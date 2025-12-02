'लॉरेंस ने उसी मां के बेटे को मरवा दिया, जिसके हाथ की रोटियां खाईं...' गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और बिश्नोई अब आमने-सामने, ऑडियो में दी धमकी

चंडीगढ़ में गैंगस्टर इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या के बाद पंजाब की गैंगवार ने नया और बेहद व्यक्तिगत मोड़ ले लिया है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए इसे दुबई में मारे गए अपने साथी सिद्धेश्वर उर्फ सीपा (सिप्पी) का बदला बताया था. लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने लॉरेंस बिश्नोई पर दिल दहला देने वाला आरोप लगाया है.

ऑडियो में गोल्डी बराड़ ने दावा किया है कि पैरी की मां ने लॉरेंस बिश्नोई को अपने हाथ की रोटियां खिलाई थीं. जब लॉरेंस का कोई फोन नहीं उठाता था, कोई घर में नहीं रखता था, तब उसने अनगिनत रातें पैरी के घर में गुजारी थीं. पैरी की मां उसे अपने बेटे का दोस्त समझती थी, घर बुलाकर खिलाती-पिलाती थी और आज उसी मां के इकलौते बेटे को लॉरेंस ने मरवा दिया.

'फोन कर बुलाया और मार दिया...'

गोल्डी ने आगे कहा, 'आज लॉरेंस ने खुद पैरी को फोन किया, शादी की बधाई दी और कहा, ‘परिवार की पर्सनल बात करनी है, तेरे फोन पर ठीक नहीं, एक भाई मिलेगा, उसके फोन से बात करूंगा, किसी को मत बताना. पैरी गया और उसे मरवा दिया गया.' गोल्डी ने लॉरेंस को यारी का कलंक और दुश्मनी का कलंक बताया और चेतावनी दी, 'अब तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई… जब हम मारेंगे तो सिर्फ कसूरवार को मारेंगे.'

दुबई में मारा गया सीपा फिर भारत में पैरी की हत्या

गोल्डी बराड़ ने दुबई में सीपा की हत्या का भी जिक्र किया. उसने दावा किया कि सीपा पुलिस का मुखबिर था और ग्रुप के नाम पर पैसे खाता था. इसी वजह से उसे मारा गया. बराड़ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अब लॉरेंस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. उसने कहा, 'तेरी लल्ली-शल्लियां (लड़कियां) भारत में घूम रही हैं, उन्हें भी मार सकते थे, लेकिन हम नजायज नहीं मारते.' यह ऑडियो पूरी तरह पंजाबी में है और तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि यह आवाज सचमुच गोल्डी बराड़ की ही है.

बिश्नोई और लॉरेंस आमने-सामने

बता दें कि कुछ दिन पहले दुबई में सीपा की हत्या चाकुओं से गोदकर की गई थी. उसकी हत्या की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ गैंग ने ली थी. सीपा लॉरेंस विश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ था. सीपा की हत्या के बाद अब पंजाब में बिश्नोई गैंग ने पैरी की हत्या की. हत्या से 7 दिन पहले ही पैरी की शादी हुई थी. वायरल ऑडियो में गोल्डी ने कहा, 'पैरी ने कभी लॉरेंस के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, फिर भी उसे मरवा दिया.'

पंजाब में गैंगवॉर

गौरतलब है कि चंडीगढ़ के सेक्टर-26 में चली पांच गोलियों ने एक बार फिर गैंगवॉर की पुरानी कहानी को जिंदा कर दिया है. अज्ञात हमलावरों ने गैंगस्टर इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी को मौत के घाट उतार दिया. पैरी की हत्या के बाद से सोशल मीडिया पर दावों और धमकियों का दौर जारी है. पैरी चंडीगढ़ के सेक्टर-33 का रहने वाला था और लॉरेंस विश्नोई का कॉलेज फ्रेंड माना जाता है. दोनों की दोस्ती डीएवी कॉलेज के दिनों से शुरू हुई थी. पैरी छात्र संगठन SOPU का पूर्व नेता भी रह चुका है.

कौन था पैरी जिसकी मौत से मचा हड़कंप

पैरी की शादी हाल ही में 19 अक्टूबर को अंबाला में हुई थी, जिसमें कई राजनीतिक और उद्योग जगत के नामी लोग शामिल हुए थे. इंद्रप्रीत पैरी पर पंजाब और चंडीगढ़ में कुल 12 मामले दर्ज थे, जिनमें रंगदारी, हथियारों की सप्लाई, हत्या और हत्या की साजिश शामिल है. जनवरी 2023 में उसे पंजाब की स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने गिरफ्तार किया था. वह डेरा प्रेमी प्रदीप कुमार की हत्या और सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल गोल्डी बराड़ और लॉरेंस विश्नोई के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था.

मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक, गोलियों की आवाज सुनते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने पूरे सेक्टर में सघन छानबीन शुरू कर दी है.