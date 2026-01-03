US Venezuela Tentions: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया गया है और देश से बाहर ले जाया गया है. उन्होंने पुष्टि की कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला और उसके नेता के खिलाफ "बड़े पैमाने पर हमला" किया था. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर चलाए गए इस अभियान में मादुरो की पत्नी को भी पकड़ लिया गया है. इससे पहले, अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकस पर जोरदार हमला किया है. काराकस में एक के बाद एक सात धमाके सुनाई दिए हैं. वेनेजुएला ने अमेरिका पर अपने कई राज्यों में असैन्य और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले करने का आरोप लगाया है.

काराकस में करीब 30 मिनट तक धमाके सुनाई दिए. इस दौरान कई इलाकों के लोग सड़कों पर दौड़ पड़े, जबकि अन्य लोगों ने धमाकों की आवाज सुनने और देखने की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है. शुक्रवार को वेनेजुएला ने कहा था कि वह मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर बातचीत के लिए तैयार है. वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने पहले से रिकॉर्ड किए गए और गुरुवार को प्रसारित एक साक्षात्कार में कहा था कि अमेरिका वेनेजुएला में सरकार बदलने के लिए दबाव बनाना और उसके विशाल तेल भंडार तक पहुंच हासिल करना चाहता है.

