Ikkis Box Office Collection: अगस्त्य नंदा ने सिर्फ 48 घंटों में मामा अभिषेक बच्चन की डेब्यू फिल्म को दी टक्कर

स्टार किड अगस्त्य नंदा ने अपनी पहली थिएट्रिकल फिल्म ‘इक्कीस’ से बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से बेहतर शुरुआत की है. फिल्म के रिलीज होते ही दर्शकों और ट्रेड में इसकी चर्चा शुरू हो गई है.

इक्कीस ने दूसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर की शानदार कमाई
नई दिल्ली:

स्टार किड अगस्त्य नंदा ने अपनी पहली थिएट्रिकल फिल्म ‘इक्कीस' से बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से बेहतर शुरुआत की है. फिल्म के रिलीज होते ही दर्शकों और ट्रेड में इसकी चर्चा शुरू हो गई है. खास बात यह है कि फैंस अगस्त्य की तुलना उनके मामा अभिषेक बच्चन से कर रहे हैं, जिन्होंने भी अपने करियर की शुरुआत वॉर ड्रामा फिल्म ‘रिफ्यूजी' से की थी. अब आंकड़े बता रहे हैं कि अगस्त्य नंदा अपनी पहली ही फिल्म से अभिषेक बच्चन के डेब्यू रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने की ओर बढ़ रहे हैं.

इक्कीस का दूसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 

बॉक्स ऑफिस के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, ‘इक्कीस' ने दूसरे दिन 4.02 करोड़ रुपये की कमाई की है. शुक्रवार को वर्किंग डे होने की वजह से फिल्म की कमाई में करीब 25% की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन इसके बावजूद फिल्म की पकड़ मजबूत मानी जा रही है. रणवीर सिंह की ‘धुरंधर' और हॉलीवुड फिल्म ‘अवतार: फायर एंड ऐश' जैसी बड़ी फिल्मों से टक्कर के बावजूद ‘इक्कीस' ने सिनेमाघरों में अच्छी फुटफॉल दर्ज की है.

60 करोड़ है इक्कीस का बजट 

दो दिनों में फिल्म की कुल नेट कमाई भारत में 11.30 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है. जीएसटी जोड़ने के बाद फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 13.33 करोड़ रुपये हो गया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, ‘इक्कीस' का बजट करीब 60 करोड़ रुपये है, और सिर्फ दो दिनों में मेकर्स ने करीब 18.83% बजट रिकवर कर लिया है. ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि वीकेंड पर फिल्म की कमाई में अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है.

अरुण खेतरपाल के जीवन पर आधारित फिल्म 

फिल्म के लिए राहत की बात यह है कि 23 जनवरी 2025 तक कोई बड़ी हिंदी रिलीज नहीं है, क्योंकि उस दिन ‘बॉर्डर 2' सिनेमाघरों में आएगी. ऐसे में ‘इक्कीस' के पास बॉक्स ऑफिस पर टिके रहने और सेफ जोन में पहुंचने का अच्छा मौका है. यह फिल्म कारगिल युद्ध के हीरो अरुण खेतरपाल के जीवन पर आधारित एक बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा है, जिसमें धर्मेंद्र भी अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं.

अगर अभिषेक बच्चन की डेब्यू फिल्म ‘रिफ्यूजी' की बात करें, तो उसने अपने पूरे रन में 17.08 करोड़ रुपये नेट कमाए थे. ‘इक्कीस' ने सिर्फ 48 घंटों में ही उस कमाई का 66% हिस्सा हासिल कर लिया है. अनुमान है कि पहले वीकेंड में ही अगस्त्य नंदा की फिल्म मामा अभिषेक बच्चन की पहली फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ देगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ‘इक्कीस' बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होती है या नहीं.

