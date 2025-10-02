रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के निशाने पर मुनव्वर फारुकी, गिरफ्तार गुर्गों ने किए अहम खुलासे

दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर रोहित गोदारा गिरोह के दो शूटर्स को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है. पुलिस और बदमाशों के बीच ये एनकाउंट दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में हुई है. गिरफ्तार आरोपियों ने अब पुलिस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. अभी तक की पूछताछ में इन दोनों शूटर्स ने कबूल किया कि वो अगले कुछ दिनों में कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को निशाना बनाने वाले थे. पुलिस की जांच में पता चला है इन दोनों शूटर्स पर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस ने दोनों की पहचान राहुल और साहिल के रूप में की है.

मुंबई और बेंगलुरु में की गई थी रेकी

पुलिस पूछताछ में इन शूटर्स ने बताया है कि उनके निशाने पर मशहूर कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी था. मुनव्वर फारुकी को ठिकाने लगाने के लिए ये दोनों शूटर बीते कुछ दिनों से कॉमेडियन पर लगातार नजर बनाए हुए थे. इन दोनों शूटर्स ने मुंबई और बेंगलुरु में मुनव्वर फारुकी की रेकी भी की थी. इन दोनों शूटर्स को मुनव्वर फारुकी को हिट करने का टारगेट दिया गया था.

गिरफ्तार आरोपियों का प्रोफाइल

राहुल (29), निवासी जुरासी गांव, जिला पानीपत, हरियाणा का रहने वाला है. राहुल पर कई गंभीर आपराधिक केस दर्ज हैं. दिसंबर 2024 में यमुनानगर में हुए सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड में इसका हाथ पाया गया है. इसके अलावा फरवरी 2025 में बीकानेर में भी यह हथियारों के साथ पकड़ा गया था. 37 साल का साहिल हरियाणा के भिवानी जैन चौक का रहने वाला है. साहिल पर कई वित्तीय धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के मामले चल रहे हैं, जो फिलहाल भिवानी और सिरसा की अदालतों में विचाराधीन हैं. स्पेशल सेल को इन दोनों अपराधियों की दिल्ली–एनसीआर में मूवमेंट की खुफिया जानकारी मिली थी. 1 अक्टूबर की शाम, जब दोनों बदमाश बाइक पर कलिंदी कुंज–जैतपुर पुश्ता रोड पर निकले, तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की. लेकिन बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दोनों को पैर में गोली मारकर काबू कर लिया.

रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़ और लॉरेंश बिश्नोई गैंग में छिड़ी 'जंग'

आपको बता दें कि कुछ महीने पहले तक रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ साथी गैंगस्टर लॉरेंश बिश्नोई के साथ मिलकर अपना गैंग चला रहे थे. लेकिन कुछ महीने पहले ही लॉरेंश बिश्नोई और गोल्डी बराड़ - रोहित गोदारा में हुए मनमुटाव के कारण अब दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं.

कुछ दिन पहले एल्विश यादव के घर पर भी कराई गई थी फायरिंग

अगर बात बीते कुछ महीनों की करें तो इसमें बॉलीवुड जगह से लेकर यूट्यूबर और सिंगर तक पर फायरिंग कराने का मामला सामने आया है. कुछ दिन पहले ही यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर भी फायरिंग कराई गई थी. इस फायरिंग की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ गैंग ने ली थी.

