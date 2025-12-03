विज्ञापन
लॉरेंस भाई ने बनाया है तो मिटाना भी जानते हैं... गोदारा के पार्टनर गोल्डी को हैरी बॉक्सर की धमकी

बीते दिनों गोल्डी बराड़ ने दुबई में सीपा की हत्या करवाई थी. सीपा लॉरेंस का करीबी बताया जाता है. सीपा की हत्या के बाद लॉरेंस गैंग ने चंडीगढ़ में इंदरप्रीत पैरी की हत्या करवाई. जिसके बाद फिर से दोनों गुटों के बीच गैंगवॉर गहराने की आशंका है. 

लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़.
  • लॉरेंस बिश्नोई और उसके पुराने साथी गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा के बीच गहरी अदावत चल रही है.
  • लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इंदरप्रीत पैरी की हत्या करवाई, जिसे गैंग का गद्दार बताया था.
  • गोल्डी ने लॉरेंस गैंग को धमकी देते हुए कहा कि वे उसकी टीम को मार सकते हैं, अब लॉरेंस गैंग से पलटवार आया है.
Lawrence Bishnoi vs Goldy Brar: भारत के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की अपने पुराने साथियों रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ से इन दिनों गहरी अदावत चल रही है. कभी लॉरेंस के शार्गिंद रहे गोदारा-गोल्डी अब दुश्मन बन चुके हैं. बीते दिनों चंडीगढ़ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इंदरप्रीत पैरी की हत्या करवाई थी. इंदरप्रीत पैरी का भी आपराधिक इतिहास रहा है. वह पहले लॉरेंस का खास था, हालांकि बाद में उनसे अपना खेमा बदल लिया था. लॉरेंस गैंग ने इंदरप्रीत की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए उसे गैंग का गद्दार बताया था. जिसके बाद गोल्डी बराड़ ने लॉरेंस गैंग को धमकी देते हुए कहा कि तेरी लल्ली-शल्लियों को भी मार सकते थे. लेकिन हम नजायज नहीं मारते.     

लॉरेंस ने बनाया है तो मिटाना भी जानते है...

गोल्डी बराड़ की धमकी के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर धमकी भरा ऑडियो सामने आया है. सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य हैरी बॉक्सर का ऑडियो वायरल हुआ है. इस वायरल में गोल्डी को लॉरेंस बिश्नोई की पैरों की धूल बताया गया है. धमकी दी कि अगर लॉरेन्स भाई ने बनाया है तो मिटाना भी जानते है. 

हैरी बॉक्सर का ऑडियो वायरल

हैरी बॉक्सर का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती. लेकिन लॉरेंस, गोल्डी, गोदारा जैसे गैंग के लिए एक-दूसरे लिए मैसेज इसी तरह से पहु्ंचाया जाता है. इससे पहले भी दोनों गुटों के बीच अदावत की कहानी ऑडियो से सामने आई थी. 

दुबई में सीपा तो चंडीगढ़ में पैरी की हत्या 

अब रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ एक साथ मिलकर अलग गैंग चला रहा है. दूसरी ओर लॉरेंस बिश्नोई है. बीते दिनों गोल्डी बराड़ ने दुबई में सीपा की हत्या करवाई थी. सीपा लॉरेंस का करीबी बताया जाता है. सीपा की हत्या के बाद लॉरेंस गैंग ने चंडीगढ़ में इंदरप्रीत पैरी की हत्या करवाई. जिसके बाद फिर से दोनों गुटों के बीच गैंगवॉर गहराने की आशंका है. 

