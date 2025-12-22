दाल मखनी-चावल के साथ दही-पूड़ी का भोज...बेटे सार्थक के IPL में चयन से गदगद पप्पू यादव

पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने अपने बेटे सार्थक रंजन के आईपीएल टीम में चुने जाने की खुशी में गांव में भोज दिया और गरीबों में चादर बांटे हैं. रविवार को जब यादव अपने पैतृक गांव खुर्दा पहुंचे तो उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया था. इस अवसर पर सांसद ने भोज का आयोजन किया जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की. गौरतलब है कि आईपीएल मिनी ऑक्शन में केकेआर ने लोकसभा सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन को भी खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया है. सार्थक को केकेआर ने 30 लाख के बेस प्राइस में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया है. सार्थक अब शाहरुख खान की टीम की ओर से आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे. सार्थक ने अबतक 2 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं और साथ ही 5 टी20 मैच खेले हैं.



बेटे को मिली सफलता से काफी खुश नजर आए. पप्पू यादव ने इस दौरान अपने हाथों से लोगों को भोजन परोसकर खिलाते हुए नजर आए. इसके बाद यादव ने गरीब जरूरतमंद लोगों के बीच चादर का भी वितरण, मौके पर पहुंचे लोगों ने कहा कि खुर्दा की मिट्टी का लाल सार्थक रंजन आज देश और दुनिया में अपना कमाल कर रहा है इससे गौरव की बात और क्या हो सकती है.

वही अपने बेटे की सफलता पर सांसद पप्पू यादव ने कहा कि जब बेटा अपने पैरों पर खड़े हो जाए और उनकी पहचान खुद उनके कार्यों की वजह से हो तो एक पिता के लिए इससे बढ़कर खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है. उन्होंने कहा कि हमारी दुआ है कि वो बेहतर प्रदर्शन करें और देश के लिए खेल कर अपना नाम और पहचान बनाए. उन्होंने कहा कि वो दुआ करते हैं कि सार्थक रंजन के पहचान से पप्पू यादव और रंजीत रंजन की पहचान हो.

(मधेपुरा से रमन कुमार की रिपोर्ट)