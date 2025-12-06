गैंगस्‍टर गोल्‍डी बराड़ का एक नया ऑडियो मैसेज सामने आया है. इस ऑडियो मैसेज में गोल्‍डी बराड़ में बड़ा खुलासा किया है. गोल्‍डी बराड़ बता रहा है कि चंडीगढ़ में इंद्रप्रीत पैरी को कैसे लॉरेंस बिश्‍नोई ने मरवाया. गोल्‍डी बराड़ ने बताया कि इंद्रप्रीत पैरी को लॉरेंस बिश्‍नोई ने खुद फोन करके चंडीगढ़ में एक जगह बुलावाया था. बता दें कि इंदरप्रीत पेरी हत्याकांड की जिम्मेदारी लारेंस बिश्नोई ने ली थी.

ऑडियो मैसेज में गोल्‍डी बराड़ कह रहे हैं, 'मैं इंद्रप्रीत पैरी के मर्डर को लेकर कुछ बातें स्‍पष्‍ट करना चाहता हूं. इंद्रप्रीत पैरी ने लॉरेंस बिश्‍नाई के साथ हुई बातचीत की पूरी रिकॉर्डिंग की थी. लॉरेंस ने गोल्‍डी से कॉन्‍टेक्‍ट विक्‍की टेले के जरिए की थी. विक्‍की टेले ने इंद्रप्रीत पैरी को कहा था कि लॉरेंस भाई तुमसे बात करना चाहते हैं. इसके बाद जब लॉरेंस ने इंद्रप्रीत पैरी को फोन किया, तो उसे तुरंत रिकॉर्डिंग पर लगा दिया था. इस रिकॉर्डिंग में पता चल रहा है कि लॉरेंस ने इंद्रप्रीत पैरी को चंडीगढ़ बुलाया था, और उसे मरवा दिया.'

लॉरेंस बिश्‍नोई ने झांसा देकर इंद्रप्रीत पैरी को बुलाया

चंडीगढ़ में हुए इंद्रप्रीत पेरी हत्याकांड को लेकर गोल्‍डी बराड़ ने बताया, 'जिस दिन इंद्रप्रीत पैरी की हत्‍या हुई, उस दिन भी पुलिस ने ट्रैप लगाया हुआ था. लेकिन इंद्रप्रीत पैरी उनके हाथ नहीं आ रहा था. एक तीन मिनट का फोन रिकॉर्डिंग सामने आई है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है. इस रिकॉर्डिंग में लॉरेंस और इंद्रप्रीत पैरी की बातचीत सुनी जा सकती है. इंद्रप्रीत पैरी जब पुलिस के हाथ नहीं लगा, तो लॉरेंस बिश्‍नोई ने उसको फोन किया और कहा कि तुम्‍हारे साथ सीधी बात करनी है. तुम 10 सेक्‍टर या 26 सेक्‍टर जाओ, वहां तुम्‍हे एक लड़का मिलेगा. वह लड़का तुम्‍हे एक फोन देगा, उससे मुझसे सीधी बात करना. इस फोन कॉल के दौरान लॉरेंस ने उसे काफी देर तक हंस-हंसकर बातें की. इंद्रप्रीत पैरी को इस तरह लॉरेंस ने झांसे में ले लिया और वह निहत्‍था लॉरेंस की बताई जगह पर पहुंच गया.

5 गोली गाड़ी में 2 गोली गाड़ी से निकलकर मारी

इंद्रप्रीत पैरी चंडीगढ़ पहुंचा, तो उसे एक लड़का मिला. इसके बाद पता नहीं, लॉरेंस बिश्‍नोई की बात हुई या नहीं. लेकिन इसके बाद इंद्रप्रीत पैरी इस लड़के के साथ गाड़ी में बैठकर चला गया. गाड़ी में बैठते ही इंद्रप्रीत पैरी को इस लड़के ने 5 गोलियां मारी. इसके बाद गाड़ी से निकलकर भी इंद्रप्रीत पैरी पर 2 गोलियां मारी गई. इतने बड़े बदमाश बनते हैं और ऐसे इंद्रप्रीत पैरी को मरवाया है.