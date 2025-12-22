विज्ञापन
विशेष लिंक

दाल मखनी-चावल के साथ दही-पूड़ी का भोज...बेटे सार्थक के IPL में चयन से गदगद पप्पू यादव

पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव अपने बेटे सार्थक रंजन के आईपीएल टीम में चुने जाने के बाद गदगद हैं. उन्होंने अपने पैतृक गांव में लोगों को भोज खिलाया.

Read Time: 2 mins
Share
दाल मखनी-चावल के साथ दही-पूड़ी का भोज...बेटे सार्थक के IPL में चयन से गदगद पप्पू यादव
गांव वालों को भोज खिलाते सांसद पप्पू यादव
  • बेटे सार्थक रंजन के आईपीएल टीम में चुने जाने से सांसद पप्पू यादव गदगद हैं
  • उन्होंने अपने गांव में लोगों को इस खुशी में भोज दिया और चादर भी बांटे
  • गौरतलब है सार्थक रंजन का आईपीएल की केकेआर टीम में हुआ है चयन
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मधेपुरा:

पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने अपने बेटे सार्थक रंजन के आईपीएल टीम में चुने जाने की खुशी में गांव में भोज दिया और गरीबों में चादर बांटे हैं. रविवार को जब यादव अपने पैतृक गांव खुर्दा पहुंचे तो उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया था. इस अवसर पर सांसद ने भोज का आयोजन किया जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की. गौरतलब है कि आईपीएल मिनी ऑक्शन में केकेआर ने लोकसभा सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन को भी खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया है. सार्थक को केकेआर ने 30 लाख के बेस प्राइस में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया है. सार्थक अब शाहरुख खान की टीम की ओर से आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे. सार्थक ने अबतक 2 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं और साथ ही 5 टी20 मैच खेले हैं.

Latest and Breaking News on NDTV


बेटे को मिली सफलता से काफी खुश नजर आए. पप्पू यादव ने इस दौरान अपने हाथों से लोगों को भोजन परोसकर खिलाते हुए नजर आए. इसके बाद यादव ने गरीब जरूरतमंद लोगों के बीच चादर का भी वितरण, मौके पर पहुंचे लोगों ने कहा कि खुर्दा की मिट्टी का लाल सार्थक रंजन आज देश और दुनिया में अपना कमाल कर रहा है इससे गौरव की बात और क्या हो सकती है.

Latest and Breaking News on NDTV

वही अपने बेटे की सफलता पर सांसद पप्पू यादव ने कहा कि जब बेटा अपने पैरों पर खड़े हो जाए और उनकी पहचान खुद उनके कार्यों की वजह से हो तो एक पिता के लिए इससे बढ़कर खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है. उन्होंने कहा कि हमारी दुआ है कि वो बेहतर प्रदर्शन करें और देश के लिए खेल कर अपना नाम और पहचान बनाए. उन्होंने कहा कि वो दुआ करते हैं कि सार्थक रंजन के पहचान से पप्पू यादव और रंजीत रंजन की पहचान हो.

(मधेपुरा से रमन कुमार की रिपोर्ट)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pappu Yadav, Sarthak Ranjan, Ipl Kkr
Get App for Better Experience
Install Now