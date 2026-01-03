विज्ञापन
विशेष लिंक

Donald Trump Aspirin: ट्रंप क्यों ले रहे हैं एस्पिरिन की हाई डोज? जानिए जरूरत से ज्यादा खून पतला करने वाली दवा के खतरे

Aspirin side effects : अगर आप भी खुद से डॉक्टर बनकर खून पतला करने की दवा ले रहे हैं, तो सावधान हो जाइए. हमेशा अपने डॉक्टर से पूछकर ही दवा खाएं, क्योंकि जो ट्रंप के लिए काम कर रहा है, वह शायद आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है.

Read Time: 3 mins
Share
Donald Trump Aspirin: ट्रंप क्यों ले रहे हैं एस्पिरिन की हाई डोज? जानिए जरूरत से ज्यादा खून पतला करने वाली दवा के खतरे
आमतौर पर डॉक्टर दिल की सुरक्षा के लिए एस्पिरिन लगभग 81 मिलीग्राम लेने की सलाह देते हैं.

Aspirin Side effects : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आजकल अपनी एक मेडिकल आदत को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. दरअससल, उन्होंने हाल ही में खुलासा किया कि वे पिछले 20 सालों से रोजाना एस्पिरिन की हाई डोज ले रहे हैं. खास बात यह है कि उनके डॉक्टर उन्हें कम मात्रा की सलाह देते हैं, बावजूद इसके ट्रंप अपनी पुरानी आदत बदलने को तैयार नहीं हैं. ट्रंप का मानना है कि एस्पिरिन खून को पतला रखती है, जिससे दिल पर दबाव कम पड़ता है. वे कहते हैं, "मैं नहीं चाहता कि गाढ़ा खून मेरे दिल से गुजरे." लेकिन क्या डॉक्टर की सलाह के बिना या जरूरत से ज्यादा एस्पिरिन लेना सही है? आइए जानते हैं कि एस्पिरिन की ज्यादा खुराक आपके शरीर के अंगों को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है.

एस्पिरिन कितनी डोज है सही | What is the correct dosage of aspirin

आमतौर पर डॉक्टर दिल की सुरक्षा के लिए एस्पिरिन लगभग 81 मिलीग्राम लेने की सलाह देते हैं. लेकिन ट्रंप 325 मिलीग्राम की डोज ले रहे हैं, जो सामान्य से करीब चार गुना ज्यादा है. 

हाई डोज एस्पिरिन लेने के साइड इफेक्ट्स | Side effects of taking high-dose aspirin

इंटरनल ब्लीडिंग का रिस्क

अगर खून बहुत ज्यादा पतला हो जाए, तो फिर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू होने का खतरा बढ़ जाता है. सबसे ज्यादा खतरा पेट और दिमाग में ब्लीडिंग का होता है, जो जानलेवा भी हो सकता है.

पेट में अल्सर और जलन

लगातार एस्पिरिन लेने से पेट कमजोर हो जाता है. इससे पेट में एसिडिटी, जलन और अल्सर हो सकता है. कई बार इसकी वजह से खून की उल्टी भी हो सकती है.

किडनी डैमेज का खतरा

दवाओं को फिल्टर करने का काम किडनी करती है. एस्पिरिन की हाई डोज लंबे समय तक लेने से किडनी की फंक्शनिंग स्लो हो सकती है, जिससे भविष्य में किडनी फेल होने का डर रहता है.

कानों में सीटियां बजना 

ज्यादा एस्पिरिन लेने का एक अजीब साइड इफेक्ट यह भी है कि मरीज के कानों में लगातार घंटी या सीटी बजने जैसी आवाजें आने लगती हैं. इसे मेडिकल भाषा में 'टिनिटस' कहते हैं.

एलर्जी और अस्थमा

कुछ लोगों को एस्पिरिन से एलर्जी होती है. ज्यादा सेवन से सांस लेने में तकलीफ, चेहरे पर सूजन या स्किन पर चकत्ते (Rashes) पड़ सकते हैं.

बता दें कि 79 साल के ट्रंप अपनी अच्छी सेहत का क्रेडिट अपने जीन (Genetics) को देते हैं, लेकिन हर किसी का शरीर एक जैसा नहीं होता. एस्पिरिन कोई मामूली गोली नहीं है, यह एक स्ट्रॉन्ग मेडिसीन है. अगर आप भी खुद से डॉक्टर बनकर खून पतला करने की दवा ले रहे हैं, तो सावधान हो जाइए. हमेशा अपने डॉक्टर से पूछकर ही दवा खाएं, क्योंकि जो ट्रंप के लिए काम कर रहा है, वह शायद आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Donald Trump, Aspirin Side Effects, High Dose Aspirin, Heart Health Tips, Blood Thinners
Get App for Better Experience
Install Now