कॉलेज में साथ पढ़े, एक खाट पर बैठ खाई रोटी... जानें कौन है इंद्रप्रीत पैरी जिस 'दोस्त' का लॉरेंस ने करवा दिया मर्डर

लॉरेंस बिश्नोई अपराध की दुनिया का वो माहिर खिलाड़ी जो भले ही सलाखों के पीछे हो लेकिन उसका खौफ देश ही नहीं विदेशों तक फैला है. आलम ये है कि चाहे देश में कहीं कोई बड़ा गैंगवॉर हो या फिर विदेशी जमीन पर. शक की पहली सुई लॉरेंस बिश्नोई पर ही जाती है. लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के बीच की गैंगवार दुबई के बाद अब चंडीगढ़ पहुंच गई है. शहर के सेक्टर 26 इलाके में बीती रात उस समय सनसनी फैल गई, जब बाइक सवार हमलावरों ने एक चलती कार में बैठे इंद्रप्रीत पैरी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर आरजू बिश्नोई और हरी बॉक्सर ने ली है. पैरी गोल्डी बराड़ का करीबी बताया जा रहा है. अब सोशल मीडिया पर एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने लॉरेंस बिश्नोई पर दिल दहला देने वाला आरोप लगाया है. ऑडियो में गोल्डी बराड़ ने दावा किया है कि पैरी की मां जिस लॉरेंस को अपने बेटे का दोस्त समझती थी, घर बुलाकर खिलाती-पिलाती थी और आज उसी मां के इकलौते बेटे को लॉरेंस ने मरवा दिया.

लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने जिस इंद्रप्रीत पैरी को अज्ञात लोगों ने मौत के घाट उतार दिया, वो कॉलेज के समय से ही लॉरेंस के साथ जुड़ा हुआ था. चंडीगढ़ के सेक्टर छब्बीस में सिर्फ पांच गोलियों में गैंगस्टर इंद्रप्रीत पैरी की जिन्दगी खत्म कर दी. इस हत्याकांड के बाद से ही दावों और धमकियों का दौर चल रहा है. लेकिन अब ये भी समझ लीजिए कि आखिर इंद्रप्रीत पैरी था कौन-

इंद्रप्रीत और लॉरेंस की दोस्ती

चंडीगढ़ के सेक्टर-33 का रहने वाला गैंगस्टर इंद्रप्रीत पैरी लॉरेंस का कॉलेज फ्रेंड था. पैरी और लॉरेंस की दोस्ती डीएवी कॉलेज के दिनों से मानी जाती है, पैरी SOPU का पूर्व नेता भी था. पैरी के पिता सतिंदर पाल पंजाब पुलिस के रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं. पैरी का बड़ा भाई भी पंजाब पुलिस में ASI है. लगभग सवा महीने पहले ही 19 अक्टूबर को पैरी की शादी अंबाला में हुई थी, जिसमें राजनीतिक और उद्योग जगत के कई नामी लोग शामिल हुए थे.

पैरी पर पंजाब और चंडीगढ़ में कुल 12 मामले दर्ज हैं. इनमें रंगदारी, हथियारों की सप्लाई, जान से मारने की धमकी, हत्या और हत्या की साजिश शामिल हैं. जनवरी 2023 में पंजाब की स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने उसे गिरफ्तार किया था. पंजाब के डेराप्रेमी प्रदीप कुमार की हत्या और सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़ा था.

पुलिसवालों की फैमिली से पैरी

पैरी के पिता सतिंदर पाल पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर रह चुके हैं और अब रिटायर हैं. पैरी का एक बड़ा भाई भी पंजाब पुलिस में एएसआई के पद पर कार्यरत है. पैरी की लगभग सवा महीने पहले 19 अक्टूबर को अंबाला में शादी हुई थी. शादी में राजनीतिक और उद्योग जगत के कई नामी लोग शामिल हुए थे. लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर इंद्रप्रीत पैरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उनको पांच गोलियां मारी हैं. पैरी चंडीगढ़ सेक्टर-33 रहने वाला था और लॉरेंस का कॉलेज फ्रेंड था. दोनों एक साथ पढ़े और छात्र संगठन SOPU से जुड़े रहे. पैरी पर चंडीगढ़ में कई मामले दर्ज थे.

छात्र राजनीति का क्राइम कनेक्शन

पैरी और लॉरेंस की दोस्ती डीएवी कॉलेज के दिनों से मानी जाती है, पैरी सोपू का पूर्व नेता भी था. गोल्डी बराड़ के साथ टकराव ने ट्राईसिटी में अपराध की वारदात को और खतरनाक बना दिया है. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि गोलियों की आवाज सुनते ही आसपास के लोग इधर-उधर भाग गए. पुलिस अभी पूरे इलाके में सघन छानबीन कर रही है. पैरी जो मामले दर्ज है, उनमें रंगदारी, हथियारों की सप्लाई, जान से मारने की धमकी, हत्या और हत्या की साजिश शामिल हैं.

जनवरी 2023 में पंजाब की स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने उसे गिरफ्तार किया था. वह उस समय पंजाब के डेराप्रेमी प्रदीप कुमार की हत्या और सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़ा था.