अंडे और चिकन से भी ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है इस चीज में, इन 4 तरीकों से करें डाइट में शामिल

Soybean For Protein: सोयाबीन को प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है. अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो इस डाइट में इन 4 तरीकों से शामिल कर सकते हैं.

Soybean For Protein: प्रोटीन के लिए सोयाबीन कैसे खाएं.

Soybean Benefits In Hindi: वेजिटेरियन प्रोटीन की पूर्ति के लिए कई चीजों को डाइट में शामिल कर सकते हैं. क्योंकि अंडे और चिकन ही नहीं प्रकृति ने हमें कई चीजें ऐसी दी हैं जिन्हें प्रोटीन से भरपूर माना जाता है और सोयाबीन भी उन्हीं में से एक है. सोयाबीन एक प्रकार की फलियां हैं जो स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होती हैं. वेगन और वेजिटेरियन लोगों के बीच सोया और सोया प्रोडक्ट्स (Soya Products) काफी लोकप्रिय हैं. सोयाबीन में कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, फाइबर और वसा पाई जाती है, जो शरीर के लिए फायदेमंद हैं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन.

कैसे करें सोयाबीन को डाइट में शामिल- (How To Include Soybean In Diet)

1. सोया चाप-

सोयाबीन से बना रसीला चाप मांस की बनावट की तरह लगता है, जिससे यह न केवल वेजिटेरियन्स के लिए बल्कि नॉन-वेजिटेरियन का भी फेवरेट है. 

2. सोया आटा-

सोया आटा भारत में एक कम लागत वाला विकल्प होने के कारण लोकप्रिय है और इसका उपयोग पारंपरिक व्यंजनों, रोटी मिक्स, बिस्कुट, स्नैक्स में किया जाता है. 

3. सोया नट्स- 

सोया नट्स पूरे सोयाबीन को भिगोकर और फिर उन्हें अच्छी तरह से ब्राउन होने तक बेक करके बनाया जाता है. 

4. सोया दूध-

सोया दूध कैल्शियम और प्रोटीन से भरा है. इसे खाना पकाने और पीने दोनों में गाय के दूध से बदला जा सकता है.

सोयाबीन खाने के फायदे- Soybean Khane Ke Fayde:

1. प्रोटीन-

वेजिटेरियन के लिए सोयाबीन प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है, इसके सेवन से शरीर को मजबूत बनाने है और मांसपेशियों के विकास में मदद मिल सकती है. 

2. हड्डियों-

सोयाबीन में कैल्शियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो हड्डियों को मजबूत करने में मददगार है.

3. वजन घटाने-

सोयाबीन में फाइबर और प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखते हैं और वजन कम करने में मदद कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

