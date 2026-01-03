India vs New Zealand ODI Squad Live Updates: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान आज होने वालै है. विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत का टीम से बाहर होना और स्टार तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद शमी की संभावित वापसी, ये दो मुख्य बातें हैं जिन पर सिलेक्शन मीटिंग में चर्चा होगी. इसके अलावा वनडे सीरीज़ में जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या को T20I के लिए फ्रेश रखने के लिए आराम दिया जा सकता है. न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ वनडे सीरीज़ 11 जनवरी को वडोदरा में शुरू होगी, जिसके बाद मैच राजकोट (14 जनवरी) और इंदौर (18 जनवरी) में होंगे. फैन्स इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस सीरीज में एक बार फिर कोहली और रोहित का जलवा देखने को मिलेगा.
भारत का संभावित वनडे स्क्वॉड
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड, तिलक वर्मा, केएल राहुल (विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा/मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी
India Squad Announcement LIVE UPDATE
India Squad Announcement LIVE: इन खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका
भारत का संभावित स्क्वॉड
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड, तिलक वर्मा, केएल राहुल (विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा/मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी
India Squad Announcement LIVE: यशस्वी भी होंगे टीम से बाहर
साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में शतक लगाने वाले जायसवाल के लिए वनडे सीरीज में वापस आना मुश्किल है. प्लेइंग-11 कॉम्बिनेशन के चलते यशस्वी जायसवाल को बाहर बैठना पड़ सकता है।. शुभमन गिल की वापसी के साथ ही टीम इंडिया का टॉप-3 लगभग तय माना जा रहा है.
भारतीय टीम के टॉप 3
शुभमन गिल, रोहित शर्मा और विराट कोहली
India Squad Announcement LIVE: चयनकर्ता के सामने हैं ये तीन बड़े सवाल
1. क्या ऋषभ पंत को चुना जाएगा या क्या ईशान किशन को घरेलू क्रिकेट में हाल के अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिलेगा?
2. क्या BCCI यू-टर्न लेकर आखिरकार मोहम्मद शमी को मौका देगी?
3. क्या देवदत्त पडिक्कल और सरफराज खान जैसे घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को इनाम मिलेगा?
India Squad Announcement LIVE: क्या मोहम्मद शमी को मिलेगा मौका
हाल के समय में मोहम्मद शमी ने शानदार परफॉर्मेंस कर अपनी दावेदारी पेश की है. शमी को लेकर चयनकर्ता यू-टर्न मार सकते हैं. उम्मीद है कि शमी को वनडे सीरीज के लिए बुलावा मिले. वहीं, ईशान किशन की भी वापसी हो सकती है. दूसरी ओर ऋषभ पंत को झटका लग सकता है.
India Squad Announcement LIVE Update: वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान आज
भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान आज होने वाला है. सीरीज में तीन मैच खेले जाएंगे. बता दें कि इसके बाद भारतीय टीम टी-20 सीरीज भी खेलेगी. टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान पहले ही हो गया है.