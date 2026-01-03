India vs New Zealand ODI Squad Live Updates: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान आज होने वालै है. विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत का टीम से बाहर होना और स्टार तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद शमी की संभावित वापसी, ये दो मुख्य बातें हैं जिन पर सिलेक्शन मीटिंग में चर्चा होगी. इसके अलावा वनडे सीरीज़ में जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या को T20I के लिए फ्रेश रखने के लिए आराम दिया जा सकता है. न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ वनडे सीरीज़ 11 जनवरी को वडोदरा में शुरू होगी, जिसके बाद मैच राजकोट (14 जनवरी) और इंदौर (18 जनवरी) में होंगे. फैन्स इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस सीरीज में एक बार फिर कोहली और रोहित का जलवा देखने को मिलेगा.

भारत का संभावित वनडे स्क्वॉड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड, तिलक वर्मा, केएल राहुल (विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा/मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी

