पर हमला' किया है.
वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला, राजधानी काराकस सहित 4 शहरों पर गिराए बम, इमरजेंसी की घोषणा
वेनेजुएला की राजधानी कराकस पर अमेरिका का जोरदार हमला, फाइटर प्लेन से गिराए कई बम. मीडिया रिपोर्ट्स कहा गया है कि कम से कम 7 जगहों पर हमले किए गए हैं.
वेनेजुएला पर हमले का आदेश ट्रंप ने दिया: अमेरिकी मीडिया
अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, शनिवार को वेनेजुएला की राजधानी काराकास पर हुए सिलसिलेवार हमलों के पीछे अमेरिकी सेना का हाथ था. सीबीएस न्यूज और फॉक्स न्यूज समेत अमेरिकी मीडिया संस्थानों ने बताया कि ट्रंप प्रशासन के अज्ञात अधिकारियों ने पुष्टि की है कि अमेरिकी सेना इसमें शामिल थी.
सीबीएस ने कहा कि हमले का आदेश राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था. काराकास में हुए विस्फोट वेनेजुएला के वामपंथी नेता निकोलस मादुरो और उनकी तेल निर्यात पर निर्भर अर्थव्यवस्था पर महीनों से लगातार बढ़ते अमेरिकी सैन्य और आर्थिक दबाव के बाद हुए हैं.
विमानवाहक पोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड और अन्य युद्धपोतों सहित कैरिबियन में भारी नौसैनिक और हवाई उपस्थिति है.
वेनेजुएला की राजधानी काराकस में विस्फोटों के बाद की तस्वीर
वेनेजुएला की राजधानी काराकस में विस्फोटों के बाद की तस्वीर
वेनेजुएला की राजधानी काराकस में विस्फोटों के बाद की तस्वीर
ईरान ने वेनेजुएला पर "अमेरिकी सैन्य हमले" की निंदा की
ईरान की सरकार ने शनिवार को वेनेजुएला में अमेरिका द्वारा किए गए विस्फोटों की कड़ी निंदा की है. एक बयान में ईरान ने कहा कि वह वेनेजुएला पर "अमेरिकी सैन्य हमले" की निंदा करता है.
'अमेरिका हम पर हमला कर रहा है क्योंकि...': वेनेजुएला
एक बयान में वेनेजुएला की सरकार ने कहा कि रविवार को हुए विस्फोटों का उद्देश्य अमेरिका द्वारा देश के तेल और खनिजों पर कब्जा करना था. वेनेजुएला ने कहा कि वाशिंगटन इन संसाधनों को हासिल करने में सफल नहीं होगा.
वेनेजुएला की सरकार ने समर्थकों से सड़कों पर उतरने का आह्वान
वेनेजुएला की सरकार ने एक बयान जारी कर अपने समर्थकों से सड़कों पर उतरने का आह्वान किया. बयान में कहा गया, ‘‘लोग सड़कों पर उतरें! बोलिवेरियन सरकार देश की सभी सामाजिक और राजनीतिक ताकतों से आह्वान करती है कि वे लामबंदी योजनाओं को सक्रिय करें और इस साम्राज्यवादी हमले का विरोध करें.''
बयान में कहा गया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने ‘‘सभी राष्ट्रीय रक्षा योजनाएं लागू करने'' के निर्देश दिए हैं और ‘‘बाह्य व्यवधान की स्थिति'' घोषित की है.
यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिकी सेना हाल के दिनों में कथित रूप से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाली नौकाओं को निशाना बना रही है.
सैन्य अड्डे से धुआं उठता आया नजर, डर के साए में लोग
काराकस में एक सैन्य अड्डे से धुआं उठता देखा गया. राजधानी के एक अन्य सैन्य प्रतिष्ठान में बिजली गुल रही. विभिन्न इलाकों में लोग घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए. इस बीच, एक कार्यालय में काम करने वाली 21 वर्षीय कारमेन हिडाल्गो ने कांपती आवाज में कहा, ‘‘पूरी जमीन हिल गई. यह बहुत भयानक है. हमने विस्फोटों और विमानों की आवाज सुनी.''
व्हाइट हाउस से अभी नहीं आई कोई प्रतिक्रिया
वेनेजुएला की राजधानी काराकस में कम ऊंचाई पर उड़ते कई विमानों और कम से कम सात विस्फोटों की आवाज सुनी गई. शुक्रवार देर रात स्थानीय समयानुसार करीब दो बजे हुई इस घटना को लेकर टिप्पणी करते हुए वेनेजुएला सरकार ने अमेरिका पर कई राज्यों में सैन्य तथा सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने का आरोप लगाया है. अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन से जब इस मामले में टिप्पणी करने का अनुरोध किया गया तो उसने यह अनुरोध ‘व्हाइट हाउस' (अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) से करने को कहा. ‘व्हाइट हाउस' ने इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. इस बीच, अमेरिकी संघीय विमानन प्राधिकरण (एफएए) ने ‘‘जारी सैन्य गतिविधि'' का हवाला देते हुए काराकस में विस्फोटों से पहले वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र में अमेरिकी वाणिज्यिक उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया.
अमेरिका ने वेनेजुएला में हमले करने की बात स्वीकार की
समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने रविवार को एक अधिकारी के हवाले से बताया कि अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि वह वेनेजुएला के अंदर हमले कर रहा है. अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर यह जानकारी दी.
अमेरिकी विमानों को वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने की अनुमति नहीं
अमेरिकी विमानों को वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने से प्रतिबंधित किया गया है. अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन (एफएए) ने एक नोटैम जारी कर वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र में किसी भी ऊंचाई पर अमेरिकी विमानों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है.
Amid reports of explosions around Caracas, the US FAA issued a new NOTAM prohibiting US aircraft from operating at all altitudes within Venezuelan airspace as of 0600Z today, 3 Jan.— Flightradar24 (@flightradar24) January 3, 2026
Flightradar24 is not currently tracking any aircraft over Venezuela.https://t.co/BZhEhwjD1j pic.twitter.com/AEyB7o2Je1
वेनेजुएला में हुए विस्फोटों पर कोलंबिया की गहरी चिंता
कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि उनका देश वेनेजुएला में हुए विस्फोटों को लेकर बेहद चिंतित है. राष्ट्रपति पेट्रो ने X पर एक पोस्ट में कहा, "एहतियाती उपाय के तौर पर राष्ट्रीय सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा, कोलंबिया-वेनेजुएला सीमा पर स्थिरता बनाए रखने और स्थानीय अधिकारियों और सक्षम संगठनों के समन्वय से किसी भी संभावित मानवीय या प्रवासी जरूरतों को तुरंत पूरा करने के लिए उपाय किए हैं."
El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región.— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026
Colombia…
विस्फोट के बाद कराकस में मची अफरातफरी
वेनेजुएला के कराकास में भीषण धमाकों और कम ऊंचाई पर उड़ते विमानों की आवाजें सुनने के बाद अफरातफरी मच गई. राष्ट्रपति भवन के पास एक इमारत से निवासी बाहर निकलते नजर आए.
कराकस में हुए धमाकों के बाद वेनेजुएला ने अमेरिका पर 'गंभीर सैन्य आक्रामकता' का आरोप लगाया
राजधानी कराकस में हुए धमाकों के बाद वेनेजुएला ने अपने पहले आधिकारिक बयान में डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली अमेरिकी सरकार की कड़ी आलोचना की और उस पर बेहद गंभीर सैन्य आक्रामकता का आरोप लगाया है. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वाशिंगटन की निंदा करते हुए वेनेजुएला सरकार ने एक तीखे बयान में आरोप लगाया कि यह हमला "वेनेजुएला के रणनीतिक संसाधनों विशेष रूप से तेल और खनिजों पर कब्जा करने और देश की राजनीतिक स्वतंत्रता को जबरन भंग करने का प्रयास प्रतीत होता है.
कराकस में हुए विस्फोटों के बाद वेनेजुएला ने आपातकाल की घोषणा की